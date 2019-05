3 patarimai tėvams prieš pirmą vaiko vizitą pas odontologą

1. Nelaukite kol vaikui suskaus

Dantų priežiūra turėtų prasidėti jau kūdikystėje. Kūdikiui, kuris dar neturi dantų, galima masažuoti dantenas – tai padėtų vaikui pajausti tarsi odontologas tikrina jo dantukus. Siekiant išvengti vaikučio baimės lankytis pas odontologą, rekomenduojama pradėti vaiką pratinti prie odontologų kuo anksčiau. Geriausia nelaukti kol atsitiks kažkas blogo ir apsilankyti profilaktiniam vizitui vos išdygus pirmajam dantukui. Jo metu vaikas bus supažindintas su odontologo kabinetu, pačiu odontologu, dantukų priežiūra, o tėvai galės gauti atsakymus į jiems iškylančius klausimus. Jeigu vaikas pas odontologą atvedamas tik tuomet, kai jam suskaudo dantį, vizitas tikrai gali būti nemalonus. Mažylis jaustis prastai, bus suirzęs, o tai tikrai nepalengvins pirmosios pažinties.

2. Nesakykite vaikui, jog neskaudės

Pirmoji baimės profilaktika – kuo ankstesni vizitai pas odontologą. Nuo mažų dienų leiskite suprasti, kad odontologas – būtinybė, ne pasirinkimas. Svarbu, kad per pirmus apsilankymus odontologas neturėtų jau gydyti dantukų, o galėtų tik apžiūrėti, pripratinti vaiką prie tokios procedūros, papasakotų kaip rūpintis dantukais ir jų higiena.

Dažnai pastebima tėvelių klaida yra vaikų gąsdinimai: „jeigu nesivalysi dantų, jie visi iškris“, „jeigu neleisi pažiūrėti dantų, iškviesim policiją“. Tokiais pasakymais tik dar labiau išgąsdinsite vaiką. Ruošdamiesi vizitui, nepasakokite vaikui, kad gali skaudėti, bet taip pat ir nekalbėkite pernelyg pozityviai, jeigu vis dėlto vaikui reikės gydymo ir jis pajus skausmą – galite prarasti jo pasitikėjimą. Geriausia apie gydymą kalbėti vaikų odontologui, jis žino, ką pasakyti vaikui ir kaip atsakyti į kiekvieną jo klausimą. Pasakymas „nebijok, tau nieko nedarys“ vaiką taip pat gali bauginti ir gluminti, nes jis tik labiau susimąstys, kas ten vyksta pas odontologą kabinete, kad turėčiau to bijoti. Geriausia, jog į tokį vizitą mažąjį atvestų mažiausiai stresą jaučiantis šeimos narys, kuris neperduotų savo nerimo vaikui. Tuomet vaikas neturės išankstinio nusistatymo ir odontologui puikiai pavyks rasti bendrą kalbą bei susitarti dėl atliekamų procedūrų.

3. Visus paaiškinimus palikite odontologui

Geriausia visų procedūrų pristatymus palikti patiems vaikų odontologams ir tėveliams bei kuo mažiau pasakoti apie laukiančių procedūrų detales, nes vaikui kils tik dar daugiau klausimų, į kuriuos atsakyti gali pritrūkti žinių ar vaizduotės. Iš anksto negalite žinoti, kokios procedūros bus atliekamos vaikui, išgirdęs įvairiausius įrankių pavadinimus jis gali pats daug visko prisigalvoti ir veltui bijoti. Taip pat kaip ir nerekomenduojame sakyti vaikui, kad neskaudės. Nors tai ir teisingas faktas, dauguma procedūrų atliekamos nesukeliant skausmo, tačiau jis gali užfiksuoti tik žodį „skausmas“ ir galvoti, kad odontologinės procedūros gali sukelti skausmą. O jeigu vaikas dar niekada nėra gydęsis odontologijos klinikoje, jis nežinos kas ten vyksta ir būna daroma, bet kokios kalbos apie skausmą padidins jo baimę lankytis pas odontologą.

Jeigu neišsisukate nuo vaiko noro sužinoti, kas vyks pas odontologą, sakykite, kad gydytojas paprašys jo išsižioti ir suskaičiuoti, kiek dantukų jis turi. O apie konkrečias procedūras papasakos pats odontologas vizito metu. Daugelis vaikų odontologų turi specialų žodyną vaikų kalba, apibūdinantį visas gydymo procedūras. Pavyzdžiui, galima vaikui sakyti, kad dantys ne gręžiami, o plaunami su vandens purškikliu.

