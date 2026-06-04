„Žalgiriui“ gali tekti atsisveikinti su komandos lyderiu

„BasketNews“ žurnalistas Donatas Urbonas praneša, kad Kauno „Žalgirio“ lyderis yra pažengusiose derybose su Vilerbano ASVEL. Anot žurnalisto, abi pusės derasi dėl ilgalaikio kontrakto. Jeigu susitarimas būtų pasiektas, Kauno ekipa gautų išpirką, nes S. Francisco kontraktas galioja iki 2026–2027 m. sezono pabaigos.
Šį sezoną Eurolygoje prancūzas vidutiniškai rinko po 16,5 taško, 2,9 atkovoto kamuolio, 6,5 rezultatyvaus perdavimo ir 19,2 naudingumo balo.
S. Francisco su „Žalgiriu“ iškovojo du Karaliaus Mindaugo taurės trofėjus (2025 ir 2026 metais) bei vieną LKL titulą (2025). Antrojo sieks artėjančiame LKL finale – laukia kovos su Utenos „Juventus“.
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