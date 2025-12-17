Ankstyvas pabudimas vyresniame amžiuje: ką apie tai sako gydytojai

Neretai juokaujama, kad vyresnio amžiaus žmonės pabunda dar prieš saulėtekį. Tačiau, kaip rašoma portale huffpost.com, tai iš esmės yra tiesa. Pasirodo, kad organizmo gebėjimas natūraliai užmigti ir pabusti saulei leidžiantis arba tekant yra glaudžiai susijęs su genetika ir natūraliu senėjimo procesu.
Senstant, organizme vykstantys pokyčiai yra pagrindinis veiksnys, lemiantis miego ritmo kaitą. Mičigano universiteto psichologijos profesorė Cindy Lustig ir Arizonos sveikatos mokslų universiteto Miego ir cirkadinių mokslų centro direktorius dr. Sairam Parthasarathy paaiškino pagrindines šių pokyčių priežastis.
Senstant, smegenys tampa mažiau jautrios išoriniams signalams. Parthasarathy paaiškino, kad smegenys prasčiau apdoroja vadinamuosius įvesties signalus – saulėlydį, saulės šviesą, maisto vartojimą, kūno kalbą bei kalbėjimą, fizinį aktyvumą, kurie padeda orientuotis dienos metu.
Šie signalai vadinami „laiko davėjais“, nes jie padeda smegenims pajusti, kurioje 24 valandų ciklo fazėje esame.
Štai kodėl jauni žmonės vakare supranta, kad po kelių valandų ateis metas miegui, o vyresniems tai padaryti tampa kur kas sunkiau. Šis prislopęs gebėjimas jausti laiką yra viena iš priežasčių, kodėl vyresni žmonės paprastai pavargsta anksčiau nei jų vaikai ar anūkai. Dėl to jie atsibunda visiškai pailsėję ir anksčiau nei kiti.
Didelę įtaką daro ir šviesa
Senstant, keičiasi ir regėjimas – į smegenis patenka mažiau šviesos signalų. Tai atlieka svarbų vaidmenį „derinant“ cirkadinį laikrodį ir išlaikant jo ritmą.
Parthasarathy paaiškino, kad tai ypač aktualu žmonėms, sergantiems katarakta – dažna akių liga, dėl kurios atsiranda neryškus matymas, dvejinimasis akyse ir bendri regėjimo sutrikimai.
„Jei sergate katarakta, vakaro šviesa nepasiekia jūsų akių taip stipriai, todėl manote, kad saulė nusileidžia anksčiau nei iš tiesų“, – sakė Parthasarathy.
Kadangi katarakta sukelia regos sutrikimus, dėl kurių į akis patenka mažiau šviesos, organizmas pradeda gaminti melatoniną (miego hormoną) anksčiau nei reikia. Jauniems žmonėms melatonino lygis pradeda kilti po saulėlydžio, todėl jie jau po kelių valandų jaučiasi pavargę. Katarakta sergantys žmonės mano, kad saulė nusileido anksčiau, todėl vakare jie greičiau pavargsta, o ankstesnis ėjimas miegoti lemia ir ankstesnį pabudimą.
Įdomybė – maudymasis tamsoje
Tarp jaunimo sparčiai plinta naujas įprotis – maudymasis tamsoje. Šios mados šalininkai tikina, kad tai padeda greičiau užmigti, ir gydytojai tam pritaria.
