Ar per dieną suvartojate pakankamai vitamino C? Aštuoni simptomai, kurie rodo jo trūkumą

Vitaminas C, taip pat žinomas kaip L-askorbo rūgštis, mažina žalingą laisvųjų radikalų poveikį dėl savo antioksidacinio aktyvumo, gali padėti užkirsti kelią tam tikrų vėžio formų, širdies ir kraujagyslių ligų ir kitų ligų oksidaciniam stresui. Vitaminas C vaidina svarbų vaidmenį imuninėje veikloje ir pagerina geležies įsisavinimą.

Vitaminas C ir virusai

„Vitaminas C padeda imuninei sistemai gerai veikti, kad apsaugotų kūną nuo ligų,“ – 2017 m. atliktas tyrimas dėl maistinių medžiagų parodė, kad vitaminas C yra būtinas daugeliui mūsų imuninės sistemos aspektų, įskaitant mikrobų naikinimą ir B ir T ląstelių gamybą, kurios yra pagrindinės mūsų imuninio atsako dalys.

„Žmonės, turintys vitamino C trūkumą, pabrėžiama tyrime, dažniausiai turi imuniteto pažeidimą ir yra labiau linkę į infekcijas, o mitybos papildymas vitaminu C gali padėti išvengti kvėpavimo takų infekcijų, tokių kaip gripas ar koronavirusas. Kuo efektyvesnė mūsų imuninė sistema, tuo geriau jie sugeba kovoti su virusais. Be to, įrodyta, kad pakankamas vitamino C kiekis padeda sutrumpinti gripo ligos trukmę“, – sako S. Izmalkova.

Vitamino C trūkumas simptomai

1. Sąnarių skausmai. Vaistininkė S. Izmalkova sako, kad tinstantys ar skaudantys sąnariai gali reikšti, kad reikėtų padidinti vitamino C suvartojimą.

2. Dantenų uždegimai. Kraujuojančios ir sutinusios dantenos ar dažnai burnoje atsiveriančios žaizdelės taip pat signalizuoja apie vitamino C trūkumą.

3. Lėtai gyjančios žaizdelės. Vitaminas C daro įtaką kolageno gamybai bei imunitetui. „Ilgai negyjant įpjovimams ar įdrėskimams, reikėtų atkreipti dėmesį į savo mitybą – ar joje netrūksta produktų, turinčių vitamino C“, – pataria „Camelia“ vaistininkė.

4. Paraudusi ir sausa oda. Moksliškai įrodyta, kad vitaminas C turi įtakos odos išvaizdai ir netgi gali atstatyti ultravioletinių spindulių padarytą žalą. Jei jo trūksta, oda gali sausėti, rausti.

5. Raukšlių išryškėjimas. Jei ant savo odos pastebite daugiau raukšlių ar esamos tapo ryškesnėmis – tai gali byloti apie vitamino C trūkumą. „Atminkite, kad jis – puikus raukšlių prevencijos vitaminas“, – akcentuoja S. Izmalkova.

6. Sausi ir lūžinėjantys nagai ar plaukai. „Sausėjantys plaukai ir lūžinėjantys nagai yra pirmasis ženklas, kad organizme gali trūkti maistinių medžiagų ir reikiamus mineralus įsisavinti padedančio vitamino C“, – sako „Camelia“ atstovė.

7. Daugiau ant odos atsirandančių mėlynių. Jei ant kūno pastebite daugiau nei įprastai mėlynių ar kitokių sumušimų, tai taip pat gali išduoti vitamino C trūkumą. Jį pašalinus, sustiprėjus jungiamiesiems audiniams, ši problema išnykta.

8. Nuovargis ar depresija. Nuolat jaučiant nuovargį, apatiją ar abejingumą, taip pat verta pasitikrinti, ar organizmas nestokoja vitamino C.

Kiek reikia vitamino C?

