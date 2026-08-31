Ajana Lolat-Pažarauskienė – apie gyvenimą pilnomis rieškutėmis

Jos istorijoje telpa ir skausmas, ir atkaklumas, ir humoro jausmas, padedantis nepalūžti. Tai pasakojimas apie judėjimą – ne tik ramentais į priekį, bet ir mąstymu, vertybėmis, idėjomis. Apie šunį, kuris moko atleisti, apie mokslą kaip kovos formą ir apie gyvenimą, kurį Ajana nori semti pilnomis rieškutėmis, net jei starto linija jai buvo gerokai toliau nei daugeliui mūsų.
– Ši žiema buvo ypač slidi ir snieginga, todėl judėjimo negalią turintiems žmonėms ji tapo tikru išbandymu. Kaip Jums pavyko tai įveikti?
– Kad buvo slidu ir pavojinga judėti – faktas, bet pati žiema man labai patiko. Tokią ją prisimenu iš savo vaikystės. Kai reikėdavo eiti į lauką – tekdavo pasiplanuoti, kad ne vienai ir, žinoma, kad kuo saugiau… Mažiau būdavau lauke, daugiau laiko skyriau knygoms skaityti, juolab kad baigiu savo daktaro disertaciją. Daug laiko praleidau Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje su knygomis. Kai kurias iš jų gauti buvo tikras nuotykis. Nuėjau kelią nuo specialiųjų saugyklų iki „Amazon“ džiunglių. (Šypsosi).
– Minėjote, kad dėl sveikatos atsisveikinote su darbu Lietuvos užsienio reikalų ministerijoje (URM). Kaip dabar jaučiatės?
– Gerai… Radikulitas buvo susukęs. Klaidingai manoma, kad žmonėms su negalia reikia kuo daugiau sėdėti. Mano atveju – priešingai. Turiu judėti kuo daugiau, kad ir su ramentais, nes kitaip kaulai ir raumenys visai sustings.
Turėjau susitaikyti su realybe, kad ne man sėdėti aštuonias valandas prie darbo stalo su dokumentais. Geriau jau judėti rekordų link… Kitas gal per pietų pertrauką į miestą bandelių sulakstys, o mano tempais, jei jau išjudėsiu į miestą, tai grįšiu po dviejų valandų. Skaudančia širdimi teko atsisveikinti, bet ten dirbantys žmonės – fantastiški, labai papildžiau savo, kaip žmogaus teisių žinovės, žinias.
– Ar Jūsų keturkojė asistentė Mulan irgi dirbo kartu?
– Pagal planą turėjome eiti dirbti kartu, tačiau viena iš kolegių prisipažino paniškai bijanti šunų, todėl nusprendžiau pabūti empatiška ir palikti Mulan namuose. Kita vertus, jos pareiga – padėti man namuose. Iš esmės Mulan yra apmokyta atlikti namų užduotis: atidaryti man duris, paduoti ar numauti kojines, nuauti batus, atnešti reikiamus daiktus ir pan.
– Gimėte sirgdama cerebriniu paralyžiumi, penkiolika metų praleidote lovoje, vėliau judėjote vežimėliu, išmokote vaikščioti su ramentais. Ką šiuo metu darote dėl savo fizinės sveikatos? Koks Jūsų kasdienis geros savijautos minimumas?
– Norėčiau išskirti du svarbius aspektus: fizinę ir emocinę sveikatą. Gali labai daug judėti, tačiau jei nuolat jausi stresą ar įtampą, raumenys vis tiek bus sukaustyti, o problemų gali tik padaugėti.
Kalbant apie fizinę sveikatą – du kartus per savaitę lankausi pas kineziterapeutą, reguliariai darau masažus. Be to, stengiuosi kuo daugiau judėti namuose – net ir nedidelis, bet nuoseklus fizinis aktyvumas padeda palaikyti geresnę savijautą.
Emocinei sveikatai taip pat skiriu nemažai dėmesio: sąmoningai ieškau laiko poilsiui, stengiuosi vengti streso, skaitau knygas, bent kelioms valandoms atsiriboju nuo socialinių tinklų. Tokia pusiausvyra leidžia išlaikyti vidinę ramybę ir padeda lengviau susidoroti su kasdieniais iššūkiais.
