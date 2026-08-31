 Ajana Lolat-Pažarauskienė – apie gyvenimą pilnomis rieškutėmis

Ajana Lolat-Pažarauskienė – apie gyvenimą pilnomis rieškutėmis

2026-08-31 23:00
Ra­sa Ro­žins­kie­nė (žurnalas „Sveikata“)

Kar­tais gy­ve­ni­mas žmo­gų iš­ban­do taip anks­ti ir taip stip­riai, kad lie­ka tik du ke­liai – pa­si­duo­ti ar­ba tap­ti stip­riam. Aja­na Lo­lat-Pa­ža­raus­kie­nė pa­si­rin­ko ant­rą­jį. Gi­mu­si sirg­da­ma ce­reb­ri­niu pa­ra­ly­žiu­mi ir pen­kio­li­ka me­tų pra­lei­du­si lo­vo­je, šian­dien ji – moks­li­nin­kė, Mu­lan fon­do įkū­rė­ja, Guin­nes­so re­kor­dų sie­kė­ja, „Lie­tu­vos gar­bės“ lau­rea­tė ir tie­siog mo­te­ris, drą­siai kal­ban­ti apie oru­mą, pa­si­rin­ki­mus ir vi­di­nę lais­vę.

<span>Ajana Lolat-Pažarauskienė – apie gyvenimą pilnomis rieškutėmis</span>
Ajana Lolat-Pažarauskienė – apie gyvenimą pilnomis rieškutėmis / Asmeninio albumo nuotr.

Jos is­to­ri­jo­je tel­pa ir skaus­mas, ir at­kak­lu­mas, ir hu­mo­ro jaus­mas, pa­de­dan­tis ne­pa­lūž­ti. Tai pa­sa­ko­ji­mas apie ju­dė­ji­mą – ne tik ra­men­tais į prie­kį, bet ir mąs­ty­mu, ver­ty­bė­mis, idė­jo­mis. Apie šu­nį, ku­ris mo­ko at­leis­ti, apie moks­lą kaip ko­vos for­mą ir apie gy­ve­ni­mą, ku­rį Aja­na no­ri sem­ti pil­no­mis rieš­ku­tė­mis, net jei star­to li­ni­ja jai bu­vo ge­ro­kai to­liau nei dau­ge­liui mū­sų.

– Ši žie­ma bu­vo ypač sli­di ir snie­gin­ga, to­dėl ju­dė­ji­mo ne­ga­lią tu­rin­tiems žmo­nėms ji ta­po tik­ru iš­ban­dy­mu. Kaip Jums pa­vy­ko tai įveik­ti?

– Kad bu­vo sli­du ir pa­vo­jin­ga ju­dė­ti – fak­tas, bet pa­ti žie­ma man la­bai pa­ti­ko. To­kią ją pri­si­me­nu iš sa­vo vai­kys­tės. Kai rei­kė­da­vo ei­ti į lau­ką – tek­da­vo pa­si­pla­nuo­ti, kad ne vie­nai ir, ži­no­ma, kad kuo saugiau… Ma­žiau bū­da­vau lau­ke, dau­giau lai­ko sky­riau kny­goms skai­ty­ti, juo­lab kad bai­giu sa­vo dak­ta­ro di­ser­ta­ci­ją. Daug lai­ko pra­lei­dau Lie­tu­vos na­cio­na­li­nė­je Mar­ty­no Maž­vy­do bib­lio­te­ko­je su kny­go­mis. Kai ku­rias iš jų gau­ti bu­vo tik­ras nuo­ty­kis. Nuė­jau ke­lią nuo spe­cia­lių­jų sau­gyk­lų iki „Ama­zon“ džiung­lių. (Šyp­so­si).

– Mi­nė­jo­te, kad dėl svei­ka­tos at­si­svei­ki­no­te su dar­bu Lie­tu­vos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jo­je (URM). Kaip da­bar jau­čia­tės?

– Gerai… Ra­di­ku­li­tas bu­vo su­su­kęs. Klai­din­gai ma­no­ma, kad žmo­nėms su ne­ga­lia rei­kia kuo dau­giau sė­dė­ti. Ma­no at­ve­ju – prie­šin­gai. Tu­riu ju­dė­ti kuo dau­giau, kad ir su ra­men­tais, nes ki­taip kau­lai ir rau­me­nys vi­sai su­stings.

