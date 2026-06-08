Kriminologas įvardijo vieną elgesio bruožą, kuris išduoda psichopatą

Maždaug 1 iš 100 žmonių yra kliniškai diagnozuojama psichopatija, skelbia „Unilad“. Tačiau ar sugebėtumėte tokį atpažinti sutikę kasdienybėje?
Įprastai kasdieniuose santykiuose psichopatijos ženklai lieka nepastebėti. Tam tikrus subtilius elgesio signalus sunku užfiksuoti net artimiausiems draugams ar šeimos nariams. Vis dėlto, kriminologijos ekspertas pasidalijo įžvalgomis, į ką vertėtų atkreipti dėmesį ir koks esminis elgesys gali išduoti, kad jūsų naujasis draugas ar romantiškas partneris yra psichopatas.
Atsakinėdamas į „LADbible“ rubrikos „Honesty Box“ klausimus, profesorius Davidas Wilsonas pirmiausia paaiškino pagrindines elgesio savybes, dėl kurių psichopatus kartais taip sunku pastebėti.
„Psichopatai neturi ragų ant galvos ar ilgos, smailos uodegos. Jei viskas būtų taip paprasta, juos atpažinti nebūtų jokio vargo“, – juokavo profesorius.
Ekspertas pabrėžė, kad psichopatai geba meistriškai „veidrodiniu principu“ atkartoti kitų žmonių elgesį: „Jie puikiai moka atrodyti patikimi ir žavūs. Tačiau iš tikrųjų psichopatą galite atpažinti iš vieno dalyko – jis siekia suartėti su jumis kaip įmanoma greičiau.“
Aiškindamas, kodėl šis greitas suartėjimas jiems toks svarbus, prof. D. Wilsonas pridūrė: „Prisileidęs jus arti ir apie jus viską sužinojęs, jis gali panaudoti šias žinias manipuliacijai – o manipuliuodamas jumis, jis gali iš jūsų gyventi. Psichopatai yra parazituojančios asmenybės. Jie nenori eikvoti per daug savo energijos, todėl mieliau naudojasi jumis, tiksliai žinodami, kokius „mygtukus“ paspausti, kad padarytų įspūdį arba išviliotų pinigų.“
Nors šiuolaikinėje kalboje žodis „psichopatas“ vartojamas itin dažnai, tikroji būklė yra gana reta. Pasak profesoriaus, iš minėto 1 procento diagnozuotų asmenų, net 9 iš 10 yra vyrai. Tai reiškia, kad ši būklė vyrams pasireiškia neproporcingai dažniau nei moterims.
Kas yra psichopatas?
Remiantis portalo „VeryWell Mind“ duomenimis, „psichopatas“ yra labiau apibūdinimas nei oficiali medicininė diagnozė. Dažniausiai šis terminas vartojamas apibūdinti beširdžiam, emocijų nejaučiančiam ir moralės normų nepaisančiam asmeniui.
Klinikinėje ir teisinėje aplinkoje šis žodis taikomas žmonėms, kurie yra egocentriški, pasižymi antisocialiu elgesiu, nejaučia gailesčio ar empatijos kitiems, o kartais turi ir nusikalstamų tendencijų.
Daugelis su psichopatija siejamų asmenybės bruožų sutampa su kitu psichikos sveikatos sutrikimu – antisocialiu asmenybės sutrikimu. Vis dėlto, tik labai nedidelė dalis žmonių, turinčių antisocialų asmenybės sutrikimą, yra laikomi tikrais psichopatais.
Pagrindiniai psichopatijos bruožai:
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Antisocialus elgesys;
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narcisizmas;
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paviršutiniškas žavesys;
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impulsyvumas;
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beširdiškumas ir emocijų stoka;
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kaltės jausmo nebuvimas;
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empatijos stoka;
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baimės jausmo nebuvimas;
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patologinis melavimas.
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