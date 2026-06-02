„Žalgiris“ į finalą – neklupčiodamas

Pusfinalis – be nuostolių
Žalgiriečiai, savo arenoje 103:93 įveikę Panevėžio „Lietkabelį“, laimėjo LKL, kurią remia „Betsson“, pusfinalio iki trijų pergalių seriją 3:0.
Nuo 1994-ųjų Kauno komanda finale nežaidė vienintelį kartą – 2022-aisiais, kai pusfinalyje nusileido būtent panevėžiečiams 1:3 (71:70, 55:79, 69:73 ir 75:86).
Iš anuomečio „Žalgirio“ šį sezoną karjerą LKL tęsia Edgaras Ulanovas (Dovydas Giedraitis vilkėjo Panevėžio klubo marškinėlius), o „Lietkabeliui“ tebeatstovauja Vytenis Lipkevičius, Gabrielius Maldūnas ir Nikola Radičevičius.
Kauniečiai finale laukia Utenos „Juventus“ arba Klaipėdos „Neptūno“. Vakar šios komandos uostamiestyje žaidė trečias pusfinalio rungtynes (serijoje pirmavo uteniškiai 2:0).
Puolėjų rekordai
„Rezultatas tenkina, bet žaidimas, ypač gynyba, ne“, – po varžybų su „Lietkabeliu“ pabrėžė „Žalgirio“ vyriausiasis treneris Tomas Masiulis.
„Visi iki vieno žinome, kad galime žaisti geriau. Niekas nesakė, kad su „Lietkabeliu“ bus lengva. Tai viena kovingiausių Lietuvos komandų, nesvarbu, turi traumuotų žaidėjų ar ne“, – pridūrė Ąžuolas Tubelis.
Puolėjas surinko 31 naudingumo balą ir pagerino savo karjeros Kauno klube LKL rekordą. Tai padarė ir Mosesas Wrightas – 32 naudingumo balai, 25 taškai.
„Visą pusfinalio mačą Mosesas sužaidė išties gerai. Norėtume, kad taip būtų visą laiką. Kita vertus, po vieną rungtynių nelaimėsime – visi žaidėjai svarbūs, reikalingi, turime laimėti kaip komanda“, – reziumavo T. Masiulis.
Po vieną rungtynių nelaimėsime – visi žaidėjai reikalingi.
Išbandymai Lenkijoje
Anksčiausiai LKL sezoną užbaigusio Kėdainių „Nevėžio-Paskolų klubo“ puolėjas Ignas Vaitkus šiandien žengs į pasaulio trijulių (3 prieš 3) krepšinio čempionato aikštę Varšuvoje.
Lietuvos rinktinė, kuriai atstovaus I. Vaitkus ir Nacionalinės krepšinio lygos (NKL) klubų krepšininkai Aurelijus Pukelis, Rokas Jocys, Evaldas Džiaugys, pirmiausia D grupėje išmėgins jėgas su belgais ir brazilais, poryt – su puertorikiečiais ir prancūzais.
Pirmą vietą užėmusi ekipa keliaus tiesiai į ketvirtfinalį, o likusios antroje ir trečioje vietose žais aštunfinalio mačus (D grupės komandos susitiks su A grupės, kurioje – Serbija, Austrija, Ispanija, Australija ir Madagaskaras, rinktinėmis).
B grupėje varžysis JAV, Latvijos, Mongolijos, Čekijos ir Lenkijos ekipos, C – Nyderlandų, Vokietijos, Kinijos, Japonijos ir Naujosios Zelandijos.
Lietuviai – tarp žvaigždžių
Tarptautinės krepšinio asociacijų federacijos (FIBA) reitingų lentelėje lietuviai – ketvirti, aukštesnėse pozicijose – serbai, amerikiečiai ir Nyderlandų atstovai.
I. Vaitkus ir R. Jocys – tarp žaidėjų, kuriuos FIBA ekspertai įvardijo kaip šio pasaulio čempionato žvaigždes. Sąraše kartu su mūsiškiais – Strahinja Stojačičius (Serbija), Worthy de Jongas (Nyderlandai), Nauris Miežis (Latvija), Anandas Ariunboldas (Mongolija), Jules’is Rambaut (Prancūzija), Fabianas Giessmannas (Vokietija), Diegas de Blasas (Ispanija), Ryo Ozawa (Japonija), Leonardo Branquinho (Brazilija).
Pasaulio čempionų titulą gins ispanai. 2025-aisiais Ulan Batore (Mongolija) sidabrą pelnė šveicarai, bronzą – serbai.
Lietuviai pernai užėmė šešioliktą vietą (14:21 pralaimėjo ispanams, 19:21 – Nyderlandų krepšininkams, 15:16 – šveicarams ir 21:18 įveikė britus).
Rezultatas
„Žalgiris“–„Lietkabelis“ 103:93 (29:27, 27:20, 19:21, 28:25). „Žalgirio“ arena, 5 765 žiūrovai. M. Wrightas 25 taškai (5 atkovoti kamuoliai, 32 naudingumo balai), Ą. Tubelis 20 (10 atkovotų kamuolių, 31 naudingumo balas), S. Francisco 14 (6 rezultatyvūs perdavimai, 6 klaidos), D. Giedraitis ir E. Ulanovas po 10 / K. Kullamae 22 taškai (5 atkovoti kamuoliai, 4/7 tritaškių), P. Danusevičius 15 (4 klaidos), N. Radičevičius 13 (3/4 tritaškių, 6 rezultatyvūs perdavimai), L. Mutičius 11, J. Furmanavičius 10. Pirmos rungtynės – 85:75, antrosios – 95:75. Pusfinalio serija – 3:0.
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