Asmeninio archyvo nuotr.

Tu­rė­jau su­si­tai­ky­ti su rea­ly­be, kad ne man sė­dė­ti aš­tuo­nias va­lan­das prie dar­bo sta­lo su do­ku­men­tais. Ge­riau jau ju­dė­ti re­kor­dų link… Ki­tas gal per pie­tų per­trau­ką į mies­tą ban­de­lių su­laks­tys, o ma­no tem­pais, jei jau iš­ju­dė­siu į mies­tą, tai grį­šiu po dvie­jų va­lan­dų. Skau­dan­čia šir­di­mi te­ko at­si­svei­kin­ti, bet ten dir­ban­tys žmo­nės – fan­tas­tiš­ki, la­bai pa­pil­džiau sa­vo, kaip žmo­gaus tei­sių ži­no­vės, ži­nias.

– Ar Jū­sų ke­tur­ko­jė asis­ten­tė Mu­lan ir­gi dir­bo kar­tu?

– Pa­gal pla­ną tu­rė­jo­me ei­ti dirb­ti kar­tu, ta­čiau vie­na iš ko­le­gių pri­si­pa­ži­no pa­niš­kai bi­jan­ti šu­nų, to­dėl nu­spren­džiau pa­bū­ti em­pa­tiš­ka ir pa­lik­ti Mu­lan na­muo­se. Ki­ta ver­tus, jos pa­rei­ga – pa­dė­ti man na­muo­se. Iš es­mės Mu­lan yra ap­mo­ky­ta at­lik­ti na­mų užduotis: ati­da­ry­ti man du­ris, pa­duo­ti ar nu­mau­ti ko­ji­nes, nuau­ti ba­tus, at­neš­ti rei­kia­mus daik­tus ir pan.

– Gi­mė­te sirg­da­ma ce­reb­ri­niu pa­ra­ly­žiu­mi, pen­kio­li­ka me­tų pra­lei­do­te lo­vo­je, vė­liau ju­dė­jo­te ve­ži­mė­liu, iš­mo­ko­te vaikš­čio­ti su ra­men­tais. Ką šiuo me­tu da­ro­te dėl sa­vo fi­zi­nės svei­ka­tos? Koks Jū­sų kas­die­nis ge­ros sa­vi­jau­tos mi­ni­mu­mas?

– No­rė­čiau iš­skir­ti du svar­bius as­pek­tus: fi­zi­nę ir emo­ci­nę svei­ka­tą. Ga­li la­bai daug ju­dė­ti, ta­čiau jei nuo­lat jau­si stre­są ar įtam­pą, rau­me­nys vis tiek bus su­kaus­ty­ti, o pro­ble­mų ga­li tik pa­dau­gė­ti.

Kal­bant apie fi­zi­nę svei­ka­tą – du kar­tus per sa­vai­tę lan­kau­si pas ki­ne­zi­te­ra­peu­tą, re­gu­lia­riai da­rau ma­sa­žus. Be to, sten­giuo­si kuo dau­giau ju­dė­ti na­muo­se – net ir ne­di­de­lis, bet nuo­sek­lus fi­zi­nis ak­ty­vu­mas pa­de­da pa­lai­ky­ti ge­res­nę sa­vi­jau­tą.

Emo­ci­nei svei­ka­tai taip pat ski­riu ne­ma­žai dė­me­sio: są­mo­nin­gai ieš­kau lai­ko poil­siui, sten­giuo­si veng­ti stre­so, skai­tau kny­gas, bent ke­lioms va­lan­doms at­si­ri­bo­ju nuo so­cia­li­nių tink­lų. To­kia pu­siaus­vy­ra lei­džia iš­lai­ky­ti vi­di­nę ra­my­bę ir pa­de­da leng­viau su­si­do­ro­ti su kas­die­niais iš­šū­kiais.

Šiuo me­tu ra­šau moks­li­nį dar­bą, to­dėl ypač svar­bu tin­ka­mai pa­skirs­ty­ti lai­ką ir ne­pa­mirš­ti pa­si­rū­pin­ti sa­vi­mi.

