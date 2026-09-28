7 patarimai, kurie padės išvengti peršalimo

Štai patarimai, kurie padės apsaugoti save ir kitus, užkirs kelią ligos plitimui.
1. Venkite artimo kontakto.
Nebūkite arti žmonių, kurie serga. Kai sergate patys, irgi palaikykite atstumą nuo kitų. Oru sklindantys virusai negalės efektyviai plisti, jei žmonės palaikys fizinį atstumą.
2. Kai sergate – likite namuose.
Jeigu yra tokia galimybė, dirbkite iš namų, neikite į mokyklą, atsisakykite įvairių veiklų. Į įprastą gyvenimą galėsite sugrįžti, kai bent 24 valandas palengvės simptomai ir nebekamuos pakilusi temperatūra.
3. Užsidenkite burną ir nosį.
Kai čiaudote ar kosėjate, užsidenkite burną ir nosį. Taip apsaugosite aplinkinius žmones, kad šie nesusirgtų.
Gripas sklinda oro lašeliniu būdu, tai reiškia, kai žmonės kosti, čiaudėja ar tiesiog kalba. Jeigu norite apsaugoti save ir kitus, dėvėkite medicininę kaukę. Kai sergantis žmogus dėvi kaukę, virusas neplinta, o kai sveikas – apsaugo save.
4. Plaukite rankas.
Dažnai plaudami rankas apsisaugosite nuo mikrobų. Jeigu vandens ir muilo neturite, naudokite rankų dezinfekcinį skystį su alkoholiu.
5. Venkite liesti nosį, akis, burną.
Mikrobai labai greitai patenka į kūną per šiuos organus, ypač jei liečiate šias vietas nešvariomis rankomis.
6. Vėdinkite patalpas.
Stenkitės vėdinti patalpas, kad į jas patektų šviežias oras. Jeigu tokios galimybės nėra, vis pabūkite lauke. Gryname ore virusai plinta lėčiau.
7. Užtikrinkite higieną.
Valykite paviršius, kurie dažnai yra liečiami: turėklus, stalus, durų rankenas. Taip užkirsite kelią ligų plitimui.
Padės ir tinkamas gyvenimo būdas – miegas, fizinis aktyvumas, geras skysčių kiekis, maistingas maistas.
Užkirsti kelią gripo plitimui darbe
- Išsiaiškinkite, kokie yra darbdavio planai, jei darbovietėje staiga išplistų virusas, ar yra galimybė vakcinuotis darbo įstaigoje.
- Dažnai valykite įvairius paviršius: durų rankenas, klaviatūras, mobiliuosius.
- Pasirūpinkite, kad darbovietėje būtų pakankamai nosinių, muilo, popierinių rankšluosčių, rankų dezinfekcinio skysčio su alkoholiu.
- Pasitarkite su kolegomis, ar šie galėtų jus pavaduoti, jei staiga susirgtumėte.
- Jeigu darbe pajautėte negalavimus, iš karto eikite namo.
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