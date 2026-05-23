ADHD suaugusiesiems: kaip gydyti ir valdyti šį sutrikimą?

Suaugus neišnyksta
Sveikatos specialistai paaiškino, kokie simptomai būdingi su ADHD susiduriantiems vaikams ir suaugusiesiems, koks gydymas taikomas, ir pasidalijo patarimais, kokie kasdieniai įpročiai gali padėti geriau valdyti simptomus.
„ADHD dažniausiai siejamas su negalėjimu susikaupti, išsiblaškymu, laiko ir darbo organizavimo sunkumais. Paradoksalu, bet su ADHD susiduriantys žmonės taip pat gali taip stipriai susikoncentruoti į vienos rūšies veiklą, kad pasimiršta kitos pareigos ir užduotys“, – sako vaistininkė Deimantė Zalagaitytė.
Vilniaus šeimos psichologijos centro psichologė Guostė Neverauskaitė priduria, kad vaikams ADHD dažniausiai pasireiškia bėgiojimu, negebėjimu išsėdėti vietoje, impulsyviu elgesiu, trukdymu pamokose, o suaugusiųjų ADHD dažnai pasireiškia subtiliau nei vaikystėje, todėl ilgą laiką gali likti neatpažintas. Suaugusiesiems ADHD dažniausiai pasireiškia sunkumu sukoncentruoti dėmesį, užbaigti pradėtas užduotis, palaikyti rutiną, greitu išsiblaškymu, pasikartojančiu vėlavimu, laiko planavimo ar organizuotumo problemomis, impulsyviais sprendimais, emociniu reaktyvumu, vidiniu nerimu ar „nuolat verdančių minčių“ pojūčiu ir perdegimo jausmu.
„Suaugus hiperaktyvumas neretai transformuojasi į vidinę įtampą, minčių chaosą ar nuolatinį poreikį būti užsiėmus, todėl tai ne visada pastebima išoriškai, nors žmogus gali patirti didelę psichologinę įtampą. Būtent todėl ADHD suaugusiesiems dažnai lydi antriniai sunkumai – žema savivertė, nerimo sutrikimai, depresijos simptomai, emocinis išsekimas. Daugelis žmonių metų metus save laiko tinginiais, neorganizuotais ar nepakankamai disciplinuotais, nors iš tiesų susiduria su neurobiologiniais vykdomųjų funkcijų reguliacijos sunkumais“, – teigia G. Neverauskaitė.
Pastebėdavo ugdant
Pasak psichologės, ADHD ilgą laiką buvo laikomas išskirtinai vaikystės sutrikimu, kadangi šio sutrikimo simptomai lengviausiai pastebimi ugdymo aplinkoje. Būtent todėl ankstyvieji diagnostiniai kriterijai buvo orientuoti į vaikų elgesio stebėjimą mokykloje, o suaugusiųjų ADHD tyrimų ilgą laiką tiesiog trūko. Vis dėlto ilgalaikiai moksliniai tyrimai atskleidė ADHD simptomus didžiajai daliai žmonių ir sulaukus pilnametystės.
„Pastebėta, kad simptomatika brandos kontekste keičiasi, tačiau neurovystymosi sutrikimas išlieka. Svarbų vaidmenį keičiant požiūrį į ADHD suvaidino augantis visuomenės ir specialistų sąmoningumas. Šiandien ADHD suprantamas kaip kompleksinis neurovystymosi sutrikimas, galintis reikšmingai paveikti žmogaus akademinį, profesinį, emocinį ir socialinį funkcionavimą visais gyvenimo etapais“, – sako G. Neverauskaitė.
Šiandien ADHD suprantamas kaip kompleksinis neurovystymosi sutrikimas, galintis reikšmingai paveikti žmogaus akademinį, profesinį, emocinį ir socialinį funkcionavimą visais gyvenimo etapais.
Kodėl kava nepadeda?
Pasak D. Zalagaitytės, bandant suvaldyti energijos svyravimus be specialistų pagalbos, norint labiau susikaupti, dažnai į pagalbą pasitelkiami stimuliantai – kava ar energiniai gėrimai, tačiau tai – tik laikina pagalba, kuri vėliau gali net pabloginti dėmesio pusiausvyrą.
„Kita klaida siekiant suvaldyti savo būseną yra miego laiko eikvojimas, kai naktis pasirenkama kaip ramybės metas atlikti tam tikrus įsipareigojimus. Miego trūkumas tik paaštrina ADHD simptomus, todėl svarbu nepamiršti tinkamos miego rutinos, eiti miegoti ir keltis tuo pačiu metu, miegui skirti 7–9 valandas“, – pataria vaistininkė.
