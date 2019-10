„Žalgirio“ naujokai pagaliau parodė, ką sugeba

Bet kam, tik ne Alexui Perezui. Prametęs pirmus 6 savo trumpos karjeros Eurolygoje metimus, Kauno „Žalgirio“ įžaidėjas pagaliau atsidarė rungtynių su Madrido „Real“ trečiojo kėlinio viduryje, kai kamuolys nenoriai, pašokinėjęs ir pasisukinėjęs ant lanko, galiausiai įkrito į krepšį.

Tai buvo eilinis metimas, bet neeilinis A. Perezui. Kai kamuolys skrodė tinklelį, A. Perezas iškėlė abi rankas į viršų, taip tarsi be žodžių pasakydamas „pagaliau“. Startas pajėgiausioje Europos krepšinio lygoje jam buvo sudėtingesnis nei kas galėjo tikėtis ir to pirmojo taiklaus metimo jam teko laukti pustrečių rungtynių.

„Per pirmas dvejas rungtynes nepelniau nė taško, tai pataikyti tą pirmą metimą buvo lyg nusimesti naštą nuo kupros. Tai padėjo dar labiau atsipalaiduoti, – tinklalapiui „BasketNews.lt“ pripažino A. Perezas. – Ne tai, kad dėl to labai jaudinčiausi, bet reikėjo geriau dėl savęs pasijusti.“

Visiems „Žalgirio“ naujokams reikėjo laiko geriau pasijusti. Prieš porą savaičių, žinodami, kad laukia pilnutėlė arena jau pirmajame sezono mūšyje su Vitorijos „Baskonia“, jie atrodė perdegę, skubantys ir norintys padaryti per daug.

Visiems reikėjo nusvilti nagus ten, turėti blogą pirmą kėlinį Milane, kad viskas po truputį atgultų į savo vietas.

Taip Nigelas Hayesas, per pirmas dvejas rungtynes pataikęs 2 metimus iš 12, šį kartą startavo realizuodamas keturis metimus iš eilės, du iš jų – tritaškius, ir per 3 minutes surinkdamas dvigubai daugiau taškų (10) nei per pirmas dvejas rungtynes kartu sudėjus.

Taip Jockas Landale’as, per pirmas dvejas rungtynes švystelėjęs 9 tritaškius, šį kartą iš toli atakavo vos 2 kartus ir sykį pataikė, o trečiajame kėlinyje atliko bene gražiausią „Žalgirio“ sezono pradžios dėjimą, kai sugrūdo kamuolį į krepšį viena ranka po Thomaso Walkupo perdavimo.

Taip tas pats A. Perezas po to taiklaus dvitaškio netrukus pridėjo ir tritaškį.

Ir visgi tikrąja vakaro žvaigžde tapo Zachas LeDay. Iki tol dominavęs LKL rungtynėse (77 proc. dvitaškių, 75 proc. tritaškių, 14,4 taško ir 19 naud. balų vos per vid. 17 žaidimo minučių), Z. LeDay buvo nesavas per pirmas dvejas Eurolygos rungtynes, kai pataikė vos 4 metimus iš 16.

Mače su Madrido „Real“ jis prisijungė prie kitų naujokų ir tarsi garsiai pareiškė: „Pamirškite visa tai“. Visą ketvirtą kėlinį be keitimų žaidęs puolėjas vienas pats pelnė daugiau taškų (16) nei visa „Real“ komanda (13).

Iš viso jis surinko 26 taškus, 9 atkovotus kamuolius ir 35 naudingumo balus, stumdė visus baudos aikštelėje, ir iš pasitenkinimo daužė delnais sau į galvą po sėkmingo epizodo.

„Komanda šiandien žaidė puikiai, dalijomės kamuoliu ir jie mane rasdavo gerose pozicijose. Tuo ir pasinaudojau“, – kur kas kuklesnis nei aikštėje jis po rungtynių buvo rūbinėje.

Kai ketvirtojo kėlinio viduryje Anthony Randolphas pataikė iš toli ir išvedė „Real“ į priekį 67:64, tai galėjo būti pavojingas momentas, per paskutinius šešerius metus dvikovose su „Real“ Kaune matytas ne kartą. Visgi tą pavojingumą netrukus nubraukė iš toli pataikęs Z. LeDay, kai jį dengęs Walteris Tavaresas paliko per daug erdvės prie tritaškio linija.

Kai aukštaūgis iš Žaliojo Kyšulio buvo pakeistas, Z. LeDay naudojo savo jėgą žaisdamas prieš Jordaną Mickey ir versdamas taškus iš po krepšio.