Šiuo metu rašau mokslinį darbą, todėl ypač svarbu tinkamai paskirstyti laiką ir nepamiršti pasirūpinti savimi.
– Kiek žinau, esate kovotoja. Ar mokslinis darbas – naujas Jūsų kovos būdas?
– Esu tikra, kad tarp visų kovos priemonių rašytojo plunksna yra pati stipriausia. Tiek mokslininkai, tiek socialiniai aktyvistai siekia pokyčių, tačiau čia yra esminis skirtumas: moksle tu ne įrodai, ką nori įrodyti, o remiesi tuo, ką tau rodo duomenys.
Mano mokslinis darbas nagrinėja žmonių su negalia ateities perspektyvas darbo rinkoje. Atlikau tyrimą – kalbinau 45 žmones su negalia apie tai, kaip jiems sekasi kokybiškai įsidarbinti. Nepaisant gausybės įstatymų ir jų pakeitimų, daug žmonių su negalia vis dar susiduria su įsidarbinimo sunkumais. Savo darbe keliu klausimą: kur čia problema?
Apklausiu darbdavius, kurie jau yra pasamdę žmonių su negalia. Noriu išsiaiškinti, su kokiais iššūkiais jie susidūrė, kokią naudą patyrė ir ar rekomenduotų tokius darbuotojus kitiems. Šie duomenys padės sukurti išsamesnį vaizdą apie situaciją darbo rinkoje ir galimas sprendimo kryptis.
– Ar akademinis pasaulis Lietuvoje yra pakankamai atviras žmonėms su negalia?
– Negalima apibendrinti – mokslo įstaigos labai skiriasi kultūra, požiūriu į žmones ir praktinėmis galimybėmis. Todėl prieš renkantis konkrečią instituciją verta pasidomėti, ar ji turi patirties dirbti su negalią turinčiais studentais, ar yra studijų koordinatorių jiems padėti.
Teko susidurti su universitetais, kurie neatitiko mano lūkesčių. Pati kalta – suviliojo rinkodara ir pasirinkau ne tą vietą, kur mano negalia būtų bent kiek rūpėjusi. Vėliau perstojau į kitą universitetą, kur situacija buvo geresnė.
Dar vėliau prasidėjo vidurio amžiaus krizė. Už visų mano darbų – bakalauro, magistro, disertacijos, socialinės veiklos – buvo mano negalia. Niekaip negalėjau atsakyti sau į klausimą, ar už tos negalios dar yra toks žmogus kaip Ajana… Mąsčiau, kad esu tik tai – ramentai, vežimėlis, ligos, skausmas. Šios mintys paskatino mane įstoti į dar vieną universitetą ir rašyti dar vieną darbą – šįkart magistro – apie Tibeto budizmą. Man be galo įdomu. Džiaugiuosi, kad galiausiai išaugau iš to, kad esu tik negalios žmogus. Dabar drąsiai galiu pasakyti, kad esu mokslininkė, kad man patinka mokslas, bet nebūtinai tik negalios klausimai.
Šiemet, jei viskas klostysis gerai, planuoju ginti du darbus: vieną – daktaro, kitą – magistro laipsniui gauti. Tai bus reikšmingas etapas mano akademinėje kelionėje.
– Kadangi susidomėjote Tibeto budizmu, galbūt, apsigynusi magistro darbą, tiesiu taikymu trauksite į Tibetą? Juk kaip keliautoja ir žygeivė esate įrašyta į Guinnesso rekordų knygą!
– Tiesą sakant, keliauti man kartais būna sudėtinga – net jei tai tik keli žingsniai iš vieno pastato aukšto į kitą, pavyzdžiui, iki tualeto. Tačiau jei viską darai strategiškai, neskubėdama, susirenki informaciją ir planuoji – beveik viskas įmanoma. Aišku, jei noro nėra, viskas erzina ir atrodo neįveikiama. Tačiau kai įsitrauki į savo mokslinį tyrimą ir net miegoti nebelieka laiko, sunkumai tampa antraeiliai: jei reikia, tu kaip tikras nindzė įveiki kliūtis, užsikabaroji, kur tau reikia, net nesuprasdama, kaip tai padarei.
