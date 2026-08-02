Artėjant mokslo metams – raginimas būsimų pirmokų tėvams

Sveikatos specialistai teigia, kad skiepai padeda apsaugoti vaikus nuo pavojingų infekcinių ligų, kurių sukėlėjai uždarose patalpose, pavyzdžiui, klasėse, plinta lengviau.
Jei iki šiol dalis skiepų buvo praleista, tėvai raginami kuo greičiau kreiptis į šeimos gydytoją.
„Jeigu dėl ligos ar kitų priežasčių kai kurie skiepai buvo praleisti, svarbu kuo greičiau kreiptis į vaiko gydytoją. Gydytojas sudarys individualų skiepijimo planą, kuris padės vaikui saugiai ir laiku įgyti reikiamą apsaugą nuo užkrečiamųjų ligų“, – pranešime cituojama NVSC Užkrečiamųjų ligų valdymo skyriaus vyriausioji specialistė Edita Jegelevičienė.
Pagal Lietuvos vaikų profilaktinių skiepijimų kalendorių, 6–7 metų vaikams, prieš pradedant lankyti mokyklą, nemokamai atliekami skiepai nuo kokliušo, difterijos, stabligės ir poliomielito, taip pat nuo tymų epideminio parotito ir raudonukės.
Būsimiems pirmokams taip pat rekomenduojama atlikti tuberkulino mėginį (Mantu testą), kuris padeda nustatyti, ar vaikas yra užsikrėtęs tuberkuliozės mikobakterijomis.
NVSC pažymi, kad jei tuberkulino mėginio rezultatas yra teigiamas, tai dar nereiškia, kad vaikas serga tuberkulioze. Tokiu atveju jis siunčiamas vaikų pulmonologo konsultacijai, kuris, įvertinęs papildomų tyrimų rezultatus, sprendžia, ar reikalingas gydymas.
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