Ketvirtadienio vakarą „Žalgirio“ arenoje tiesiog nebuvo žmogaus, galinčio sustabdyti Z. LeDay.

„Jis šiandien žaidė žymiai kantriau, pasinaudojo savo stiprybėmis, žinojo, kaip atakuoti skirtingus varžovų centrus, – kalbėjo Šarūnas Jasikevičius. – Gynyboje buvo labai solidus. Nežinau, ar jam padėjo žaidimas kartu su Pauliumi, kuris turi daug patirties ir žino sistemą. Tai paprasčiausiai buvo geros Zacho rungtynės.“

Anot N. Hayeso, Šaras buvo svarbi priežastis, kodėl Z. LeDay taip pasirodė.

„Zachas išlaikė komandą rungtynėse, pataikė kelis svarbius metimus. Ir visa tai nebuvo kažkas ypatingo: jis tiesiog atliko tai, ką sugeba ir tai, ko jo mandagiai prašė treneris, – akį mirktelėjo N. Hayesas. – Jis galėjo išnaudoti savo driblingo sugebėjimus, pasinaudoti ūgiu ir tiesiog žaidė savo žaidimą.“

Naujokai ketvirtadienį parodė tai, ko iš jų galima daugiau mažiau tikėtis visą sezoną ir tai buvo visai kitas veidas nei prieš porą savaičių sezono atidarymo rungtynėse. Tada keturi „Žalgirio“ nauji legionieriai kartu pataikė vos 7 metimus iš 27 ir jų komanda neprilygo baskams.

„Pirmose rungtynėse su „Baskonia“ krepšininkai buvo šoke dėl arenos, o tai yra logiška, – sakė Š. Jasikevičius. – O šiandien su tokia atmosfera ir sėkme, jeigu jiems tai ne pozityvumo ženklas dar daugiau dirbti, tai turbūt didesnio nebus, nes šis vakaras buvo super.“

„Žalgiriui“ tai tikrai nebuvo tobulos rungtynės. Lukas Lekavičius pirmą kartą šį sezoną startavo ir turėjo būti svarbus žaidėjas, atakuojantis „Real“ aukštaūgių pasyvumą po užtvarų ir nepasimetantis gynyboje prieš savo ūgio Facundo Campazzo ir Nicolasą Laprovittolą.

Tačiau jau mačo pradžioje L. Lekavičius gavo antrą pražangą, o trečiojo kėlinio viduryje prasižengė ketvirtą kartą ir daugiau nebepakilo nuo suolo.

Artūras Milaknis taip pat kovojo su pražangomis, o dėl kibios varžovų gynybos per beveik 9 minutes neišsimetė nė vieno tritaškio.

Iš J. Landale’o ir A. Perezo taip pat galima laukti didesnio užtikrintumo priimant sprendimus – iš pirmojo vis dar jautėsi skubotumas, o antrasis kartais perlaikydavo kamuolį jį tiesiog mušinėdamas į parketą.

Tačiau visa visa tai – daugiau smulkmenos, kurios pergalėse tampa nebe tokios matomos.

Net be L. Lekavičiaus ir A. Milaknio indėlio „Žalgiris“ šį kartą galiausiai pataikė (8/16 tritaškiai), kai per pirmus du mačus tikslą pasiekė 33 proc. tritaškių (14/42).

Tą taiklumą geriausiai iliustravo E. Ulanovo tritaškis paskutinę atakos sekundę, iš aštuonių metrų, iki mačo pabaigos likus žaisti pusantro minutės.

Tas tritaškis padidino persvarą iki 7 taškų, Rudy Fernandezas kitoje atakoje nepataikė analogiškoje situacijoje ir dvikovos baigtis tapo aiški.

„Mes treniruojamės tokį metimą, – juokėsi perdavimą E. Ulanovui atlikęs Marius Grigonis. – Šiaip nepataiko, bet kai aš padaviau, pataikė ir dar asistą užrašė.“

Tai buvo linksmas vakaras „Žalgirio“ arenoje ir – ypatingai – joje esančioje rūbinėje. Porą savaičių vėliau nei tikėtasi, bet Kauno klubas ir jo naujokai pademonstravo potencialą.

„Žinome, kokie geri galime būti, – sakė A. Perezas. – Dabar suprantame, kaip turime nusiteikti ir kautis Eurolygos rungtynėse. Kiekviena ataka yra svarbiausia.

Jeigu vienoje atakoje susimausi, kita ataka gali kainuoti penkis taškus. O Eurolygoje penki taškai yra labai daug. Manau, mums tai pridės pasitikėjimo judant pirmyn.“