– Kiek ži­nau, esa­te ko­vo­to­ja. Ar moks­li­nis dar­bas – nau­jas Jū­sų ko­vos bū­das?

– Esu tik­ra, kad tarp vi­sų ko­vos prie­mo­nių ra­šy­to­jo plunks­na yra pa­ti stip­riau­sia. Tiek moks­li­nin­kai, tiek so­cia­li­niai ak­ty­vis­tai sie­kia po­ky­čių, ta­čiau čia yra es­mi­nis skir­tu­mas: moks­le tu ne įro­dai, ką no­ri įro­dy­ti, o re­mie­si tuo, ką tau ro­do duo­me­nys.

Ma­no moks­li­nis dar­bas nag­ri­nė­ja žmo­nių su ne­ga­lia atei­ties per­spek­ty­vas dar­bo rin­ko­je. At­li­kau ty­ri­mą – kal­bi­nau 45 žmo­nes su ne­ga­lia apie tai, kaip jiems se­ka­si ko­ky­biš­kai įsi­dar­bin­ti. Ne­pai­sant gau­sy­bės įsta­ty­mų ir jų pa­kei­ti­mų, daug žmo­nių su ne­ga­lia vis dar su­si­du­ria su įsi­dar­bi­ni­mo sun­ku­mais. Sa­vo dar­be ke­liu klau­si­mą: kur čia pro­ble­ma?

Asmeninio archyvo nuotr.

Apk­lau­siu darb­da­vius, ku­rie jau yra pa­sam­dę žmo­nių su ne­ga­lia. No­riu iš­siaiš­kin­ti, su ko­kiais iš­šū­kiais jie su­si­dū­rė, ko­kią nau­dą pa­ty­rė ir ar re­ko­men­duo­tų to­kius dar­buo­to­jus ki­tiems. Šie duo­me­nys pa­dės su­kur­ti iš­sa­mes­nį vaiz­dą apie si­tua­ci­ją dar­bo rin­ko­je ir ga­li­mas spren­di­mo kryp­tis.

– Ar aka­de­mi­nis pa­sau­lis Lie­tu­vo­je yra pa­kan­ka­mai at­vi­ras žmo­nėms su ne­ga­lia?

– Ne­ga­li­ma api­bend­rin­ti – moks­lo įstai­gos la­bai ski­ria­si kul­tū­ra, po­žiū­riu į žmo­nes ir pra­kti­nė­mis ga­li­my­bė­mis. To­dėl prieš ren­kan­tis konk­re­čią ins­ti­tu­ci­ją ver­ta pa­si­do­mė­ti, ar ji tu­ri pa­tir­ties dirb­ti su ne­ga­lią tu­rin­čiais stu­den­tais, ar yra stu­di­jų koor­di­na­to­rių jiems pa­dė­ti.

Te­ko su­si­dur­ti su uni­ver­si­te­tais, ku­rie nea­ti­ti­ko ma­no lū­kes­čių. Pa­ti kal­ta – su­vi­lio­jo rin­ko­da­ra ir pa­si­rin­kau ne tą vie­tą, kur ma­no ne­ga­lia bū­tų bent kiek rū­pė­ju­si. Vė­liau per­sto­jau į ki­tą uni­ver­si­te­tą, kur si­tua­ci­ja bu­vo ge­res­nė.

Dar vė­liau pra­si­dė­jo vi­du­rio am­žiaus kri­zė. Už vi­sų ma­no dar­bų – ba­ka­lau­ro, ma­gist­ro, di­ser­ta­ci­jos, so­cia­li­nės veik­los – bu­vo ma­no ne­ga­lia. Nie­kaip ne­ga­lė­jau at­sa­ky­ti sau į klau­si­mą, ar už tos ne­ga­lios dar yra toks žmo­gus kaip Ajana… Mąs­čiau, kad esu tik tai – ra­men­tai, ve­ži­mė­lis, li­gos, skaus­mas. Šios min­tys pa­ska­ti­no ma­ne įsto­ti į dar vie­ną uni­ver­si­te­tą ir ra­šy­ti dar vie­ną dar­bą – šį­kart ma­gist­ro – apie Ti­be­to bu­diz­mą. Man be ga­lo įdo­mu. Džiau­giuo­si, kad ga­liau­siai išau­gau iš to, kad esu tik ne­ga­lios žmo­gus. Da­bar drą­siai ga­liu pa­sa­ky­ti, kad esu moks­li­nin­kė, kad man pa­tin­ka moks­las, bet ne­bū­ti­nai tik ne­ga­lios klau­si­mai.

