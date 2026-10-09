145 kg svėrusi Toma ryžosi skrandžio mažinimo operacijai, bet atvykusi į klinikas buvo išprašyta

Toma neslepia – apie savo svorį ji galėtų pasakoti ilgai. Tačiau jos istorija nėra apie nepasitenkinimą savo išvaizda.
Moteris sako visada jautusis graži, mylima ir sulaukusi pakankamai dėmesio. Svoris jai pirmiausia tapo problema dėl sveikatos ir kasdienio gyvenimo.
„Kraujospūdis buvo sukilęs. Laiptais sunku užlipti. Greitai dusdavau“, – pasakoja Toma.
Ji prisimena ir situacijas, kai išvykose su šeima tekdavo pagalvoti, ar pajėgs užlipti laiptais. O drabužių pasirinkimas didesnio kūno moterims, jos teigimu, dar prieš dešimtmetį buvo ganėtinai kuklus.
Tačiau kelias iki sprendimo keisti gyvenimo būdą buvo ilgas.
Pirmieji 20 kilogramų – dar paauglystėje
Toma pasakoja, kad nuo vaikystės buvo kiek apvalesnė, tačiau rimtesnė problema prasidėjo sulaukus maždaug 16-os.
„Per pusę metų priaugau 20 kilogramų“, – prisimena ji.
Ilgą laiką ji dėl to pernelyg nesijaudino. Vėliau svoris šiek tiek sumažėdavo, tačiau po vaikų gimimo kilogramai vėl augdavo – po kiekvieno gimdymo Toma priaugdavo maždaug po 20 kilogramų.
Ji bandė įvairias dietas, taip pat ir Dukano dietą. Rezultatas dažniausiai būdavo toks pats: svoris sumažėdavo, tačiau ilgainiui sugrįždavo.
Gimus antram vaikui jai vienu metu pavyko numesti apie 16 kilogramų. Tačiau šio rezultato ilgai išlaikyti nepavyko.
„Visą laiką taip ir buvo“, – sako Toma.
Buvo pasiruošusi skrandžio mažinimo operacijai
Galiausiai Toma pradėjo svarstyti apie bariatrinę (skrandžio mažinimo) operaciją.
Tuo metu jos aplinkoje buvo nemažai žmonių, pasidariusių tokią operaciją ir raginusių ją pasielgti taip, kaip jie. Pati Toma ilgą laiką į tokią galimybę žiūrėjo skeptiškai, tačiau sveikatos problemos ir noras gyventi aktyviau privertė persvarstyti nuostatas. Toma su vyru nusprendė bent pasikonsultuoti.
Ji nuvyko į Kauno klinikas, susitiko su chirurgu ir susitarė dėl operacijos datos.
Tuo metu moteris taip pat buvo pradėjusi vartoti gydytojo paskirtus vaistus svoriui mažinti. Vaistai padėjo numesti apie 15 kilogramų, tačiau, kai buvo paskirta operacijos data, medikamentinį gydymą ji nutraukė.
Iki operacijos likus maždaug pusmečiui svoris vėl pradėjo augti.
Toma prisimena, kad per konsultaciją gydytojas buvo rekomendavęs iki operacijos numesti dar keletą kilogramų. Ji to nesureikšmino.
„Man tikrai neskambėjo kaip grasinimas, kad jeigu atvažiuosiu priaugusi, manęs neoperuos“, – pasakoja ji.
Tačiau operacijos dieną paaiškėjo, kad procedūra nebus atliekama, nes Toma buvo priaugusi apie devynis kilogramus.
Moteris į Kauno klinikas atvyko pasiruošusi gyvenimo pokyčiui ir labai bijodama būsimos operacijos. „Jau buvau susitaikiusi, kad darausi operaciją, kad keisis mano visas gyvenimas. Ir manęs neoperavo“, – prisimena ji.
Tą dieną netrūko ašarų. Tačiau grįžtant namo vyras pasiūlė įvykį vertinti kitaip.
„Jis sako: matyt, taip turėjo būti. Gal būtum nuo operacinio stalo nenulipusi. Kažkas nuo kažko apsaugojo, priimkime tai gal kaip ženklą“, – pasakoja Toma.
Gal būtum nuo operacinio stalo nenulipusi.
Pirmą kartą į savo svorį pažvelgė kitaip
Vyras pasiūlė išbandyti psichologinę pagalbą. Toma anksčiau buvo domėjusis hipnoze, todėl nusprendė kreiptis į psichologę ir išbandyti šį metodą.
Pasak jos, būtent tada pradėjo keistis požiūris į savo svorį ir santykį su maistu. „Aš net neturėjau suvokimo, kad tai yra liga, kad antsvoris ir valgymo sutrikimai yra liga“, – sako ji.
Toma pasakoja ilgą laiką nuolat galvodavusi apie maistą. „Tu ištisai galvoji apie maistą, ištisai nori valgyti, net ir pavalgiusi. Jeigu nėra užsiėmimo, ištisai nori valgyti“, – savo būseną apibūdina moteris.
Ji prisimena ir aplinkinių komentarus, esą tiesiog reikėtų labiau savimi pasirūpinti. Tačiau, jos teigimu, tokie pasakymai nepadeda žmogui, kuris pats jaučia, kad negali kontroliuoti santykio su maistu.
