Atmainos plinta toliau: nustatyti dar 450 „britiškosios“ ir du „Pietų Afrikos“ viruso linijų atvejai

Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų (VUL SK) laboratorijoje ištirtas 281 ėminys. Iš jų – 224 atvejai priskirti B.1.1.7 linijai, kulusiai iš Jungtinės Karalystės. Ši atmaina sudaro 77 proc. VUL SK šią savaitę tirtų ėminių. Taip pat čia nustatytas vienas naujas B.1.351 viruso linijos sukeltas atvejis, kilęs iš „Pietų Afrikos“. Jis priskiriamas Vilniaus apskričiai.

Vilniaus universiteto Gyvybės mokslų centro (VU GMC) laboratorijoje ištirti 24 ėminiai – iš jų – dešimt atvejų priklauso B.1.1.7 linijai. Šie atvejai sudaro 8 proc. VU GMC paskutinių tirtų ėminių.

Referentinėje Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro (ECDC) laboratorijoje ištirta 280 ėminių, iš kurių 216 atvejų priklauso B.1.1.7 linijai. Šie atvejai sudaro 78 proc. ECDC paskutinių tirtų ėminių. Taip pat šioje laboratorijoje nustatytas vienas naujas B.1.351 viruso linijos sukeltas atvejis, priskiriamas Klaipėdos apskričiai.

Taip pat neseniai Lietuvoje aptikta nauja atmaina – B.1.620. „Nors ši atmaina neramina tiek mane, tiek daugelį mano kolegų, daugiau žinių apie ją neturime ir negalime daugiau nieko pasakyti be to, kad B.1.620, greičiausiai, panašiai kaip B.1.351 ir kitos Lietuvoje kol kas neaptiktos atmainos, sėkmingiau galės apeiti imuninį atsaką, susidariusį persirgus atmainomis be E484K mutacijos ar pasiskiepijus. Noriu pabrėžti, kad tai reiškia didesnę tikimybę užsikrėsti pakartotinai persirgus arba pasiskiepijus, bet tai nieko nepasako apie tokio užsikrėtimo sunkumą. Nieko negalime pasakyti ir apie jos perdavimo pakitimus ar sukeliamos ligos sunkumą sergant pirmą kartą. Šios informacijos neturėsime gana ilgai, nes kol kas esame pirmoji pasaulio šalis, sąmoningai kovojanti su šia atmaina,“ – paaiškino genominis epidemiologas dr. Gytis Dudas.

Šiuo metu yra aptikta vienuolika šios atmainos atvejų: po tris – Kauno ir Utenos, po du – Vilniaus ir Marijampolės apskrityse, vieno atvejo apskritis dar tikslinama.

Iš viso iki šiol Lietuvoje, pagal NVSPL koordinuojamą sekoskaitos projektą, atlikta 4650 ėminių sekoskaita ir aptikti 2096 B.1.1.7 bei 12 B.1.351 viruso linijos atvejų.