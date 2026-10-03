Ar mokate teisingai matuoti kraujospūdį? Dažnas daro tą pačią klaidą

Skirtumas siekė beveik 7 mmHg
Tyrimo rezultatai paskelbti žurnale „JAMA Internal Medicine“. Mokslininkai lygino tris dažnai pasitaikančias rankos padėtis: kai ji paremta ant stalo, padėta ant kelių arba laisvai nuleista prie šono.
Tyrėjai nustatė, kad ranką laikant ant kelių sistolinis, arba viršutinis, kraujospūdis buvo vidutiniškai 3,9 mmHg didesnis nei tuomet, kai ranka buvo tinkamai paremta ant stalo.
Diastolinis, arba apatinis, kraujospūdis šioje padėtyje buvo vidutiniškai 4 mmHg didesnis.
Dar didesnis skirtumas užfiksuotas ranką laikant laisvai nuleistą prie šono. Tokiu atveju sistolinis spaudimas buvo vidutiniškai 6,5 mmHg, o diastolinis – 4,4 mmHg didesnis.
Johns Hopkinso universiteto Medicinos mokyklos Pediatrijos departamento klinikinių tyrimų vicepirmininkė ir tyrimo vyresnioji autorė Tammy Brady teigė, kad rankos padėtis gali turėti didžiulę reikšmę siekiant tiksliai išmatuoti kraujospūdį.
Ranka turi būti paremta
Tyrimo rezultatai patvirtino klinikines rekomendacijas, pagal kurias matuojant kraujospūdį ranka turi būti tvirtai paremta ant stalo ar kito paviršiaus.
Amerikos širdies asociacijos rekomendacijose taip pat nurodoma naudoti tinkamo dydžio manžetę, nugara turi būti paremta, pėdos laikomos ant grindų, o kojos – nesukryžiuotos.
Rankos padėtis taip pat svarbi: žasto kraujospūdžio matuoklio manžetės vidurys turėtų būti širdies lygyje, o pati ranka – padėta ant stalo ar kito paviršiaus.
Vis dėlto tyrėjai pažymėjo, kad praktikoje kraujospūdis dažnai matuojamas pacientui sėdint ant apžiūros stalo, kai rankai beveik nėra atramos. Kartais ją laiko medicinos darbuotojas, o kartais pacientas tiesiog padeda ranką ant kelių.
Tyrime dalyvavo 133 suaugusieji
Johns Hopkinso mokslininkai į tyrimą įtraukė 133 suaugusius žmones. Dalyviai buvo nuo 18 iki 80 metų amžiaus.
Tyrimas vyko nuo 2022 metų rugpjūčio iki 2023 metų birželio.
Dalyviai atsitiktine tvarka buvo suskirstyti į šešias grupes, kurios skyrėsi tuo, kokia seka buvo išbandomos trys rankos padėtys.
Visi matavimai buvo atlikti per vieną apsilankymą tarp 9 ir 18 valandos.
Prieš matavimą dalyviai ištuštino šlapimo pūslę, dvi minutes vaikščiojo, imituodami įprastą atėjimą į gydymo įstaigą, o vėliau penkias minutes ramiai sėdėjo, atrėmę nugarą ir pėdas.
Kiekvienam žmogui buvo parinkta jo žasto dydį atitinkanti manžetė.
Kraujospūdį matavo kelis kartus
Mokslininkai naudojo skaitmeninį kraujospūdžio matuoklį ir kiekvienoje padėtyje atliko po tris matavimus, tarp jų darydami 30 sekundžių pertraukas.
Po kiekvienos trijų matavimų serijos manžetė buvo nuimama, dalyviai dvi minutes vaikščiodavo ir dar penkias minutes ilsėdavosi.
To paties apsilankymo metu kiekvienam dalyviui buvo atlikta ir ketvirta trijų matavimų serija, kai ranka buvo paremta ant stalo. Tai buvo daroma siekiant atsižvelgti į natūralius kraujospūdžio svyravimus tarp atskirų matavimų.
Visi matavimai vyko ramioje, privačioje aplinkoje. Dalyviams taip pat buvo liepta nekalbėti su tyrėjais ir nesinaudoti telefonu.
Paklaida gali pakeisti rezultatų vertinimą
Tyrimo autorė Sherry Liu pateikė pavyzdį, kokią reikšmę gali turėti kelių milimetrų gyvsidabrio stulpelio skirtumas.
„Jei kraujospūdis nuolat matuojamas laikant nepalaikomą ranką ir dėl to rodmuo padidėja 6,5 mmHg, tai gali būti skirtumas tarp sistolinio spaudimo 123 ir 130 arba 133 ir 140“, – sakė ji.
Tyrėjai pažymėjo, kad jų rezultatai gali būti taikomi būtent automatizuotais prietaisais atliktiems kraujospūdžio matavimams. Neaišku, ar tokie patys skirtumai būtų nustatyti naudojant kitokio tipo matavimo įrangą.
T. Brady teigimu, rezultatai parodo, kodėl svarbu tiksliai laikytis rekomenduojamos kraujospūdžio matavimo procedūros tiek gydymo įstaigoje, tiek matuojant kraujospūdį namuose.
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