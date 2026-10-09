Ar reikalingas siuntimas pas gydytoją akušerį ginekologą?

„Ar reikia siuntimo pas gydytoją akušerį ginekologą priklauso nuo to, kokio lygio paslaugą jis teikia.
Jei gydymo įstaigoje, prie kurios pacientė yra prisirašiusi, dirba gydytojas akušeris ginekologas, teikiantis pirminės sveikatos priežiūros paslaugas, į jį galima kreiptis be šeimos gydytojo siuntimo.
Toks gydytojas teikia pirminės grandies paslaugas pagal šeimos gydytojo kompetenciją. Pavyzdžiui, jis gali:
įvertinti pacientės sveikatos būklę;
atlikti reikalingus tyrimus, kuriuos galėtų atlikti ir šeimos gydytojas;
prireikus išduoti siuntimą į gydytojo specialisto konsultaciją.
Siuntimas išrašomas, kai dėl pacientės sveikatos būklės reikia papildomo ištyrimo, tikslesnės diagnozės ar gydymo taktikos parinkimo, kurių negali užtikrinti pirminės sveikatos priežiūros paslaugas teikiantis gydytojas.“, – skelbiama įraše.
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