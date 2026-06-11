Ekspertai įspėja: amžius, kada praradote nekaltybę, išduoda, kokia bus jūsų senatvė

Šandongo universiteto (Kinija) mokslininkai teigia, kad pirmojo sekso amžius gali paveikti vėlesnį senėjimo procesą. Išanalizavę daugiau nei 400 tūkst. Jungtinės Karalystės gyventojų duomenis, tyrėjai pastebėjo, kad tiems, kurie nekaltybę prarado ankstyvame amžiuje, vėliau kyla didesnė įvairių sveikatos problemų rizika.
Išsamiame tyrime mokslininkai analizavo genetines duomenų bazes, siekdami rasti DNR žymenis, susijusius su amžiumi, kada įvyko žmonių „seksualinis debiutas“. Komanda užfiksavo stebėtiną dėsningumą: asmenys, pradėję lytinį gyvenimą anksčiau, vėliau susidurdavo su didesniais sunkumais senstant – jiems nustatytas didesnis organizmo trapumas ir prastesni ilgaamžiškumo rodikliai.
„Organizmo trapumo indeksas, bendras nepasitenkinimas gyvenimu, lėtinė obstrukcinė plaučių liga (LOPL) ir dėmesio trūkumo bei hiperaktyvumo sutrikimas (ADHD) šiame procese vaidina itin svarbų vaidmenį. Mūsų išvados rodo, kad pirmojo lytinio akto laikas gali būti susijęs su senėjimu per įvairius psichologinius, elgsenos ir su ligomis susijusius veiksnius“, – teigė pagrindinis tyrimo autorius Kaixian Wang.
Visgi ekspertas pridūrė: „Nepaisant to, mūsų išvados nereiškia, kad vienas vienintelis poelgis visiškai nulemia žmogaus ateities sveikatą. Jos tiesiog parodo, kaip ankstyvojo gyvenimo patirtys gali persipinti su psichikos sveikatos iššūkiais, lėtinių ligų rizika ir funkcinio pajėgumo mažėjimu bėgant laikui.“
Jei iš šio tyrimo galima ko nors pasimokyti, tai, pasak mokslininkų, būtinybės operatyviai ir anksti spręsti sveikatos problemas, kad būtų išvengta komplikacijų vėliau.
„Prevencija ir intervencija visais gyvenimo etapais gali padėti sumažinti sveikatos problemų riziką vyresniame amžiuje ir paskatinti sveikesnį senėjimą. Mūsų išvados dar kartą patvirtina ankstyvo lytinio švietimo vertę ir platesnės paramos paaugliams, kuriems gali kilti didesnė rizika, svarbą“, – papildė prie tyrimo prisidėjęs Long Sun.
Mokslininkai vis dar nėra visiškai tikri dėl tikslių priežasčių, siejančių nekaltybės praradimą su senėjimo procesu, tačiau turi keletą teorijų.
Jų teigimu: „Tai gali būti susiję su padidėjusia nepageidaujamo nėštumo, lytiškai plintančių ligų, piktnaudžiavimo psichoaktyviosiomis medžiagomis bei fizinės sveikatos problemų rizika paauglystėje ir suaugus. Šie veiksniai yra glaudžiai susiję su ankstyvesniais lytiniais santykiais ir gali reikšmingai sutrumpinti gyvenimo trukmę bei padidinti pažeidžiamumą senatvėje.“
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