Psichologai atskleidė: šie įpročiai keičia žmogaus mąstymą ir stiprina pasitikėjimą savimi

1. Jie pastebi mažas pergales
Dažnai nepastebime mažų savo pasiekimų ir susitelkiame tik į trūkumus. Tačiau dėmesys mažoms pergalėms padeda augti, didžiuotis savimi ir geriau suprasti akimirkas, kai elgiamės pagal savo tikrąjį „aš“.
2. Jie išmoksta priimti diskomfortą
Diskomfortas nėra malonus jausmas, todėl natūralu norėti jo išvengti. Vis dėlto gebėjimas jį priimti ir leisti sau tai išjausti padeda augti. Svarbu išmokti apdoroti tai, kas jus vargina, nebandant visko iš karto išspręsti.
Psichologė Muireann Irish pabrėžė, kad diskomforto priėmimas gali pakeisti smegenų struktūrą ir padaryti žmogų mažiau impulsyvų. Tai padeda priimti labiau apgalvotus sprendimus, ypač sudėtingose situacijose.
3. Jie prisiima mažus kasdienius įsipareigojimus
Kartais išsikeliame didelius, iš pažiūros neįmanomus tikslus ir galiausiai jų atsisakome net nebandę. Tačiau maži, pasiekiami tikslai padeda kurti sėkmės jausmą ir motyvuoja judėti pirmyn.
4. Jie atpažįsta savidestruktyvius modelius
Kartais aukojame savo vertybes ir poreikius, nes užsiimame savęs sabotavimu arba kitus iškeliame aukščiau savęs. „Nesėdėkite rankų sudėję ir neleiskite kitiems valdyti jūsų gyvenimo vien todėl, kad manote, jog jie žino geriau“, – aiškino terapeutė Nancy Carbone.
5. Jie prisimena ankstesnes sėkmes
Suvokimas, kad jau esate įveikę sunkius laikotarpius, padeda susidoroti ir su naujais iššūkiais. Tai primena apie jūsų gebėjimą pasitikėti savimi ir priimti apgalvotus sprendimus.
6. Jie įsiklauso į savo kūną
Tikriausiai esate pastebėję, kad širdis pradeda plakti greičiau, kai nervinatės, o skrandyje atsiranda nemalonus jausmas patiriant nerimą. Kūnas siunčia signalus apie emocinę būseną, todėl išmokti jų klausytis yra labai naudinga.
7. Jie peržiūri savo sprendimus be savęs smerkimo
Gyvenimas tampa lengvesnis, kai nustojate elgtis su savimi kaip su priešu. Suprantama, kad galima nusivilti dėl praeityje priimtų klaidingų sprendimų, tačiau nuolatinis savęs kaltinimas problemų neišspręs. Verčiau pagalvokite, kodėl pasielgėte būtent taip ir ko galite pasimokyti ateityje.
8. Jie mokosi patvirtinti savo vertę
Tai reiškia gebėjimą priimti savo jausmus ir juos išgyventi neieškant nuolatinio kitų pritarimo. Tai padeda tapti savarankiškesniems ir mažiau priklausomiems nuo aplinkinių nuomonės.
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