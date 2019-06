„Žalgiris“ nenori dar kartą grįžti į Vilnių

Dauguma sirgalių neabejoja, kad taip ir nutiks, tačiau krepšinio specialistai ragina nesidžiaugti neperšokus griovio.

Pergalės šampanas „Žalgiriui“ jau šaldomas, lieka tik formalumai – trečią sykį paeiliui patiesti varžovą ir savo arenoje iškilmingai nuleisti LKL čempionato uždangą.

Nepaisant prognozių ir „Ryto“ žaidėjų ambicingų pareiškimų, vilniečiai savo aikštėje nepasinaudojo šansu atkurti pusiausvyrą – pralaimėjo 67:85.

Tačiau ar iš tiesų viskas jau nulemta?

"Nemėgstu spėlioti, bet finalo favoritas neginčytinai aiškus. Vis dėlto taško dar nedėčiau", – kalbėjo Darius Dimavičius.

1992-ųjų Barselonos olimpiados prizininkas, šį sezoną treniruodamas Kėdainių "Nevėžį", aikštėje susidūrė su abiem finalo dalyviais, ir, beje, po sykį buvo atsidūręs per plauką nuo sensacijos, o Vilniuje "Rytą" netgi įveikė (balandžio 17-ąją – 70:68).

"Žinoma, kad su "Žalgiriu", – paklaustas, su kuriuo LKL favoritu buvo sunkiau kautis, atsakė D.Dimavičius. – Kauno komandos ir žaidėjai geresni, ir apskritai ekipa gerai sukomplektuota. Kita vertus, su abiem favoritais sužaidėme neblogų rungtynių (žalgiriečiams "Nevėžis" nusileido tik 79:82, vilniečiams pralaimėjo 74:75 – aut. past.).

– Kodėl "Rytui" nepavyko suskurti bent minimalios finalo intrigos?

– Nežinau sostinės klubo virtuvės, tačiau treneris Dainius Adomaitis skundžiasi traumomis. Tai suprantama, nes dėl to sumažėjo "Ryto" žaidėjų rotacija, jie greičiau pavargsta. Žinant, kad "Žalgiris" itin intensyviai ginasi, vilniečiams ima trūkti kvapo ir jėgų. Tačiau aš dar tikrai nelaidočiau Vilniaus komandos.

– Tuomet kas tokio turi nutikti šeštadienį, kad finalo mačas Kaune dar nesibaigtų?

– Kiekvienos finalo rungtynės – atskira istorija. Tai ne reguliariojo sezono dvikovos, kur kartais iš anksto viskas aišku. LKL finale komandų pasiruošimas, netikėti taktiniai sprendimai nusistumia į antrą planą, o daugiausia lemia individualus žaidėjų meistriškumas ir kovingumas. Todėl daug kas priklausys nuo to, kaip žalgiriečiai nusiteiks šeštadienio dvikovai.



Nepamirškime, kad jie – tokie pat žmonės, kaip ir mes. Skaito žiniasklaidą, nuolat girdi sirgalių atsiliepimus, kad "Rytas" jiems – ne varžovas, kad finalo baigtis jau aiški. Todėl visada lieka pavojus per anksti atsipalaiduoti.



Vis tiek tos mintys apie atostogas jau sukasi ir sukasi, o jų nepaisyti nėra taip paprasta. Tuo tarpu vilniečiai nebeturi kur trauktis, jie kabinsis į "Žalgirį" visomis jėgomis, nes, laimėję Kaune, patikėtų savo jėgomis, o ketvirtos rungtynės vyktų Vilniuje. Tad labai svarbu, kad "Žalgirio" vyrai to nepamirštų. Pavyzdžių, kai viena komanda iš anksto džiaugiasi laimėtais žiedais, bet pralaimi likusias serijos rungtynes, yra ne vienas. Kad ir 1996-ųjų LKL finalas, kai Kauno "Atletas" net 2:0 pirmavo prieš "Žalgirį", tačiau galiausiai nieko nepešė.