– Kai apginsite savo mokslinius darbus, kas bus toliau: naujas rekordas, o gal poilsis?
– Į šį klausimą visi turi savo versijas. (Juokiasi.) Vieni sako, kad tęsiu mokslus toliau, nes jau nebetoli iki profesorės. Aš pati dar neapsisprendžiau. Profesionalus sportas, rekordai labai gražiai atrodo per televizorių, bet, būkime atviri, žmogui jie labai kenksmingi. Nebeturiu jokio noro toliau žaloti savo sveikatą. Jei tik mano Mulan fondas, rengiantis šunis asistentus, galės išsilaikyti pats, nesiųsdamas manęs siekti naujų rekordų, aš mielai su profesionaliu sportu atsisveikinsiu.
Kas bus toliau? Jei matysiu, kad kuris nors universitetas nori, kad dėstyčiau, – dėstysiu. Žiūrėsiu, ar patinku studentams. Jei ne – užsiimsiu kad ir pomidorų ant palangės auginimu. (Juokiasi.)
– Ar Jūsų žygiai, per kuriuos pranokote pati save, atnešė Mulan fondui daug naudos? Skaitytojams priminsiu, kad, nepaisydama cerebrinio paralyžiaus, lydima šuns asistento, pernai per dvylika valandų su ramentais Jūs įveikėte net 19 km 261 m ir įgyvendinote savo svajonių žygį...
– Yra du būdai rinkti lėšas fondui. Vienas – nuolat verkti, kokie mes esame vargšai, ir prašyti mums paaukoti. Tačiau ne tam įkūriau šį fondą. Drąsiai sakau: man negaila žmonių su negalia (žinau, kad už šiuos žodžius į mane gali skrieti šlepetės). Negaila, nes aš jais tikiu. Tikiu, kad jų potencialas didžiulis ir jiems tereikia suteikti galimybių.
Būtent tai ir stengiamės parodyti savo žygiais – žiūrėkite, žmonės, ką galime pasiekti veikdami kartu. Jei tikite mumis, prisidėkite prie fondo veiklos. Ir tai veikė. Paskui reikėdavo sugalvoti ką nors naujo.
Šiuo metu kaip tik ta situacija, kai ir vėl reikia sumąstyti ką nors naujo. Girdėti kalbų apie valstybės subsidijas šunims asistentams rengti, tad kol kas laukiame ir stebime situaciją.
– Kai stojate prie starto linijos, kas tuo metu vyksta Jūsų galvoje – daugiau baimės ar azarto?
– Nežinau, kaip kitiems sportininkams, bet kai aš stoju prie starto linijos, stengiuosi, kad galva būtų visiškai tuščia. Prieš akis – tik aš, trasa ir mano rezultatas. Sutelki jėgas ir tiesiog – pirmyn!
Pasiekus trasos vidurį buvo ypač sunku: pajutau cukraus šuolį kraujyje (sužinojau, kad man pridiabetas, o intensyvi fizinė veikla jį labai pakelia). Čia padėjo mano palaikymo komanda su visais šunimis – kartu, kaip vieninga komanda, įveikėme tą atstumą. Galiausiai įveikiau ne tik trasą, bet ir pridiabetą, apie kurį ilgą laiką nė nežinojau.
– Kiek metų skaičiuoja Jūsų įkurtas Mulan fondas ir kiek per tą laiką šunų asistentų esate parengę?
