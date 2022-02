Prieš Valentino dieną – didesnis susidomėjimas „kito ryto tabletėmis“: ką būtina žinoti?

Vartojama tik išimtiniais atvejais

Skubioji kontracepcija, dar kartais vadinama „kito ryto tabletėmis“, kai po nesaugaus lytinio akto siekiama apsisaugoti nuo nepageidaujamo nėštumo.

„Ši kontracepcijos priemonė turėtų būti naudojama tik tuo atveju, kai įprasti apsaugos metodai, kurie naudojami nuolatos, neužtikrina patikimos apsaugos nuo nepageidaujamo nėštumo. Pavyzdžiui, kai moteris pamiršo išgerti įprastą, gydytojo paskirtą, kontraceptinę tabletę; turėjus nesaugius lytinius santykius ar plyšus prezervatyvui“, – akcentuoja „Camelia“ vaistininkė Jurgita Jankauskienė.

Nėra garantuota apsauga

Patyrus vieną iš veiksnių, vaistus reikėtų išgerti kuo greičiau, patartina suspėti – iki 12-72 val. valandų po nesaugaus lytinio akto.

Visgi, ir ši priemonė negali visiškai garantuoti apsaugos nuo nepageidaujamo nėštumo. Vaistininkė sako, kad skubios kontracepcijos veiksmingumas priklauso nuo to, per kiek laiko po nesaugių lytinių santykių vaistinis preparatas bus suvartotas. Išgėrus per pirmąją parą – veiksmingumas yra apie 95 proc., per antrąją – 85 proc., dar vėliau – tik 58 proc.

Pakartotinis vartojimas kelia pavojų

Vaistininkai pastebi, kad kai kurios moterys skubiosios kontracepcijos kreipiasi ne pirmą kartą, o kartais net ir per trumpą laiką ateina to paties preparato. Tikėtini atvejai, kad moteris tokias kelias tabletes išgeria net to paties mėnesinių ciklo metu. Tai, pasak specialistų, pavojinga sveikatai.

„Būtina žinoti, kad skubiosios kontracepcijos vaistiniai preparatai negali būti naudojami per dažnai ar kaip pastovi kontracepcijos priemonė. Suvartojus vaistą į organizmą patenka didelis kiekis hormonų ir atitolinama ovuliacija, dėl to neįvyksta apvaisinimas, – sako vaistininkė J. Jankauskienė. – Svarbu prisiminti, šiais vaistais jokiu būdu negalima piktnaudžiauti. Šiuos vaistinius preparatus naudojant pernelyg dažnai yra sutrikdomas menstruacijų ciklas. Tokiam sutrikdymui būdingas nereguliarus kraujavimas, t. y. „tepliojimas“ ne mėnesinių metu. Jis gali atsirasti anksčiau, nei prasideda mėnesinės.“

Kiti galimi šalutiniai nusiskundimai: krūtinės pajautrėjimas, galvos svaigimas ar skausmas, pykinimas, viduriavimas, svaigulio pojūtis, nuovargis, bėrimas, dilgėlinė, niežulys, veido patinimas, dubens srities skausmas, pilvo apatinės dalies skausmas, skausmingos mėnesinės.

Svarbu – nuolatinė ir saugi kontracepcija

Vaistininkė sako, kad daugumai moterų, išgėrus šį vaistą, mėnesinės nepakinta ir prasideda įprastu laiku, tačiau kartais jos gali prasidėti keliomis dienomis anksčiau arba vėliau. „Jeigu mėnesinės vėluoja daugiau nei 7 dienas, patartina atlikti nėštumo testą, nes nesaugiems lytiniams santykiams įvykus iškart po ovuliacijos, kontracepcija gali nesuveikti“, – įspėja J. Jankauskienė.

„Camelia“ vaistininkė pabrėžia, kad ši kontracepcijos priemonė naudojama tik tuo atveju, kai kiti apsisaugojimo metodai buvo neefektyvūs arba įvyko nesaugus lytinis aktas ir ja nederėtų piktnaudžiauti. Taip pat šie vaistai neapsaugo nuo lytiniu būdu plintančių infekcijų ir ligų.

„Su gydytoju ar vaistininku reikėtų pasitarti dėl saugių, įprastų kontracepcijos priemonių, o atsižvelgus į savo gyvenimo būdą ir galimybes, išsirinkti sau tinkamiausias priemones“, – pataria vaistininkė J. Jankauskienė.