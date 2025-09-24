Ar valdžia visai „nutobulins“ sveikatos apsaugos sistemą?

Per menkas finansavimas
ISM universiteto rektorius Dalius Misiūnas tikino, kad analizė parodė ne tik tai, jog eilės per ilgos, o medicinos paslaugos per brangios, bet ir tai, kad ateityje laukia didelis specialistų trūkumas, ypač – slaugos darbuotojų.
Jis atkreipė dėmesį, kad Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM) siūlymas didesnį prioritetą teikti valstybiniam sveikatos apsaugos sektoriui problemų neišspręs.
Specialisto teigimu, šios problemos yra ilgalaikės, nesprendžiamos jau daugelį metų, tačiau iniciatyva prioritetizuoti valstybinį sektorių yra būtent devynioliktosios Vyriausybės.
„Panašu, kad pagrindas yra politinis, ideologinis. Bandoma nueiti nuo daug metų taikyto hibridinio modelio, kai lygiagrečiai veikė ir viešasis, ir privatusis sektoriai. Atrodo, kad valstybiniam sektoriui bandoma sugrąžinti galios poziciją, kad jis turėtų daugiau galios prieš gydytojus ir finansuotojus. Sveikatos apsaugos sektorius finansuojamas per mažai, finansavimas trečdaliu mažesnis už Europos vidurkį. Pinigų trūkumas sukuria įtampą, bet jeigu privatus sektorius bus patrauktas iš žaidimo, greičiausiai viešasis sektorius turės galią paprašyti daugiau pinigų“, – sakė D. Misiūnas.
ISM universiteto rektoriaus teigimu, problemas reikėtų pradėti spręsti skiriant dėmesio kokybiškesnei viešojo sektoriaus vadybai.
Ims trūkti slaugytojų
Lietuvos medikų sąjūdžio valdybos pirmininkė Auristida Gerliakienė sutiko, kad geras vadovas ir gera vadyba – labai svarbu, tačiau, jos teigimu, yra ir kitų labai opių problemų – pradedant finansavimu, baigiant žmogiškaisiais ištekliais.
„Niekas nekalba apie laiko sampratą. Laikas dabar skiriamas popieriukų rašymui ir bandymui prisijaukinti neveikiančią, nepatogią e. sveikatos sistemą. Ji nepatogi ne tik medikams, bet ir pacientams. Vyresnio amžiaus pacientams ji apskritai per sudėtinga“, – sakė A. Gerliakienė.
Pasak jos, su valdžios atstovais daug kartų kalbėta, kad ši sistema neveiksminga ir atima iš gydytojų daug brangaus laiko, tačiau atsakymas visada tas pats: tvarkyti e. sveikatos sistemą nėra prioritetas.
Taip pat ji atkreipė dėmesį į prastas slaugytojų darbo sąlygas ir tai, kad netrukus šių specialistų ims trūkti.
„Kai prarasime pensinio amžiaus dabar dirbančias slaugytojas, turėsime katastrofą. Darbo sąlygos sudėtingos, atlyginimai, ypač regionuose, prasti. Reikia keisti sąlygas, nes kitaip nepritrauksime naujų specialistų“, – sakė medikų sąjūdžio valdybos pirmininkė.
Jos teigimu, galėtume imti pavyzdį iš Skandinavijos: slaugytojai išvyksta dirbti į Skandinaviją ne dėl geresnių atlyginimų, kaip įprasta teigti, o dėl geresnės infrastruktūros, geresnių darbo priemonių ir todėl, kad ten slaugytojams suteikiama daugiau įgaliojimų.
Politikams trūksta žinių
Vilniaus rajono poliklinikos vadovas Evaldas Navickas pritarė, kad gydymo įstaigoms reikia ir didesnio finansavimo, ir stipresnių vadovų. Pasak jo, pagal dabartinę sistemą gydymo įstaigos vadovu gali tapti bet kas, nes nereikalaujama išmanyti sveikatos sistemos.
Anot jo, itin didelė problema, jog į politiką ateina žmonės, kurie nežino, kaip veikia sveikatos apsaugos sistema. Jie turi teorinių žinių, tačiau jos nebūtinai atitinka praktiką.
„Sveikatos apsaugos vadovybė tikrai prastai girdi, galbūt ne viską supranta ir priima neteisingus sprendimus. Sprendimus reikia priimti remiantis sveiku protu. Reikia suvienodinti konkurencines sąlygas tarp viešojo ir privataus sektoriaus“, – spręstiną problemą įvardijo E. Navickas.
A. Gerliakienė irgi pabrėžė politikų vaidmenį tobulinant sveikatos apsaugos sistemą, ir apgailestavo, kad jie nenori klausytis labiau išmanančių.
„Yra tam tikro aklumo, aklai vadovaujamasi šūkiais, trūksta dialogo. Sveikatos sistema politizuota. Yra žmonių, kurie tikrai nusimano, bet kai į ministeriją ateina asmenys ne pagal kompetencijas, o pagal priklausomybę partijai, tai neveikia“, – sakė ji.
Pasak A. Gerliakienės, labai svarbu priimti nacionalinį susitarimą dėl sveikatos sistemos. Praėjusios kadencijos Vyriausybė, sakė ji, bandė tai daryti, tačiau dalis politikų pasipriešino, nes jiems nepatiko vienas ar kitas sprendimas.
„Turime susitarti, kad norime teikti viešąsias paslaugas tinkamai, kokybiškai ir laiku“, – pabrėžė A. Gerliakienė.
Visas „Žinių radijo“ reportažas – vaizdo įraše:
Naujausi komentarai