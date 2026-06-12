„Žalgiris“ 26-tą kartą tapo čempionu!

Seriją žalgiriečiai laimėjo 3:0.
„Žalgiriui“ tai 26-asis titulas LKL istorijoje. Kauniečiai sezoną baigia, patirdami tik vieną pralaimėjimą per ištisus metus. Pastarąjį kartą taip nutiko 2012 metais.
Tuo tarpu uteniškiams tai pirmasis sidabrinis pasiekimas klubo istorijoje.
Mažojo finalo serija dar tęsiasi: ten Klaipėdos „Neptūnas“ 2:1 pirmauja prieš Panevėžio „Lietkabelį“.
Sunegalavęs Ąžuolas Tubelis antroje mačo dalyje nežaidė.
Prieš susitikimą pagerbtas buvo anapilin išėjusio legendinio trenerio Vlado Garasto atminimas.
Žalgiriečiai susitikimą pradėjo aktyviu puolimu, kuris leido atitrūkti 11:2. Maxwellas Lewisas tritaškiu bandė išjudinti uteniškius (5:11), tačiau netrukus sulaukė atsako iš Moseso Wrighto – 15:5. Gera atkarpėlė svečiams padėjo priartėti (16:20), bet iki kėlinio pabaigos „Žalgiris“ padėtį stabilizavo – 28:18.
Nepaisant to, kad priekyje buvo šeimininkai (37:25), rankų svečiai nenuleido: Lukas Uleckas ir M.Lewisas rinko svarbius taškus, tad intriga niekur nedingo. Dar du metimus realizavo Paulius Valinskas, o po pirmos rungtynių dalies „Juventus“ atsiliko 39:50.
S. Francisco pasižymėjo tiek puolime, rinkdamas taškus, tiek gynyboje, blokuodamas Eriką Venskų. „Žalgiris“ pranašumą vis augino (61:42), kol jis pasiekė triuškinamą ribą. P. Valinskas ir M. Lewisas neleido šeimininkams atitrūkti labiau (49:61), maža to, amerikietis sumetė ir baudas, po kurių komandas skyrė jau tik 10 taškų – 51:61. Kėlinys įpusėjo, M. Wrightas ir D. Sirvydis stabilizavo žalgiriečių padėtį (67:53), o ketvirčiui pasibaigus kauniečiai pirmavo 71:56.
Nors Utenos komanda laikėsi ne taip toli nuo varžovų (63:78), Dustinas Sleva smeigė skaudų tritaškį, dar vieną pridėjo ir Maodo Lo – 84:65. Likusi mačo dalis nieko nebekeitė.
D. Sleva nugalėtojų gretose buvo rezultatyviausias su 19 taškų, M. Wrightas pridėjo 15 taškų.
„Žalgiris“: Dustinas Sleva 19, Mosesas Wrightas 15, Sylvainas Francisco 13, Nigelas Williamsas-Gossas 11 (10 rez. perd.), Ąžuolas Tubelis ir Edgaras Ulanovas – po 8.
„Juventus“: Maxwellas Lewisas 25 (6 atk. kam.), Lukas Uleckas 17 (9 atk. kam.), Paulius Valinskas 16, Hassanas Diarra 7, Šarūnas Beniušis 6.
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