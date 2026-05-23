Ar žinojote? Šeši tobulo vyro bruožai

Tokia metodika buvo pasitelkiama Kinijos imperatoriškosios dinastijos laikais siekiant atrinkti kandidatus į vyriausybines pareigas ir įvertinti potencialių sutuoktinių gebėjimą parūpinti šeimai materialią gerovę.
Šeši idealaus vyro veido bruožai
Vadovaujantis jau minėta Mian Xiang metodika, idealios ištikimo, rūpestingo ir materialią gerovę suteikti galinčio partnerio savybės yra šios:
– Apvalios arba migdolo formos akys („stirnos akys“): rodo gerą širdį, emocinį atvirumą, išvystytą empatiją ir romantizmą;
– Stori ir švelniai išlenkti antakiai rodo emocinį brandumą, racionalų mąstymą, ramų būdą ir gebėjimą įveikti gyvenimo sunkumus;
– Putli arba užapvalinta nosis – pagrindinis darbštumo, dosnumo, finansinės sėkmės ir gebėjimo užtikrinti šeimos finansinį stabilumą rodiklis;
– Apvalus smakras simbolizuoja atsidavimą šeimai, patikimumą ir ilgalaikę gerovę;
– Putlios ir lygios lūpos – meilės, puikių bendravimo įgūdžių, gebėjimą atvirai reikšti jausmus simbolis;
– Dideli ir putlūs ausų speneliai laikomi išminties, kantrybės, išvystytos savikontrolės ir ilgalaikio gyvenimo stabilumo ženklu.
Atsižvelgiant į tai, kaip pavyzdį galima paminėti garsius Holivudo aktorius: Keano Reevesas įsimenamas dėl savo švelnių akių ir didelių ausų spenelių, Chrisas Hemsworthas – dėl storų antakių ir veido struktūros, o Ryanas Goslingas, Harry Stylesas, Pedro Pascalis, Tomas Hiddlestonas, Davidas Beckhamas ir Michaelas B Jordanas – dėl veido bruožų: išraiškingų akių ir putlių lūpų, kuriuos galima manyti esant ištikimybės bei intelektualumo simboliu.
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