„Jie nežino, ką reiškia, kai negali mąstyti apie nieką kita, tik apie tai, kaip nori valgyti“, – sako Toma.
Per metus numetė apie 35 kilogramus
Po psichologinės pagalbos Toma ėmė keisti ir mitybą. Ji pradėjo vartoti baltyminius kokteilius ir įsitraukė į jų vartotojų bendruomenę.
Moteris pabrėžia, kad nenori reklamuoti konkretaus produkto ar prekės ženklo. Pasak jos, svarbūs buvo ne vien kokteiliai, bet ir pasikeitęs mitybos režimas bei bendruomenės palaikymas.
Ji valgydavo penkis šešis kartus per dieną, maždaug kas dvi tris valandas. „Nereikėjo badauti. Aišku, pradžioje vis tiek norėjosi valgyti“, – prisimena ji. Per laiką Toma numetė apie 35 kilogramus. Didžiausias jos svoris buvo apie 145 kilogramai.
Svorio kritimas pakeitė ne tik jos savijautą, bet ir kasdienybę. Atsirado daugiau energijos, norėjosi daugiau veikti. Didelę reikšmę turėjo ir aplinkinių dėmesys. „Žmonės pastebėjo, kad pradėjo kristi svoris, jaučiausi esanti savotiška savo miestelio žvaigždė“, – juokiasi Toma.
Ji priklausė bendruomenei, kurios nariai vieni kitus skatino siekti rezultatų. Už numestus kilogramus būdavo dalijami simboliniai ženkliukai.
„Kai užsidedi minus 20 – žiauriai fainai“, – prisimena moteris.
Ji neslepia, kad toks palaikymas jai buvo svarbi motyvacija. „Jeigu ne ta bendruomenė, nežinau, ar būtų pavykę“, – sako Toma.
Svoris sugrįžo
Tačiau svorio metimo istorija nesibaigė pasiekus norimą rezultatą. Praėjus maždaug metams Toma pajuto, kad griežtas režimas ir bendruomenės veikla jai pabodo.
„Man tiesiog atsibodo. Buvo tas pats per tą patį“, – sako ji. Ji nustojo lankytis bendruomenės renginiuose ir palaipsniui atsisakė ankstesnio mitybos režimo.
Kai kurie įpročiai liko. Toma sako iki šiol atidžiau skaitanti produktų etiketes ir bandanti rinktis sveikesnį maistą. Tačiau ankstesnės griežtos sistemos nebesilaiko.
Svoris pradėjo grįžti. Per maždaug keturis mėnesius Toma priaugo apie 10 kilogramų.
Tuo metu ji pradėjo dirbti, pasikeitė dienotvarkė, atsirado sveikatos problemų ir teko patirti keletą operacijų.
Ji bandė sugrįžti prie ankstesnio mitybos plano, tačiau šį kartą svoris nebekrito taip, kaip anksčiau.
Didžiulis antsvoris lygiai taip pat trumpina gyvenimą.
Dabar vėl vartoja gydytojo paskirtus vaistus
Šių metų vasarį Toma vėl pradėjo vartoti gydytojo paskirtus vaistus svoriui mažinti. Iš pradžių, pasak jos, poveikio beveik nejautė, tačiau vėliau svoris pradėjo mažėti.
Šiuo metu Toma sveria apie 112 kilogramų ir tikisi numesti dar šiek tiek.
Ji žino, kad vaistai svoriui mažinti sulaukia nemažai kritikos. Tačiau savo sprendimą vertina per gyvenimo kokybės prizmę.
„Didžiulis antsvoris lygiai taip pat trumpina gyvenimą. Aš geriau gyvensiu trumpiau, bet kokybiškiau, galėdama kur kas daugiau nuveikti“, – sako ji.
Toma pabrėžia, kad jos pasirinkimas yra susijęs ne su noru atitikti kažkokį grožio standartą, o su galimybe judėti, keliauti ir gyventi aktyviau.
Nenori būti itin liekna
Nors svorio mažinimo kelionė tęsiasi, Toma neturi tikslo tapti labai liekna. „Man nepatinka šakaliukai. Aš pati sau graži apvali“, – sako ji.
Jos svajonė – pagaliau pamatyti dviženklį skaičių svarstyklių ekrane. Ji sako, kad jeigu svoris sumažėtų iki maždaug 99 kilogramų, jai to visiškai pakaktų.
„Tai turbūt būtų mano tikslas. Greičiausiai man to užtektų. Ir jausčiausi labai gerai“, – sako ji.
Šiandien ji į savo nueitą kelią žvelgia be didelio apgailestavimo. Net ir į neįvykusią operaciją.
„Nieko nekeisčiau. Viskas nutiko tada, kada reikėjo, ir taip, kaip turėjo būti“, – sako Toma.
Jos istorija dar nesibaigė. Numestas svoris buvo sugrįžęs, dabar ji vėl bando jį mažinti. Tačiau šį kartą Toma sako geriau suprantanti, kad svorio problema susijusi ne tik su valios stoka ar netobula išvaizda. Ji glaudžiai siejasi ir su sveikata, o ją nulemti gali ydingas santykis su maistu bei negebėjimas ilgą laiką išlaikyti pasiektus rezultatus.
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