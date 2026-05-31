Afrikoje – veiksmai prieš Ebolos plitimą

Kovą su dabartiniu Ebolos protrūkiu jis pavadino ypatingai sudėtinga, vienu iš sunkumų nurodydamas tai, kad protrūkis buvo pastebėtas per vėlai, ir „mes dabar skubame paskui labai greitai plintančią epidemiją“.
Kongo DR yra Ebolos epidemijos epicentras. Įtariamų užsikrėtimų skaičius čia, PSO duomenimis, sekmadienį viršijo 900, patvirtintų atvejų buvo 101. Nustatyta mažiausiai dešimt atvejų, kai mirties priežastis buvo Ebolos virusas. Dar 220 atvejų įtariama, kad mirtį lėmė šis virusas. Kaimyninėje Ugandoje patvirtinus du naujus Ebolos infekcijos atvejus, jų skaičius čia išaugo iki septynių.
Ebolos virusas plinta per tiesioginį kontaktą su infekuoto asmens kūno skysčiais. Inkubacinis laikotarpis gali trukti iki trijų savaičių. Dabartinę epidemiją sukėlė Bandibadžio atmaina. Mirštamumas nuo šios viruso atmainos siekia maždaug 30–50 proc.
Prieš savaitę PSO dėl epidemijos paskelbė „tarptautinio masto visuomenės sveikatos krizę“ – tai antras aukščiausias pavojaus lygis. Netrukus po to Afrikos Sąjungos sveikatos apsaugos institucija („Africa CDC“) visame žemyne dėl didelės regioninio plitimo rizikos paskelbė ekstremalią padėtį.
„Africa-CDC“ prezidentas Jeanas Kaseya sakė, kad Ebolos protrūkis Kongo DR ir Ugandoje gresia išplisti į dar dešimt Centrinės Afrikos šalių. Tai Pietų Sudanas, Ruanda, Kenija, Tanzanija. Etiopija, Kongas, Burundis, Angola, Centrinės Afrikos Respublika bei Zambija.
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