Žalgiriečiai pasiekė pergalę 34 taškų skirtumu

Prie pirmųjų keturių rezultatyvių „Žalgirio“ daugiausiai prisidėjo Nigelas Williamsas-Gossas, įmetęs du tritaškius ir dukart asistavęs Ąžuolui Tubeliui – 10:7. Baudų metimais varžovai trumpam persvėrė rezultatą, tačiau Sabeno Lee baudų metimai, Dustino Slevos tolimas šūvis ir Edgaro Ulanovo 4 taškai leido šeimininkams ir vėl išsiveržti į priekį – 20:13. Marekas Blaževičius taisė savo paties metimą, E.Ulanovas ir Marius Grigonis taikliais tritaškiais užbaigė pirmąjį kėlinį – 28:20.
Antrąjį kėlinį T.Masiulio kariauna pradėjo dar vienu spurtu – M.Grigonis dūrė tritaškį (31:20), M.Blaževičius rinkosi taškus iš artimojo nuotolio (35:20), o skirtumą tarp komandų didino Arno Butkevičiaus tritaškis bei Ą.Tubelio 4 taškai – 42:24. Sterlingas Brownas atsidarė savo taškų sąskaitą, Maodo Lo rinko 8 taškus iš eilės – 52:30. M.Blaževičius perdavimu surado E.Ulanovą bei pats taikliais baudų metimais uždarė antrąjį kėlinį – 56:36.
Trečiojo kėlinio pradžioje M.Blaževičius rinko 5 taškus paeiliui (61:41), o vėliau jam talkino Ą.Tubelis (65:43) bei iš kampo tritaškį dūręs S.Brownas – 68:45. M.Grigonis galingai prasiveržė po krepšiu, į aikštę žengęs Dovydas Giedraitis iškart pataikė 2 tritaškius – 77:45. Likusioje kėlinio dalyje D.Sleva sumetė baudas, tritaškiu pasižymėti spėjo ir A.Butkevičius (82:51), o E.Ulanovas realizavo 3 baudų metimus iš 4 – 85:55.
Ketvirtasis ketvirtis prasidėjo 5 taškų D.Slevos ir 6 taškų E.Ulanovo atkarpomis – 97:63. Pirmą kartą šiame sezone 100-ąjį tašką pelnė S.Brownas (100:67), M.Blaževičius pasižymėjo iš po krepšio ir atliko perdavimą M.Grigonio tritaškiui – 105:72. S.Brownas rungtynes pabaigė dar 2 taikliais tritaškiais – 112:78.
„Žalgiris“: E.Ulanovas 18 (7 rez. perd.), M.Blaževičius 17 (6 atk. kam., 4 rez. perd.), S.Brownas 14 (8 atk. kam.), Ą.Tubelis 12, M.Grigonis 11, D.Sleva 10, M.Lo 8, A.Butkevičius 7, N.Williamsas-Gossas 6 (5 atk. kam., 8 rez. perd.), D.Giedraitis 6, S.Lee 3, J.Valančiūnas 0.
„Sabah“: C.Manningas 20 (4 rez. perd.), F.Fidleris 15, N.Perkinsas 12, E.Bruinsma 10 (5 atk. kam.).
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