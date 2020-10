„Žalgirio“ jaunimas prieniškiams neprilygo

Pirmąsias rungtynes Kaune prieniškiai buvo laimėję kukliai 87:84, tad siekdami išvengti nervingos atomazgos iškart kibo į atlapus svečių ekipai. Tiesa, per pirmąjį ketvirtį jiems atitrūkti nepavyko (22:19), bet antrajame šeimininkų pranašumas jau nekėlė abejonių (28:16). Prieniškių lyderis Regimantas Miniotas vien per antrąjį kėlinį tris kartus dėjimu baigė atakas, o žalgiriečiai kitoje aikštės pusėje arba klydo, arba metė netaikliai. Tiek gynyboje, tiek puolime dominavęs „CBet“ į pertrauką išsinešė 15 taškų pranašumą (50:35). Per du kėlinius prieniškiai dvitaškius metė pavydėtinu 75 proc. taiklumu.

Po pertraukos „Žalgiris-2“ galutinai kapituliavo, abu ketvirčius pralaimėdamas jau triuškinamai (12:26, 15:32). Prieniškius į priekį vedė Justino Jogmino, Tomo Digbeu ir Regimanto Minioto trijulė. Jie kartu pelnė 61 tašką.

Dvitaškius „CBet“ metė net 75 proc. taiklumu (36/48). Dominavimą baudos aikštelėje atspindi 66 pelnyti taškai. Prieniškiai varžovams atseikėjo ir 9 blokus.

Žalgiriečiams pasipriešinti sutrukdė klaidos. Jų kauniečiai padarė 23.

„Per keletą mėnesių su jaunimu žaidžiame ne pirmą kartą ir vieni kitus gerai pažįstame. Žinoma, buvo kažkokių taktinių pagudravimų, prie kurių pavyko prisitaikyti“, - po mačo sakė M.Šernius.

„Didžiausia mūsų problema, kad visiškai nekontroliavome puolimo. Mus išmušė iš vėžių jų greitas puolimas ir keitimasis ginamaisiais. Dėl to jie surinko daug lengvų taškų greitose atakose“, – rungtynes komentavo žalgiriečių vyriausiasis treneris Arvydas Gronskis.

Nugalėtojams daugiausia taškų pelnė: J. Jogminas 22 (7 atk. kam., 9/10 met., 30 naud. bal.), T. Digbeu 21 (6 atk. kam., 6 rez. perd.), R. Miniotas 18 (11 atk. kam.), Dominykas Domarkas 16, Mindaugas Sušinskas 14 taškų. „Žalgiriui-2“: P. Murauskas 11, Gytis Bergaudas 10 taškų.