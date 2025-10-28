Alternatyvioji sveikatinimo sistema: pacientai turės ir galimybę kvėpuoti bičių pikio oru

Pieva, bitės, koriai, aviliai ir įstabusis medsukis – vieni saldžiausių vaizdų per metus. Kažkas panašaus turės atsirasti ir gydymo įstaigose, tik garantuojama, kad bitės čia neskraidys.
„Bitė savo kūnu žmonėms duoda šešis produktus: medų, žiedadulkes, duonelę, pienelį, vašką, nuodus. Šituos produktus ji gamina kaip vaistų fabrikas“, – aiškino gydytojas Povilas Rimkus.
Gydytojas P. Rimkus kalba apie apiterapiją arba bičių produktų panaudojimą gydymui ir sveikatinimui. „Sukūrėme sistemą, kad galima būtų panaudoti tuos produktus sveikatinimui prie tradicinio gydymo“, – sakė P. Rimkus.
Kitaip tariant, bitės medicinoje pradeda naują kvėpavimą – perkeltine ir tiesiogine prasme. Pacientai turės galimybę kvėpuoti bičių pikio oru. „Nes propolis – natūralus antibiotikas ir žmogus kvėpuoja tuo oru, kvėpuodamas pusvalandį“, – aiškino P. Rimkus.
Be viso to, pacientas klausys ir bičių, ir apie bites. Bus kažkas panašaus į druskų kambarius. Taip mano ir kupiškėnai. „Poveikis geras – kam problemos su kvėpavimo takais. Malonu, muzika, ramu, žodžiu, poveikis geras“, – pasakojo kupiškietė Sigita.
Gydytojas pridūrė, kad kvėpavimas bičių pikiu gerai stiprina imunitetą. „Kada kūrėme įstatyminę bazę, įteisinome gydytojus kaip specialistus, pagalvojome tokį dalyką – gerai, o kur padėsime bitininkus? Iš bitininkų jau turime paruošę 20 apiterapijos specialistų padėjėjų“, – teigė P. Rimkus.
Kol kas septynis apiterapijos gydytojus specialistus paruošė Klaipėdos universitetas, bet tai tik pradžia. Pirmas Lietuvoje apiterapijos kabinetas atsidarys Abromiškėse lapkritį. Yra planų ir Kupiškyje.
„Šeimoje auginame penkias bičių šeimas. Esu už tai, kad būtų toks kambariukas. Įsivaizduoju, kad bus panašiai kaip druskų kambarys – įėjai, atsigulei, ir relaksas vyksta, klausaisi muzikos, bitučių dūzgimo“, – pasakojo Kupiškio ligoninės vyresnioji slaugytoja Jūratė Motiejūnienė.
Kol kas Kupiškio ligoninėje bitės nedūzgia ir pikis negaruoja – ligoniai gydomi tradicinėmis procedūromis. „Ir nemiga, ir griuvimai, galvos svaigimai, lėtinis skausmas – yra daug indikacijų, kurioms šeimos gydytojas parašo siuntimą“, – sakė Kupiškio ligoninės kineziterapeutė Ingrida Kuliešienė.
Siuntimą gydytis bičių produktais irgi turės išrašyti šeimos gydytojas. Anot gydytojo P. Rimkaus, įteisinus alternatyviąją sveikatinimo sistemą prie tradicinės medicinos, pacientai su gydytojo siuntimu lygiai taip pat galės gauti gydymą su delfinais, žirgais ar šunimis. O grįžtant prie bičių – bičių pikis ligoninėse esą dar ne viskas.
„Bičių įgėlimai naudojami prie sudėtingų susirgimų – Parkinsono ligų, išsėtinės sklerozės, sąnarių sudėtingų susirgimų. Bet sprendžiamas klausimas – nenorime naikinti bitučių. Yra variantas, kad galime panaudoti senesnes bitutes įgėlimams, bet, kita vertus, gaminamas apitoksinas“, – aiškino P. Rimkus.
Taigi bičių įgėlimą ateityje turėtų atstoti injekcijų dozė.