Šie­met, jei vis­kas klos­ty­sis ge­rai, pla­nuo­ju gin­ti du dar­bus: vie­ną – dak­ta­ro, ki­tą – ma­gist­ro laips­niui gau­ti. Tai bus reikš­min­gas eta­pas ma­no aka­de­mi­nė­je ke­lio­nė­je.

– Ka­dan­gi su­si­do­mė­jo­te Ti­be­to bu­diz­mu, gal­būt, ap­si­gy­nu­si ma­gist­ro dar­bą, tie­siu tai­ky­mu trauk­si­te į Ti­be­tą? Juk kaip ke­liau­to­ja ir žy­gei­vė esa­te įra­šy­ta į Guin­nes­so re­kor­dų kny­gą!

– Tie­są sa­kant, ke­liau­ti man kar­tais bū­na su­dė­tin­ga – net jei tai tik ke­li žings­niai iš vie­no pa­sta­to aukš­to į ki­tą, pa­vyz­džiui, iki tua­le­to. Ta­čiau jei vis­ką da­rai stra­te­giš­kai, ne­sku­bė­da­ma, su­si­ren­ki in­for­ma­ci­ją ir pla­nuo­ji – be­veik vis­kas įma­no­ma. Aiš­ku, jei no­ro nė­ra, vis­kas er­zi­na ir at­ro­do neį­vei­kia­ma. Ta­čiau kai įsi­trau­ki į sa­vo moks­li­nį ty­ri­mą ir net mie­go­ti ne­be­lie­ka lai­ko, sun­ku­mai tam­pa ant­raei­liai: jei rei­kia, tu kaip tik­ras nin­dzė įvei­ki kliū­tis, už­si­ka­ba­ro­ji, kur tau rei­kia, net ne­sup­ras­da­ma, kaip tai pa­da­rei.

– Kai ap­gin­si­te sa­vo moks­li­nius dar­bus, kas bus to­liau: nau­jas re­kor­das, o gal poil­sis?

– Į šį klau­si­mą vi­si tu­ri sa­vo ver­si­jas. (Juo­kia­si.) Vie­ni sa­ko, kad tę­siu moks­lus to­liau, nes jau ne­be­to­li iki pro­fe­so­rės. Aš pa­ti dar neap­sisp­ren­džiau. Pro­fe­sio­na­lus spor­tas, re­kor­dai la­bai gra­žiai at­ro­do per te­le­vi­zo­rių, bet, bū­ki­me at­vi­ri, žmo­gui jie la­bai kenks­min­gi. Ne­be­tu­riu jo­kio no­ro to­liau ža­lo­ti sa­vo svei­ka­tą. Jei tik ma­no Mu­lan fon­das, ren­gian­tis šu­nis asis­ten­tus, ga­lės iš­si­lai­ky­ti pa­ts, ne­siųs­da­mas ma­nęs siek­ti nau­jų re­kor­dų, aš mie­lai su pro­fe­sio­na­liu spor­tu at­si­svei­kin­siu.

Kas bus to­liau? Jei ma­ty­siu, kad ku­ris nors uni­ver­si­te­tas no­ri, kad dės­ty­čiau, – dės­ty­siu. Žiū­rė­siu, ar pa­tin­ku stu­den­tams. Jei ne – už­siim­siu kad ir po­mi­do­rų ant pa­lan­gės au­gi­ni­mu. (Juo­kia­si.)

Asmeninio archyvo nuotr.