– Šįmet mūsų fondui sukanka dešimt metų. Tačiau jo veikla prasidėjo ne nuo šunų asistentų, o nuo delfinų terapijos vaikams, sergantiems cerebriniu paralyžiumi. Kaip matote, aš be galo tikiu gyvūnais. Tik gerokai vėliau, kai mano gyvenime atsirado vokiečių aviganė Mulan, mano šaunioji asistentė, supratau, kad ši niša Lietuvoje tuščia. Tiesiog per vieną naktį mūsų delfinų fondas virto šunų asistentų fondu. Pradėjau domėtis tarptautine praktika, keliauti į kitas šalis ir aiškintis, kaip viskas veikia, o visas žinias, kurias pavykdavo surinkti, parveždavau į Lietuvą.
Su šunimis asistentais dirbame jau penktus metus. Šiuo metu turime vienuolika šunų, kurie parengti konkretiems žmonėms su konkrečiomis negaliomis, ir visi jie jau iškeliavę į savo šeimas. Turime šunį, parengtą epilepsijos atvejui, šunį, kuris asistuos žmogui su cerebriniu paralyžiumi, šunį, skirtą vaikui su autizmo spektro sutrikimu. Dažnai tokie vaikai yra bėgikai – tėvai apsidairo, o vaiko nebėra. Mūsų šuo yra išdresuotas taip, kad pats parsivestų vaiką, nereikėtų nė policijos pagalbos.
Šunys smarkiai pagerina gyvenimo kokybę tiek žmonėms su negalia, tiek ir jų šeimos nariams. Dažnai apie tai pamirštame, tačiau tiesa, kad sunkiausia būna būtent šeimoms. Tarp jų pasitaiko ir vienišų mamų. Ne paslaptis, jog, paaiškėjus, kad vaikas turi negalią, tėčiai dažnai palieka mamas vargti vienas. Džiaugiuosi, kad galime suteikti papildomą pagalbą – šunis asistentus – tiems, kam to labiausiai reikia.
– Girdėjau, kad parengti vieną šunį asistentą trunka apie trejus metus ir kainuoja daugiau nei 20 tūkst. eurų. Ar savo parengtus šunis toms šeimoms dovanojate?
– Mūsų šunys šeimoms nieko nekainuoja. Dėl mano žygių apmokama jų dresūra ir šunys šeimoms atitenka visiškai nemokamai.
– Ar daug tokių šeimų šiuo metu stovi eilėje? Kaip atrenkate tuos vienintelius?
– Atranka pas mus labai griežta. Iš dešimties atvejų tik vienas ar du sulaukia mūsų atsakymo „taip“. Šuo asistentas – ne robotas, o dar vienas šeimos narys, todėl jo atsiradimas šeimoje reikalaus papildomo laiko ir pastangų. Reikės išvesti jį pasivaikščioti, nuvežti pas veterinarą, kai susirgs. Galų gale – reikės surinkti jo kakučius ir pasirūpinti kasdieniais šunelio poreikiais.
Svarbus ir erdvės klausimas: šuo turi turėti tinkamą vietą gyventi ir galimybę reguliariai išeiti į lauką.
– Kiek laiko Jūs pati turite Mulan?
– Dabar mūsų princesei Mulan beveik šešeri – balandžio 20 d. švęsime jos šešerių metukų gimtadienį. Ta proga nupirksime jai kokį skanėstą.
Abu su vyru esame dideli gyvūnų mylėtojai, bet tokio šuns kaip Mulan dar nesame sutikę. Ji – absoliuti asmenybė. Šią žiemą tiek džiaugėsi sniegu – net cypdavo iš malonumo jį pamačiusi.
Mulan labai mėgsta klasikinę muziką. Kaip tai sužinojome? Netikėtai. Nuo pat mažumės ji buvo nepaprastai aktyvi – lakstydavo po visus namus kaip užsukta. Tačiau kai įjungdavome Mozartą ar Vivaldi, ji gražiai atsitūpdavo arba atsiguldavo ir ramiai užmigdavo.
Mulan puikiai jaučia mano būseną. Nors gelbėti manęs jai dar neteko, bet buvo momentų, kai net pati nežinojau, ką daryti, o šuo žinojo. Pavyzdžiui, kai nukritau ir susižeidžiau koją, Mulan išsyk atsitūpė sargo poza, laižė skaudamą vietą ir rūpinosi manimi. Kitąkart, kai man buvo lūžęs šonkaulis, ji gulėjo šalia manęs, saugojo, o vos išbėgusi į lauką tuoj skuosdavo namo, kad galėtų kuo greičiau pasirūpinti manimi.
