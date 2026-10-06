Žalgiriečių rekordas – ne riba

Įregistravo jaunuolius
„Žalgirio“ krepšininkai LKL, kurią remia „Betsson“, čempionate 97:68 nugalėjo Panevėžio „Lietkabelį“.
Tai buvo 39-oji iš eilės (skaičiuojant nuo 2025-ųjų spalio 26-osios, kai žalgiriečiai 89:73 įveikė „Gargždus“) kauniečių pergalė LKL.
Galimybę pratęsti sėkmingą seriją daugkartiniai Lietuvos čempionai turės jau spalio 11-ąją, kai Kėdainiuose susitiks su šio sezono autsaideriu „Nevėžiu-Paskolų klubu“.
„Daug dėmesio nekreipiame į tai, žiūrime tik į ateinančias rungtynes, bet smagu ir dėl mūsų organizacijos, ir dėl žaidėjų – čia visų nuopelnas“, – rekordą komentavo „Žalgirio“ vyriausiasis treneris Tomas Masiulis.
LKL varžyboms Kauno klubas įregistravo jaunimo komandos krepšininkus – gynėjus Majų Bulanovą (19 m., ūgis 195 cm) ir Dominyką Grunkį (19 m., 183 cm) bei puolėją Igną Štombergą (18 m., 208 cm). Šie žaidėjai taip pat atstovauja „Žalgirio-2“ ekipai Nacionalinės krepšinio lygos („URBO-NKL“) čempionate.
Iš Vilniaus – su pergale
„Gargždų“ komanda, įveikusi praėjusio sezono bronzos medalių laimėtoją Klaipėdos „Neptūną“ (87:78), privertė kapituliuoti ir FIBA tarpžemyninės taurės turnyro finalininką Vilniaus „Rytą“ – 105:102.
Mačo sostinėje ketvirtas kėlinys startavo vilniečių persvara – 80:78, tačiau toliau beveik pustrečios minutės atkarpą gargždiškiai laimėjo 10:0. Po šio nokdauno „Rytas“ kelis kartus buvo sušvelninęs skirtumą (84:88, 92:96, 102:103), bet svečių nepasivijo.
„Manau, kad dar turime rezervo“, – pareiškė „Gargždų“ strategas Paulius Malašauskas.
Šioms rungtynėms kartu su kolegomis Sauliumi Račiu ir Dovydu Kairiu teisėjavo Milita Stalaučinskaitė – pirmoji LKL arbitrė moteris.
Nuo gargždiškių nukentėjęs „Neptūnas“ atsigriebė savo arenoje – 89:62 sutriuškino „Nevėžį-Paskolų klubą“.
„Gyvenime būna momentų, kai kažkas klostosi blogai ir norisi tiesiog pradingti ar užsimerkti ir atsikelti, tarsi tai būtų sapnas. Pirmą mačo dalį (ją kėdainiečiai pralaimėjo 22:55 – red. past.) taip ir jaučiausi“, – kalbėjo Kėdainių komandos strategas Evaldas Beržininkaitis.
Liko trys kandidatai
Vakar LKL prezidentas Remigijus Milašius nusprendė nedalyvauti asociacijos „Lietuvos krepšinis“ (ALK) prezidento rinkimuose.
„Sprendimas kandidatuoti buvo gerai apgalvotas ir paremtas nuoširdžiu noru prisidėti prie viso Lietuvos krepšinio augimo ir tolesnio jo stiprinimo. Vis dėlto šiandien svarbiausia – sveikata, todėl, įvertinęs esamą situaciją, nusprendžiau savo kandidatūrą atsiimti“, – teigė R. Milašius.
Kiti kandidatai į ALK prezidento pareigas – ALK viceprezidentas Rolandas Skaisgirys, „FIBA Europe“ valdybos narys Darius Gudelis ir NKL prezidentas Gediminas Kvietkauskas – ruošiasi rinkimams, kurie numatyti spalio 14-ąją.
Rezultatai
„Žalgiris“–„Lietkabelis“ 97:68 (20:21, 29:19, 23:12, 25:16). 4 115 žiūrovų. M. Grigonis 17 taškų (5/5 tritaškių), J. Valančiūnas 15 (6/6 dvitaškių, 7 atkovoti kamuoliai), D. Sirvydis 14 (4 rezultatyvūs perdavimai), C. Edwardsas (6 rezultatyvūs perdavimai) ir D. Sleva (4 atkovoti kamuoliai) po 11 / A. Schumacheris 21 taškas (4 perimti kamuoliai), I. Fevrier ir K. Kennedy po 11.
„Neptūnas“–„Nevėžis-Paskolų klubas“ 89:62 (34:10, 21:12, 14:19, 20:21). 1 552 žiūrovai. Y. Franke 25 taškai (6/9 tritaškių), D. Tarolis (4 rezultatyvūs perdavimai) ir H. Drellas (8 atkovoti kamuoliai) po 14, M. Echodas 10 (6 atkovoti kamuoliai) / D. Andrewsas 20 taškų (4/6 tritaškių, 4 klaidos), A. Grey’us 12 (4 atkovoti kamuoliai).
„Juventus“–„Tauragė“ 93:77 (18:20, 23:16, 26:17, 26:24). 1 443 žiūrovai. T. Jonesas 18 taškų, C. Reynoldsas 14, J.Pagenkopfas, Š. Beniušis ir J. Furmanavičius po 12, Ch. Hunteris 10 / V. Kariniauskas 15 taškų, V. Kozys 11, J. Blackmonas ir C. Hayesas po 10.
„Hipocredit“–„Šiauliai“ 63:79 (16:20, 17:28, 17:22, 13:9). 712 žiūrovų. N. Johnsonas 15 taškų, R. Mesidoras 13, T. Lambrechtas 11 / T. Jogėla 16 taškų, D. Romančenko 12.
„Rytas“–„Gargždai“ 102:105 (25:31, 23:20, 32:27, 22:27). 3 012 žiūrovų. A. Marčiulionis, A. Gudaitis ir M. Jogėla po 20 taškų, K. Bruhnke 12, G. Radzevičius 10 / J. Carlosas 31 taškas (5/8 tritaškių, 9 rezultatyvūs perdavimai), B. Krikke 21, S. Davisas 19, L. Wilsonas 16.
Turnyro lentelė
1. „Žalgiris“ 4 0
2. „Gargždai“ 3 1
3. „Neptūnas“ 2 2
4. „Šiauliai“ 2 2
5. „Lietkabelis“ 2 2
6. „Juventus“ 2 2
7. „Tauragė“ 1 2
8. „Hipocredit“ 1 2
9. „Rytas“ 0 1
10. „Nevėžis-Pask. kl.“ 0 3
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