– Ar Jū­sų žy­giai, per ku­riuos pra­no­ko­te pa­ti sa­ve, at­ne­šė Mu­lan fon­dui daug nau­dos? Skai­ty­to­jams pri­min­siu, kad, ne­pai­sy­da­ma ce­reb­ri­nio pa­ra­ly­žiaus, ly­di­ma šuns asis­ten­to, per­nai per dvy­li­ka va­lan­dų su ra­men­tais Jūs įvei­kė­te net 19 km 261 m ir įgy­ven­di­no­te sa­vo sva­jo­nių žy­gį...

– Yra du bū­dai rink­ti lė­šas fon­dui. Vie­nas – nuo­lat verk­ti, ko­kie mes esa­me varg­šai, ir pra­šy­ti mums paau­ko­ti. Ta­čiau ne tam įkū­riau šį fon­dą. Drą­siai sa­kau: man ne­gai­la žmo­nių su ne­ga­lia (ži­nau, kad už šiuos žo­džius į ma­ne ga­li skrie­ti šle­pe­tės). Ne­gai­la, nes aš jais ti­kiu. Ti­kiu, kad jų po­ten­cia­las di­džiu­lis ir jiems te­rei­kia su­teik­ti ga­li­my­bių.

Bū­tent tai ir sten­gia­mės pa­ro­dy­ti sa­vo žy­giais – žiū­rė­ki­te, žmo­nės, ką ga­li­me pa­siek­ti veik­da­mi kar­tu. Jei ti­ki­te mu­mis, pri­si­dė­ki­te prie fon­do veik­los. Ir tai vei­kė. Pas­kui rei­kė­da­vo su­gal­vo­ti ką nors nau­jo.

Šiuo me­tu kaip tik ta si­tua­ci­ja, kai ir vėl rei­kia su­mąs­ty­ti ką nors nau­jo. Gir­dė­ti kal­bų apie vals­ty­bės su­bsi­di­jas šu­nims asis­ten­tams reng­ti, tad kol kas lau­kia­me ir ste­bi­me si­tua­ci­ją.

– Kai sto­ja­te prie star­to li­ni­jos, kas tuo me­tu vyks­ta Jū­sų gal­vo­je – dau­giau bai­mės ar azar­to?

– Ne­ži­nau, kaip ki­tiems spor­ti­nin­kams, bet kai aš sto­ju prie star­to li­ni­jos, sten­giuo­si, kad gal­va bū­tų vi­siš­kai tuš­čia. Prieš akis – tik aš, tra­sa ir ma­no re­zul­ta­tas. Su­tel­ki jė­gas ir tie­siog – pir­myn!

Pa­sie­kus tra­sos vi­du­rį bu­vo ypač sun­ku: pa­ju­tau cuk­raus šuo­lį krau­jy­je (su­ži­no­jau, kad man pri­dia­be­tas, o in­ten­sy­vi fi­zi­nė veik­la jį la­bai pa­ke­lia). Čia pa­dė­jo ma­no pa­lai­ky­mo ko­man­da su vi­sais šu­ni­mis – kar­tu, kaip vie­nin­ga ko­man­da, įvei­kė­me tą at­stu­mą. Ga­liau­siai įvei­kiau ne tik tra­są, bet ir pri­dia­be­tą, apie ku­rį il­gą lai­ką nė ne­ži­no­jau.

– Kiek me­tų skai­čiuo­ja Jū­sų įkur­tas Mu­lan fon­das ir kiek per tą lai­ką šu­nų asis­ten­tų esa­te pa­ren­gę?

– Šį­met mū­sų fon­dui su­kan­ka de­šimt me­tų. Ta­čiau jo veik­la pra­si­dė­jo ne nuo šu­nų asis­ten­tų, o nuo del­fi­nų te­ra­pi­jos vai­kams, ser­gan­tiems ce­reb­ri­niu pa­ra­ly­žiu­mi. Kaip ma­to­te, aš be ga­lo ti­kiu gy­vū­nais. Tik ge­ro­kai vė­liau, kai ma­no gy­ve­ni­me at­si­ra­do vo­kie­čių avi­ga­nė Mu­lan, ma­no šau­nio­ji asis­ten­tė, su­pra­tau, kad ši ni­ša Lie­tu­vo­je tuš­čia. Tie­siog per vie­ną nak­tį mū­sų del­fi­nų fon­das vir­to šu­nų asis­ten­tų fon­du. Pra­dė­jau do­mė­tis tarp­tau­ti­ne pra­kti­ka, ke­liau­ti į ki­tas ša­lis ir aiš­kin­tis, kaip vis­kas vei­kia, o vi­sas ži­nias, ku­rias pa­vyk­da­vo su­rink­ti, par­vež­da­vau į Lie­tu­vą.