Siekiant sumažinti chaosą galvoje, reikėtų atkreipti dėmesį į savo kasdienybę: įtraukti fizinį aktyvumą, skirti laiko poilsiui. Organizuotumui gerinti darbo aplinkoje gali padėti tam tikri priminimai telefone, lenta ant sienos, žadintuvai ar laikmačiai, lipnūs lapeliai. „Geriausia, jeigu jie būtų žmogaus matymo lauke, o ne užrašinėje, užduotys turėtų būti iškeliamos į išorę. Jeigu kūnas reikalauja judesio, galima su savimi turėti įvairių daiktų, kuriuos gali spausti ar sukti, pavyzdžiui, streso kamuoliuką“, – sako D. Zalagaitytė.
Gydoma ne vien vaistais
Anot G. Neverauskaitės, ADHD diagnostika suaugusiesiems yra kompleksinis klinikinis procesas, paremtas ne vien testais, bet ir išsamiu žmogaus gyvenimo istorijos ir dabartinio funkcionavimo vertinimu. Diagnozuojant ADHD, svarbu įvertinti simptomų pobūdį, intensyvumą, tęstinumą nuo vaikystės, jų poveikį kasdieniam gyvenimui ir atmesti kitas galimas sunkumų priežastis.
„Klinikinėje praktikoje itin svarbi diferencinė diagnostika, nes ADHD simptomai gali persidengti su nerimo sutrikimais, depresija, miego sutrikimais, perdegimu, trauminių patirčių padariniais ar autizmo spektro ypatumais. Dėl to profesionalus vertinimas reikalauja ne tik testavimo, bet ir gero klinikinio supratimo apie žmogaus emocinį ir neuropsichologinį funkcionavimą“, – sako psichologė.
Šiuolaikinis ADHD gydymas laikomas efektyviausiu tuomet, kai taikomas kompleksinis, individualizuotas požiūris. Atsižvelgiant į žmogaus simptomus, gyvenimo situaciją ir gretutinius emocinius sunkumus, dažniausiai derinami medikamentiniai ir psichoterapiniai pagalbos metodai. Anot G. Neverauskaitės, medikamentinis gydymas daugeliui žmonių gali reikšmingai sumažinti pagrindinius ADHD simptomus – pagerinti dėmesio koncentraciją, impulsų kontrolę, vykdomąsias funkcijas, tačiau neformuoja organizavimo įgūdžių, nesukuria efektyvios rutinos ir nepakeičia per metų metus susiformavusių neigiamų įsitikinimų apie save. Todėl medikamentai kombinuojami su psichoterapija, ypač – kognityvine elgesio terapija.
Medikamentinis gydymas daugeliui žmonių gali reikšmingai sumažinti pagrindinius ADHD simptomus, tačiau neformuoja organizavimo įgūdžių, nesukuria efektyvios rutinos ir nepakeičia per metų metus susiformavusių neigiamų įsitikinimų apie save.
Dėmesys mitybai
D. Zalagaitytė priduria, kad valdant ADHD svarbu atkreipti dėmesį į mitybą. Smegenų veiklai itin svarbios yra omega-3 riebalų rūgštys, todėl patariama valgyti lašišą, sardines, avokadus, graikinius riešutus.
„Reikėtų stengtis atsisakyti greitųjų angliavandenių ir vietoj jų rinktis avižinę košę, viso grūdo duoną, grikius, kurie yra lėčiau virškinami, nesukelia staigių gliukozės šuolių. Taip išlaikoma stabilesnė nuotaika, sumažėja irzlumas ir smegenų rūko tikimybė. Prie energijos šuolių valdymo prisideda ir baltymai – kiaušiniai, varškė, graikiškas jogurtas, lęšiai, pupelės, kalakutiena, vištiena“, – sako D. Zalagaitytė.
Pasak vaistininkės, emocinei pusiausvyrai palaikyti naudingas ir magnis, kurį patariama rinktis bisglicinato forma. Įtariant ADHD, verta ištirti cinko, geležies atsargas organizme, nes jie dalyvauja neuromediatoriaus dopamino gamyboje, kuris ADHD atveju yra nepakankamas.
„Pastaruoju metu itin tyrinėjami adaptogenai – rodiolė, šafranas, ašvaganda, kurie prisideda prie streso ir nuovargio valdymo, tačiau kontroliuojant ADHD simptomus šios medžiagos turėtų būti vartojamos itin atsargiai, prieš tai pasitarus su gydytoju arba vaistininku“, – pataria D. Zalagaitytė.
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