Be to, Mulan net jaučia mano kvėpavimą – kai man darosi sunkiau kvėpuoti, ji įspėja tiek mane, tiek kitus žmones, kad artėja priepuolis.
– Ko Jus pačią išmokė šuo, ko galbūt neišmokė žmonės?
– Atleisti. Ne negalia man sugriovė gyvenimą, o žmonės. Anksčiau esu sulaukusi visko: žmonės mane stabdydavo gatvėje ir sakydavo, kad mano mamą reikia pakarti už tai, kad mane tokią pagimdė. Turiu daug skaudžių patirčių, kaip manimi pasinaudojo, kaip mane žemino ir pan. Skamba žiauriai, bet taip yra.
Mulanos dėka išmokau ramiau reaguoti į tokį elgesį. Kai ji buvo maža, labai šokinėdavo ir aš bardavau: „Esi gerai išauklėtas šuo – turėk savigarbos.“ Paskui pati savęs klausiau: o kur mano savigarba? Kodėl aš taip „šokinėju“?
Ji mane išmokė dar vieno dalyko – nereikia bandyti patikti visiems. Kiekvienas turi savo erdvę. Aš turiu savo žmones, su kuriais man gera būti, ir neprivalau visiems patikti. Maža to, išmokau vertinti buvimą vienumoje – tai visiškai natūralu ir nieko blogo.
– Jūsų vyras – paralimpinis čempionas Justas Pažarauskas. Ką Jums reiškia partnerystė su juo – kaip sportininku ir kaip žmogumi?
– Mes su Justu susipažinome vykstant šunų projektui, o vėliau, per mano studijas, jis buvo vienas iš žmonių, kurie davė interviu mano disertacijai. Justas dirba programuotoju, bet man parodė kur kas daugiau – kiek daug kantrybės, ramybės ir vidinės stiprybės žmogus gali turėti, nepaisant, kas vyksta aplink. Mūsų šeimoje Justas yra ramioji pusė, o aš – degtukas. Smagu mokytis iš jo šitų dalykų.
Be to, beveik vienu metu abu sustabdėme savo sportines karjeras. Didžiavausi Justu – jis buvo pakankamai čempionas, kad laiku pasakytų „stop“. Be galo gerbiu jį už tai. Justas – be galo išsilavinęs žmogus: groja pianinu, yra perskaitęs daugybę knygų.
Anksčiau dažnai tyčia keliaudavau viena, nes kiti mane erzindavo su savo „prisėsk“, „pailsėk“, kai aš norėdavau bėgti į muziejus. Pažinusi Justą, noriu keliauti tik su juo. Taigi reziumuojant – šunys yra fantastiški padarai, bet su žmonėmis irgi galima gyventi. (Juokiasi).
– Jei šiandien galėtumėte pasikalbėti su ta mergaite, kuri penkiolika metų praleido lovoje, ką jai pasakytumėte?
– Turbūt… kad jai labai pasisekė. Kad jos gyvenimas nėra nenusisekęs, o priešingai – labai įdomus.
Visų pirma, aš turėjau ir turiu labai daug įvairios patirties: ir kai gulėjau lovoje, ir kai sėdėjau vežimėlyje, ir su neeiliniais gydytojais – tiek Lietuvoje, tiek užsienyje. Todėl liūdėti nėra ko. Nors kartais viena kita liūdnumo valandėlė nėra blogai – svarbiausia neužsibūti.
Dabar, kai man jau daugiau kaip 30 metų, suprantu, kad trečdalis gyvenimo prabėgo, o laiko lieka vis mažiau. Todėl pagrindinis mano noras – turėti dar šiek tiek laiko ir sveikatos, kad galėčiau gyvenimą semti pilnomis rieškutėmis, nes jis – nuostabus! Žinoma, tikiuosi, kad užteks jėgų leistis dar ne į vieną svajonių žygį.
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