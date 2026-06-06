Psichologai įspėja: jei jaučiate šiuos 8 dalykus, laimė gali būti visai šalia

Ekspertai įvardijo aštuonis požymius, kurie gali rodyti, kad žmogus yra ant svarbių teigiamų pokyčių slenksčio.
1. Mažiau noro teisti kitus
Pasak psichologų, labiau savimi pasitikintys ir ramesni žmonės eikvoja mažiau energijos kitų kritikai. Užuot lyginęsi su kitais ar ginčijęsi, jie daugiau dėmesio skiria savo asmeniniam augimui.
2. Pasimetimo jausmas
Neapibrėžtumo laikotarpis dažnai suvokiamas kaip krizė, tačiau ekspertai jį laiko svarbiu pokyčių etapu. Būtent tuo metu žmogus iš naujo įvertina savo vertybes ir gyvenimo prioritetus.
Klinikinė psichologė Courtney Warren pažymi, kad savo problemų ir patirties pripažinimas yra pirmas žingsnis teigiamų pokyčių link.
3. Komfortas būnant vienam su savimi
Dar vienas vidinės harmonijos siekimo požymis – gebėjimas ramiai leisti laiką vienumoje. Žmogus nustoja siekti nuolatinio kitų pritarimo ar dėmesio ir pradeda gerai jaustis savo paties kompanijoje.
4. Savo klaidų priėmimas
Užuot nuolat graužęsis dėl praeities, žmogus pradeda suvokti savo klaidas kaip vertingas gyvenimo pamokas. Tai padeda paleisti praeitį ir sutelkti dėmesį į ateitį.
5. Gilesnis emocijų išgyvenimas
Psichologai pastebi, kad laimingi žmonės nevengia sunkių jausmų. Priešingai – jie leidžia sau išgyventi emocijas jų neslopindami ir neneigdami.
6. Nerimas dėl ateities
Paradoksalu, tačiau nerimas dėl ateities taip pat gali būti augimo ženklas. Jis dažnai kyla tuomet, kai žmogus siekia pokyčių ir bando suprasti, kuria kryptimi judėti toliau.
7. Noras nutraukti toksiškus santykius
Asmeninio augimo procese daugelis žmonių iš naujo įvertina savo socialinį ratą. Jie pradeda atsiriboti nuo tų, kurie į jų gyvenimą neša negatyvumą arba nepalaiko jų tobulėjimo.
8. Savo atsakomybės suvokimas
Psichologai teigia, kad vienas svarbiausių požymių yra supratimas, jog niekas negali pakeisti žmogaus gyvenimo už jį patį.
Atsakomybės už savo sprendimus ir gerovę prisiėmimas dažnai tampa ilgalaikės laimės ir vidinio stabilumo pagrindu.
Naujausi komentarai