Ar galima koronavirusu užsikrėsti per akis? Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro (ULAC) vadovas Saulius Čaplinskas socialiniame tinkle „Facebook“ rašo, kad tokia tikimybė yra.

„Ar galima užsikrėsti COVID-19 per akis?

Užtikrintai atsakyti dar negalima, bet biologinė tikimybė yra. Skaidrus audinys, padengiantis akies baltymą ir voko vidų, vadinamas jungine, gali būti užkrečiamas adenovirusais, susijusiais su peršalimo ligomis, ir herpes simplex virusu. Pasak tyrėjų, akies audinį gali užkrėsti ir SARS-CoV-2. Jei užkrėstas asmuo kosėdamas, čiaudėdamas ar net kalbėdamas, paskleidžia užkrato lašelius, jie gali paliesti akis ir patekti į nosies ertmę. Be to, žmonės dažnai trina ir liečia akis“, – pastebi profesorius.

„Tyrimas, siekiant išsiaiškinti, ar SARS-CoV-2 galima užsikrėsti per akis, parodė, kad akies paviršių dengiančios ląstelės turi ACE2, prie kurio koronavirusas gali prisitvirtinti ir patekti į ląstelę. Be to, tyrėjai nustatė, kad akies paviršiaus ląstelės gamina ir TMPRSS2 – fermentą, kuris padeda virusui patekti į ląstelę. Virusas buvo aptiktas COVID-19 sergančių žmonių ašarose ir junginės tepinėlių mėginiuose. Akys ir ašaros ilgiau gali būti infekcijos šaltinis kitiems“, – pabrėžia S. Čaplinskas.

Portalas primena, kad Italijos Lazzaro Spallanzanio nacionalinio infekcinių ligų instituto mokslininkai, ištyrę vieno iš pacientų, kuriam anksčiau buvo diagnozuotas koronavirusas, akies gleivinės išskyras, priėjo prie išvados, kad koronavirusas gali gyventi akies gleivinėje, o ašaros gali būti užkrato šaltinis.