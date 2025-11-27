Absurdas šalies ligoninėse: sustabdytos operacijos reikš, kad gydysime ne ligas, o komplikacijas

Klaipėdietė Kretingos ligoninėje atsidūrė, kai kitur pagalbos negavo. Dabar moteris laukia operacijos. Žino, kad kiti ant operacinio stalo čia nuo gruodžio jau nebeguls.
„Aš po laiminga žvaigžde gal gimiau, kad ant tos ribos atvažiavau. Visiems linkiu sveikatos, tokie dalykai tikrai neturėtų būti“, – teigė klaipėdietė Aurelija Aprij.
Kretingos ligoninės medikai per gruodį turėjo atlikti apie 200 planinių operacijų.
„Atšaukinėjau operacijas, informuodamas pacientus, kad jos bus sausį arba vasarį. Visgi reikia ir tyrimus priešoperacinius pasidaryti, ir visa kita. Daugelis žmonių keliauja, dirba užsienyje, užtrukau, kol suderinau. Tai yra darbas, kurį nesmagu gydytojui atlikinėti apskritai“, – kalbėjo chirurgas Karolis Daktaras.
Ligoninei šiemet pavyko prisivilioti 18 naujų gydytojų, bet dalis jų iki Naujųjų darbo neturės.
„Stabdomas chirurgų, traumatologų, ginekologų, kitų specialistų darbas, seselių kvalifikuotų. Klausimas – ar taip su Lietuvos medicina yra fantastiškai gerai, kad mes galim pasodinti ant suoliuko, krepšinio terminais tariant, tuos gydytojus, kad jie pailsėtų prieš Kalėdas?“ – nurodė Kretingos ligoninės vyriausiasis gydytojas Romaldas Sakalauskas.
Gydytojai ir pavojų pacientams įžvelgia.
„Mes pradėsime gydyti ne esamą problemą, kuri yra čia ir dabar, kurią diagnozuojame šviežiai, ir galime išspręsti tą reikalą greitai – žmogus nuo to greičiau grįžta į normalų gyvenimą. Mes pradėsime gydyti komplikacijas. Komplikacijų gydymas valstybei trigubai brangiau kainuos“, – aiškino ortopedas traumatologas Juozas Bartusevičius.
Valstybinė ligonių kasa Kretingos ligoninei skolinga apie 750 tūkstančių eurų. Jeigu operacijų nestabdytų – nuostoliai augtų dar kone puse milijono. Tai, kad pinigų, augant pacientų srautui, stigs, ministerija vasarą buvo informuota.
„Visas šiaurės vakarų regionas – turiu omeny Palangą, Kretingą, Skuodą, kur nėra nei chirurginių skyrių – buvo apleistas. Ar rūpėjo bent vienai Vyriausybei, kad apie 70 tūkstančių gyventojų sveikata reikalinga?“ – tvirtino Kretingos ligoninės vyriausiasis gydytojas.
Kretingos meras Antanas Kalnius spėlioja, kodėl naują įrangą įsigijusi, gerų specialistų prisiviliojusi regioninė ligoninė taip skriaudžiama.
„Aš suprantu, kad tai laukinė medicinos konkurencija. Nebijosime to žodžio, manau, kad tai gali būti netgi didžiųjų ligoninių protekcija ir bandymas stabdyti regionines ligonines“, – pabrėžė Kretingos meras.
Kretingos ligoninėje pernai buvo padaryta 1 700 operacijų. Šiemet – 700 daugiau. Problemos ne tik Kretingoje. Klaipėdos Jūrininkų sveikatos priežiūros centras stabdo rentgeno tyrimus.
„Ligonių kasos apmokėjimą padarė pirmą ketvirtį, bet toliau skaičiavome, kad einame į minusą. Buvo pasakyta, kad virškvočiai nebus apmokėti. Įstaigos labdaros galimybės baigėsi“, – šnekėjo vyriausiojo gydytojo pavaduotojas medicinai Gediminas Dragūnas.
Teritorinė ligonių kasa tvirtina, kad klaipėdiečiai gali rentgeno tyrimus kitose gydymo įstaigose atlikti. Anot ligonių kasų, sutartis yra sutartis – apmokama pagal ją. Tvarką gali keisti tik sveikatos apsaugos ministras, bet žadama, kad dalį sutartyje viršytų sumų gydymo įstaigos atgaus.
„Kretingos ligoninė gaus už viršytas paslaugas tokiai sumai, kokia yra deklaruota pagal ministro apmokėjimo tvarkas. Tai yra viršijimo suma, kuri negali viršyti pusės sutartinės sumos“, – nurodė Įstaigų sutarčių departamento Klaipėdos skyriaus vedėja Vilma Stasiulienė.
Pasak ligonių kasų, prioritetinės ir būtinosios skubios pagalbos paslaugos apmokamos be jokių ribojimų.