Su šu­ni­mis asis­ten­tais dir­ba­me jau penk­tus me­tus. Šiuo me­tu tu­ri­me vie­nuo­li­ka šu­nų, ku­rie pa­reng­ti konk­re­tiems žmo­nėms su konk­re­čio­mis ne­ga­lio­mis, ir vi­si jie jau iš­ke­lia­vę į sa­vo šei­mas. Tu­ri­me šu­nį, pa­reng­tą epi­lep­si­jos at­ve­jui, šu­nį, ku­ris asis­tuos žmo­gui su ce­reb­ri­niu pa­ra­ly­žiu­mi, šu­nį, skir­tą vai­kui su au­tiz­mo spekt­ro su­tri­ki­mu. Daž­nai to­kie vai­kai yra bė­gi­kai – tė­vai ap­si­dai­ro, o vai­ko ne­bė­ra. Mū­sų šuo yra iš­dre­suo­tas taip, kad pa­ts par­si­ves­tų vai­ką, ne­rei­kė­tų nė po­li­ci­jos pa­gal­bos.

Šu­nys smarkiai pa­ge­ri­na gy­ve­ni­mo ko­ky­bę tiek žmo­nėms su ne­ga­lia, tiek ir jų šei­mos na­riams. Daž­nai apie tai pa­mirš­ta­me, ta­čiau tie­sa, kad sun­kiau­sia bū­na bū­tent šei­moms. Tarp jų pa­si­tai­ko ir vie­ni­šų ma­mų. Ne pa­slap­tis, jog, paaiš­kė­jus, kad vai­kas tu­ri ne­ga­lią, tė­čiai daž­nai pa­lie­ka ma­mas varg­ti vie­nas. Džiau­giuo­si, kad ga­li­me su­teik­ti pa­pil­do­mą pa­gal­bą – šu­nis asis­ten­tus – tiems, kam to la­biau­siai rei­kia.

– Gir­dė­jau, kad pa­reng­ti vie­ną šu­nį asis­ten­tą trun­ka apie tre­jus me­tus ir kai­nuo­ja dau­giau nei 20 tūkst. eu­rų. Ar sa­vo pa­reng­tus šu­nis toms šei­moms do­va­no­ja­te?

– Mū­sų šu­nys šei­moms nie­ko ne­kai­nuo­ja. Dėl ma­no žy­gių ap­mo­ka­ma jų dre­sū­ra ir šu­nys šei­moms ati­ten­ka vi­siš­kai ne­mo­ka­mai.

Asmeninio archyvo nuotr.

– Ar daug to­kių šei­mų šiuo me­tu sto­vi ei­lė­je? Kaip at­ren­ka­te tuos vie­nin­te­lius?

– At­ran­ka pas mus la­bai griež­ta. Iš de­šim­ties at­ve­jų tik vie­nas ar du su­lau­kia mū­sų at­sa­ky­mo „taip“. Šuo asis­ten­tas – ne ro­bo­tas, o dar vie­nas šei­mos na­rys, to­dėl jo at­si­ra­di­mas šei­mo­je rei­ka­laus pa­pil­do­mo lai­ko ir pa­stan­gų. Rei­kės iš­ves­ti jį pa­si­vaikš­čio­ti, nu­vež­ti pas ve­te­ri­na­rą, kai su­si­rgs. Ga­lų ga­le – rei­kės su­rink­ti jo ka­ku­čius ir pa­si­rū­pin­ti kas­die­niais šu­ne­lio po­rei­kiais.

Svar­bus ir erd­vės klau­si­mas: šuo tu­ri tu­rė­ti tin­ka­mą vie­tą gy­ven­ti ir ga­li­my­bę re­gu­lia­riai išei­ti į lau­ką.

– Kiek lai­ko Jūs pa­ti tu­ri­te Mu­lan?

