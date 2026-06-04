 „Žalgiriui“ gali tekti atsisveikinti su komandos lyderiu

„Žalgiriui“ gali tekti atsisveikinti su komandos lyderiu

2026-06-04 13:32 klaipeda.diena.lt inf.

28-erių Kauno „Žalgirio“ lyderis Sylvainas Francisco po šio sezono gali palikti komandą.

<span>„Žalgiriui“ gali tekti atsisveikinti su komandos lyderiu</span>
„Žalgiriui“ gali tekti atsisveikinti su komandos lyderiu / T. Biliūno/BNS nuotr.

„BasketNews“ žurnalistas Donatas Urbonas praneša, kad Kauno „Žalgirio“ lyderis yra pažengusiose derybose su Vilerbano ASVEL. Anot žurnalisto, abi pusės derasi dėl ilgalaikio kontrakto. Jeigu susitarimas būtų pasiektas, Kauno ekipa gautų išpirką, nes S. Francisco kontraktas galioja iki 2026–2027 m. sezono pabaigos.

Šį sezoną Eurolygoje prancūzas vidutiniškai rinko po 16,5 taško, 2,9 atkovoto kamuolio, 6,5 rezultatyvaus perdavimo ir 19,2 naudingumo balo.

S. Francisco su „Žalgiriu“ iškovojo du Karaliaus Mindaugo taurės trofėjus (2025 ir 2026 metais) bei vieną LKL titulą (2025). Antrojo sieks artėjančiame LKL finale – laukia kovos su Utenos „Juventus“.

Šiame straipsnyje:
Sylvainas Francisco
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Žalgiris
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Vilerbano Asvel

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Bobos katinas
Mazieji atrenka talentus didiesiems , didieji del to prasiskolina
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bronislovas
na kiek tokiu lyderiu buvo zalgiry nesuskaiciuosi,tokie lyderiai tik vietinej lygoj,vienintelis lyderis kuris buvo zalgiry tai Tayus Edney,tada zalgiris viska pasieke,,,o kiti tipo beardas,watley,evansas ir sitas siaip lkl lygio...bet visi kurie buna tipo lyderiai isvaziave nieko nebepasiekia ir buna antrarusiai,paziurekit i grigoni....tas gal but gris i zalgiry...
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