– Po banguoto Eurolygos sezono LKL finale spindi Edgaras Ulanovas. Kodėl būtent šis žalgirietis tapo vienu ryškiausių finalo žaidėju?

– O argi jus tai stebina? Edgaro meistriškumas niekada nekėlė abejonių. Jei žaidėjas sužiba svarbiausiu sezono momentu, tai liudija apie jo kvalifikaciją. Ir atvirkščiai: pasigendame "Ryto" legionierių indėlio, o tai irgi rodo, kad jų galimybės – ribotos. Atsimename, kaip "Ryto" užsieniečiai spindėjo Karaliaus Mindaugo taurės turnyro finale (net keturi legionieriai buvo rezultatyviausi sostinės ekipos žaidėjai – aut. past.).

– Ar nemanote, kad LKL finalas būtų buvęs įdomesnis, jei su "Žalgiriu" žaistų Klaipėdos "Neptūnas", per reguliarųjį sezoną kauniečius nugalėjęs net tris kartus iš keturių?

– Tai tik teorinės prielaidos, o faktas toks: pusfinalio mačą klaipėdiečiai "Rytui" pralaimėjo, kaip sakoma, sausai – 0:2. Vargu ar "Neptūnas" finale būtų pajėgesnis varžovas "Žalgiriui".

Treneriai

Šarūnas Jasikevičius ("Žalgiris"): "Esame labai patenkinti – gerai sužaidėme. Buvo labai malonu vadovauti komandai, nes žaidėjai kovėsi visomis jėgomis, rinkosi teisingus sprendimus. Iki čempionų žiedų trūksta vienos pergalės, galimybė ir pranašumas yra mūsų pusėje, bet trečios rungtynės – ypatingos: arba laimi titulą, arba prarandi iniciatyvą.



Kiekvieną sykį, kai per varžybas šiek tiek atsipalaiduojame ir nevykdome, ką esame numatę, "Rytas" priartėja. Jei to nepaisysime, šeštadienį turėsime problemų."

Evaldo Šemioto nuotr.

Dainius Adomaitis ("Rytas"): "Krepšinyje viskas prasideda nuo gynybos, o mes pridarėme begalę klaidų. Kai "Žalgiris" išsiveržia į priekį daugiau nei 10 taškų, žaisti labai sunku. Iš rikiuotės iškrito Dennisas Jerome'as Seeley – krepšininkas, daug prisidėjęs prie mūsų žaidimo kūrybos.



Finale iš savo įžaidėjų apskritai negauname to, ko norime. Tai pirmiausia varžovų nuopelnas: žalgiriečiai mus kartais nustumia į tokias aikštės vietas, kad mūsų įžaidėjai tiesiog nebūna ten, kur privalėtų būti. Bandysime daugiau rizikuoti, dažniau įtraukti jaunus žaidėjus, juos rotuoti kas kelias minutes. Tai svarbu ir dėl emocinio fono – kartais atrodė, kad mūsų komandos žaidėjai bėgiojo po aikštę mediniais veidais."

Žaidėjai

Edgaras Ulanovas ("Žalgiris"): "Kai baigėsi rungtynės, visai komandai pasakiau: mes turime užbaigti finalo seriją namuose šeštadienį, negalime čia grįžti dar kartą. Jei būsime nusiteikę taip, kaip šįsyk, viskas bus gerai."

Rokas Stipčevičius ("Rytas"): "Varžovai buvo kur kas labiau susikaupę, o mes padarėme individualių klaidų, ypač gynybos. "Žalgiris" – labai aukšto lygio komanda, baudžia už kiekvieną kluptelėjimą. Vis dėlto finalas dar nebaigtas. Vyksime į Kauną laimėti. Jei galvočiau kitaip, net nesėsčiau į autobusą. Taktika ir gynyba yra viena, bet požiūris, kovingumas – visai kas kita. Privalome žengti į aikštę kaip kariai."