– Da­bar mū­sų prin­ce­sei Mu­lan be­veik še­še­ri – ba­lan­džio 20 d. švę­si­me jos še­še­rių me­tu­kų gim­ta­die­nį. Ta pro­ga nu­pirk­si­me jai ko­kį ska­nės­tą.

Abu su vy­ru esa­me di­de­li gy­vū­nų my­lė­to­jai, bet to­kio šuns kaip Mu­lan dar ne­sa­me su­ti­kę. Ji – ab­so­liu­ti as­me­ny­bė. Šią žie­mą tiek džiau­gė­si snie­gu – net cyp­da­vo iš ma­lo­nu­mo jį pa­ma­čiu­si.

Mu­lan la­bai mėgs­ta kla­si­ki­nę mu­zi­ką. Kaip tai su­ži­no­jo­me? Ne­ti­kė­tai. Nuo pat ma­žu­mės ji bu­vo ne­pap­ras­tai ak­ty­vi – laks­ty­da­vo po vi­sus na­mus kaip už­suk­ta. Ta­čiau kai įjung­da­vo­me Mo­zar­tą ar Vi­val­di, ji gra­žiai atsitūpdavo ar­ba at­si­gul­da­vo ir ra­miai už­mig­da­vo.

Mu­lan pui­kiai jau­čia ma­no bū­se­ną. Nors gel­bė­ti ma­nęs jai dar ne­te­ko, bet bu­vo mo­men­tų, kai net pa­ti ne­ži­no­jau, ką da­ry­ti, o šuo ži­no­jo. Pa­vyz­džiui, kai nu­kri­tau ir su­si­žei­džiau ko­ją, Mu­lan iš­syk at­si­tū­pė sar­go po­za, lai­žė skau­da­mą vie­tą ir rū­pi­no­si ma­ni­mi. Ki­tą­kart, kai man bu­vo lū­žęs šon­kau­lis, ji gu­lė­jo ša­lia ma­nęs, sau­go­jo, o vos iš­bė­gu­si į lau­ką tuoj skuos­da­vo na­mo, kad ga­lė­tų kuo grei­čiau pa­si­rū­pin­ti ma­ni­mi.

Be to, Mu­lan net jau­čia ma­no kvė­pa­vi­mą – kai man da­ro­si sun­kiau kvė­puo­ti, ji įspė­ja tiek ma­ne, tiek ki­tus žmo­nes, kad ar­tė­ja prie­puo­lis.

– Ko Jus pa­čią iš­mo­kė šuo, ko gal­būt neiš­mo­kė žmo­nės?

– At­leis­ti. Ne ne­ga­lia man su­grio­vė gy­ve­ni­mą, o žmo­nės. Anks­čiau esu su­lau­ku­si vis­ko: žmo­nės ma­ne stab­dy­da­vo gat­vė­je ir sa­ky­da­vo, kad ma­no ma­mą rei­kia pa­kar­ti už tai, kad ma­ne to­kią pa­gim­dė. Tu­riu daug skau­džių pa­tir­čių, kaip ma­ni­mi pa­si­nau­do­jo, kaip ma­ne že­mi­no ir pan. Skam­ba žiau­riai, bet taip yra.

Mu­la­nos dė­ka iš­mo­kau ra­miau rea­guo­ti į to­kį el­ge­sį. Kai ji bu­vo ma­ža, la­bai šo­ki­nė­da­vo ir aš bar­da­vau: „Esi ge­rai išauk­lė­tas šuo – tu­rėk sa­vi­gar­bos.“ Pas­kui pa­ti sa­vęs klau­siau: o kur ma­no sa­vi­gar­ba? Ko­dėl aš taip „šo­ki­nė­ju“?

Ji ma­ne iš­mo­kė dar vie­no da­ly­ko – ne­rei­kia ban­dy­ti pa­tik­ti vi­siems. Kiek­vie­nas tu­ri sa­vo erd­vę. Aš tu­riu sa­vo žmo­nes, su ku­riais man ge­ra bū­ti, ir ne­pri­va­lau vi­siems pa­tik­ti. Ma­ža to, iš­mo­kau ver­tin­ti bu­vi­mą vie­nu­mo­je – tai vi­siš­kai na­tū­ra­lu ir nie­ko blo­go.