Vitamino C rekomenduojamos mitybos normos

Amžius Vyras Moteris nėštumo metu maitinančioms

0–6 mėn. 40 mg 40 mg

7–12 mėn. 50 mg 50 mg

1–3 m 15 mg 15 mg

4–8 m 25 mg 25 mg

9–13 m 45 mg 45 mg

14–18 m 75 mg 65 mg 80 mg 115 mg

19+ m 90 mg 75 mg 85 mg 120 mg

Rūkantiems asmenims vitamino C reikia suvartoti 35 mg per parą daugiau nei nerūkantiems.

„Suaugusiesiems rekomenduojama vitamino C paros norma yra nuo 65 iki 90 miligramų (mg) per dieną, nerekomenduojama suvartoti daugiau nei 2000 mg per parą, – sako S. Izmalkova. – Nors mažai tikėtina, kad per daug vitamino C bus kenksminga, vitamino C papildų per didelės dozės gali sukelti viduriavimą, pykinimą, rėmenį, pilvo skausmus, nemigą, galvos skausmą. Viena iš pagrindinių priežasčių, kodėl žmonės vartoja vitamino C papildus, yra stiprinti jų imunitetą, nes vitaminas C yra susijęs su daugeliu imuninės sistemos dalių.“

Vaisiai ir daržovės – geriausi vitamino C šaltiniai

Vitamino C kiekis maisto produktuose

Raudonosios paprikos, ½ puodelio – 95 mg

Apelsinų sultys, ¾ stiklinės – 93 mg

Apelsinas, 1 vnt. – 70 mg

Greipfrutų sultys, ¾ stiklinės – 70 mg

Kiviai, 1 vnt. – 64 mg

Brokoliai, virti, ½ puodelio – 51 mg

Braškės, šviežios ½ puodelio ؘ– 49 mg

Briuselio kopūstai, virti, ½ puodelio – 48 mg

Greipfrutas, pusė – 39 mg

Brokoliai, žali, ½ puodelio – 39 mg

Citrina, 1 vnt. – 35 mg

Pomidorų sultys, ¾ stiklinės – 33 mg

„Camelia“ atstovė sako, kad tinkamiausi maisto šaltiniai yra raudonos ir žalios paprikos, kiviai, brokoliai, braškės, Briuselio kopūstai.

„Vitamino C kiekis maiste gali sumažėti ilgai laikant ar gaminant maistą, nes askorbo rūgštis tirpsta vandenyje ir ją sunaikina šiluma. Maisto ruošimas garuose ar mikrobangų krosnelė gali sumažinti vitamino C nuostolius“, – sako specialistė.

Vaistininkė sako, kad per dieną vartojant penkias įvairias vaisių ir daržovių porcijas, galima gauti daugiau nei 200 mg vitamino C.

„Vaisiai turi būti suvalgomi per pirmas 12–36 val. po skynimo, nes vitaminas C greitai suyra (žalumynuose per 12 valandų suyra 75–90 proc. vitamino C)“, – sako S. Izalkova.

Vaistininkė pasakoja, kad buvo atliktas eksperimentas, kuriam panaudota 1500 g parduotuvėje pirktų šviežių citrinų, dvi natūralaus vitamino C kapsulės, kuriose yra 1000 mg vitamino C, ir stipriausias cheminis oksidatorius – jodo tinktūra. Darant atitinkamas reakcijas, buvo įrodyta:

1500 g citrinų turi mažiau vitamino C nei nurodyta įvairiuose šaltiniuose; 1500 g citrinų yra mažiau vitamino C nei reikalinga virusinės infekcijos metu, norint apsaugoti organizmą; natūralus vitaminas C kapsulėse yra daug pigesnis ir patogesnis vartoti, nei 1500 g citrinų.

„Išvada: 1500 g citrinų nėra netgi 1000 mg vitamino C, dėl to manoma, kad gripo metu jos neturės terapinio poveikio“, – sako „Camelia“ vaistininkė S. Izmalkova.