Ar įmanoma sustabdyti plaukų žilimą? Štai ką sako gydytoja

Pirmuosius žilus plaukus žmonės dažniausiai pastebi ketvirtąjį gyvenimo dešimtmetį. Vieni juos skuba slėpti, o kiti priima kaip natūralią savo išvaizdos dalį.
„Visada įsivaizdavau, jog kai tik atsiras pakankamai žilų plaukų – viskas, daugiau jokių dažymų“, – pasakojo grimo meistrė Mirjam Kavčič.
Žilimas yra natūralus organizmo procesas, tačiau kada pasirodys pirmosios sidabrinės sruogos, kiekvienam žmogui skiriasi.
„Plaukai pražyla, kai plaukų folikuluose esančiuose melanocituose sumažėja melanino gamyba. Taip plaukai tampa žili arba balti“, – aiškino dermatovenerologė Eva Rupret.
Kada žmogus pradės žilti, daugiausia lemia genetika. Be to, įtakos gali turėti ir rūkymas, stresas, kai kurių organizmui svarbių medžiagų trūkumas ar tam tikros ligos.
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Dėl ankstyvo žilimo nerimauja ir jaunesni žmonės, ieškantys būdų šį procesą sustabdyti ar bent sulėtinti.
„Žmonės iki trisdešimties metų, pastebėję žilus plaukus, kreipiasi į mane klausdami, ar žinome kokį nors gydymo būdą, ar įmanoma kaip nors sulėtinti žilimą“, – teigė E. Rupret.
Vis dėlto moterims atsisakyti plaukų dažų kartais sunkiau ne dėl pačių žilų plaukų, o dėl visuomenėje įsitvirtinusių stereotipų. Žilstančiam vyrui dažnai priskiriamas žavesys ir branda, o moteriai žili plaukai neretai tampa priminimu apie amžių.
Tiesa, su tokiu požiūriu susitaikyti linkusios ne visos.
„Žili plaukai nereiškia, kad praradai gyvybingumą ar nebesi veiklus. Kažkuriuo metu šie dalykai buvo glaudžiai susieti, t. y. žili plaukai, vadinasi, esi senas ir viskas krypsta tik žemyn. Tai netiesa. Juk ne tai lemia tavo aktyvumą ar gyvybinę energiją“, – kalbėjo M. Kavčič.
Natūralumą pasirinkusios moterys įsitikinusios, kad svarbiausia yra ne plaukų spalva, o gebėjimas priimti save.
„Atrasti kažką savyje, pamilti tai, ką turi, nes kiekvienas žmogus yra savaip gražus“, – sakė slovėnė Tina Vrhovec Andrič.
Sidabrinės sruogos, pasak moterų, nėra ženklas, kad gyvenimas sustoja. Esą priešingai – sprendimas nebeslėpti žilų plaukų gali tapti dar vienu žingsniu priimant save tokią, kokia esi. Juk amžių išduoda ne vien plaukų spalva, o grožis su metais ne dingsta, bet keičiasi.
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