Asmeninio archyvo nuotr.

– Jū­sų vy­ras – pa­ra­lim­pi­nis čem­pio­nas Jus­tas Pa­ža­raus­kas. Ką Jums reiš­kia par­tne­rys­tė su juo – kaip spor­ti­nin­ku ir kaip žmo­gu­mi?

– Mes su Jus­tu su­si­pa­ži­no­me vyks­tant šu­nų pro­jek­tui, o vė­liau, per ma­no stu­di­jas, jis bu­vo vie­nas iš žmo­nių, ku­rie da­vė in­ter­viu ma­no di­ser­ta­ci­jai. Jus­tas dir­ba pro­gra­muo­to­ju, bet man pa­ro­dė kur kas dau­giau – kiek daug kant­ry­bės, ra­my­bės ir vi­di­nės stip­ry­bės žmo­gus ga­li tu­rė­ti, ne­pai­sant, kas vyks­ta ap­link. Mū­sų šei­mo­je Jus­tas yra ra­mio­ji pu­sė, o aš – deg­tu­kas. Sma­gu mo­ky­tis iš jo ši­tų da­ly­kų.

Be to, be­veik vie­nu me­tu abu su­stab­dė­me sa­vo spor­ti­nes kar­je­ras. Di­džia­vau­si Jus­tu – jis bu­vo pa­kan­ka­mai čem­pio­nas, kad lai­ku pa­sa­ky­tų „stop“. Be ga­lo ger­biu jį už tai. Jus­tas – be ga­lo iš­si­la­vi­nęs žmo­gus: gro­ja pia­ni­nu, yra per­skai­tęs dau­gy­bę kny­gų.

Anks­čiau daž­nai ty­čia ke­liau­da­vau vie­na, nes ki­ti ma­ne er­zin­da­vo su sa­vo „pri­sėsk“, „pail­sėk“, kai aš no­rė­da­vau bėg­ti į mu­zie­jus. Pa­ži­nu­si Jus­tą, no­riu ke­liau­ti tik su juo. Tai­gi re­ziu­muo­jant – šu­nys yra fan­tas­tiš­ki pa­da­rai, bet su žmo­nė­mis ir­gi ga­li­ma gy­ven­ti. (Juo­kia­si).

– Jei šian­dien ga­lė­tu­mė­te pa­si­kal­bė­ti su ta mer­gai­te, ku­ri pen­kio­li­ka me­tų pra­lei­do lo­vo­je, ką jai pa­sa­ky­tu­mė­te?

– Turbūt… kad jai la­bai pa­si­se­kė. Kad jos gy­ve­ni­mas nė­ra  ne­nu­si­se­kęs, o prie­šin­gai – la­bai įdo­mus.

Vi­sų pir­ma, aš tu­rė­jau ir tu­riu la­bai daug įvai­rios pa­tir­ties: ir kai gu­lė­jau lo­vo­je, ir kai sė­dė­jau ve­ži­mė­ly­je, ir su neei­li­niais gy­dy­to­jais – tiek Lie­tu­vo­je, tiek už­sie­ny­je. To­dėl liū­dė­ti nė­ra ko. Nors kar­tais vie­na ki­ta liūd­nu­mo va­lan­dė­lė nė­ra blo­gai – svar­biau­sia neuž­si­bū­ti.

Da­bar, kai man jau dau­giau kaip 30 me­tų, su­pran­tu, kad treč­da­lis gy­ve­ni­mo pra­bė­go, o lai­ko lie­ka vis ma­žiau. To­dėl pa­grin­di­nis ma­no no­ras – turėti dar šiek tiek laiko ir svei­ka­tos, kad ga­lė­čiau gy­ve­ni­mą sem­ti pil­no­mis rieš­ku­tė­mis, nes jis – nuo­sta­bus! Ži­no­ma, ti­kiuo­si, kad už­teks jė­gų leis­tis dar ne į vie­ną sva­jo­nių žy­gį.

Šiame straipsnyje:
Ajana Lolat-Pažarauskienė
gyvenimas
kova su liga
ce­reb­ri­nis pa­ra­ly­žius

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Daugiau naujienų