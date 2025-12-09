Alergija Kalėdų eglutėms: kuo ji pasireiškia ir ką reikia žinoti?

Apie tai plačiau kalbėjo gydytoja alergologė Indrė Plėštytė-Alminė.
– Ar iš tiesų egzistuoja alergija?
– Iš tiesų teko pasidomėti ir net pati nustebau, kiek daug rašoma apie Kalėdų eglutėms alergiją, arba kitaip – net Kalėdų sindromą, kuris susijęs su visomis Kalėdų eglutėmis.
– Ar tikroms eglutėms iš miško, ar net ir toms dirbtinėms?
– Jeigu kalbėtume apie alergiją, dažnai pastebėję bet kokį simptomą, tiek tėvai, tiek suaugę mano, kad čia yra alergija. Iš tiesų tikroji alergija eglutėms yra labai reta, nebent tas eglutes, tarkime, atneštume pavasarį, kai yra žydėjimas, nes alergija būna žiedadulkėms. Labai dažnai ant eglučių yra visko, juk atnešame iš lauko. Jeigu pasižiūrėti, kas sveikiau – vis tik kėniai pirmauja, nes jų spygliai minkštesni ir pas juos grybelių sporų mažiau. Jeigu rinktis, sakyčiau, kėniai labiau negu eglutės. Pirmoje vietoje, kas dirgina ir sukelia simptomus, – tai ant eglučių esančios grybelių ir pelėsių sporos, kurios, tik įnešus į šiltą aplinką, aktyvuojasi, o jų koncentracija aplinkoje net dvigubai padidėja.
– Kokie tie simptomai?
– Visi panašūs į alergiją: čiaudulys, akių niežėjimas, nosies varvėjimas ir sausas priepuolinis kosulys, kuris gali net atrodyti kaip alergija. Jeigu vaikas arba suaugęs yra alergiškas pelėsiams, be abejo, pasireikš visi tipiški alergijos simptomai.
– Užsiminėte, kad alergija gali kilti ir dirbtinėms eglėms. Dėl kokių priežasčių?
– Deja, dirbtinės eglės pagamintos iš įvairių plastmasių. Tai įvairios cheminės medžiagos – tarkime, pigi plastmasė išskiria chemikalus. Tie chemikalai tikrai dirgina mūsų kvėpavimo takus, odą ir akis. Gali pasireikšti simptomai.
– Reikėtų būti atidiems, kad ne peršalimas, o galbūt alergija.
– Be abejo. Net pagalvočiau apie kvapą, nes pigių plastmasinių eglučių turi specifinį kvapą.
