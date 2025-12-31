 Atos­to­gos bū­ti­nos mū­sų ge­res­nei savijautai

2025-12-31 23:38
Danutė Savickaitė

Atos­to­gos – ne tik poil­sio me­tas, bet ir pui­ki ga­li­my­bė pa­si­rū­pin­ti sa­vo fi­zi­ne ir emo­ci­ne svei­ka­ta. Vis dau­giau ty­ri­mų ro­do, kad pra­smin­gas poil­sis pa­de­da su­ma­žin­ti stre­są, pa­ge­rin­ti mie­go ko­ky­bę ir su­stip­rin­ti imu­ni­te­tą. Ta­čiau svar­bu su­pras­ti, kad ne kiek­vie­nos ato­sto­gos yra vie­no­dai veiks­min­gos – daug le­mia jų pla­na­vi­mas, truk­mė ir veik­los po­bū­dis.

Asociatyvi freepik.com nuotr.

Kaip ato­sto­gos vei­kia mū­sų sa­vi­jau­tą ir ko­dėl ver­ta skir­ti dau­giau dė­me­sio poil­sio ko­ky­bei, kal­ba­mės su šei­mos gy­dy­to­ja Kris­ti­na Le­be­de­vai­te.

Ko­dėl ato­sto­gau­ti svar­bu?

– Dar­buo­to­jų ato­sto­gų tra­di­ci­ja pra­dė­ta dar XX a. pra­džio­je kaip pro­duk­ty­vu­mo di­di­ni­mo stra­te­gi­ja. Bu­vo pa­ste­bė­ta, kad dar­buo­to­jai po ato­sto­gų grįž­da­vo at­si­ga­vę ir dėl to ge­bė­da­vo dar­bus at­lik­ti pro­duk­ty­viau ir na­šiau. De­ja, šis as­pek­tas lai­kui bė­gant bu­vo pa­mirš­tas, nors šian­die­nia­me ne­pert­rau­kia­mo in­for­ma­ci­jos srau­to pa­sau­ly­je tai ak­tua­lu kaip nie­ka­da.

Da­bar vis dau­giau kal­ba­ma apie dar­bo­ho­liz­mą, ku­ris api­brė­žia­mas kaip „pri­klau­so­my­bė nuo dar­bo, kom­pul­sy­vus ir ne­kont­ro­liuo­ja­mas po­rei­kis dirb­ti be per­sto­jo“. Šian­die­nis gy­ve­ni­mo tem­pas, nuo­lat be­si­vys­tan­čios ino­va­ci­jos ir at­si­vė­ru­sios ga­li­my­bės le­mia dar­bo­ho­liz­mo pa­pli­ti­mą mū­sų vi­suo­me­nė­je. De­ja, vis dar ap­stu or­ga­ni­za­ci­jų, ku­rio­se dar­bo­ho­liš­kas el­ge­sys ska­ti­na­mas, – iš dar­buo­to­jų ti­ki­ma­si, kad jie tu­ri bū­ti pa­sie­kia­mi ne dar­bo lai­ku, net kai tai prieš­ta­rau­ja įsta­ty­mams. Bū­tent dėl to­kių įpro­čių žmo­gui tam­pa sun­ku su­sto­ti, jis ne­be­mo­ka at­si­pa­lai­duo­ti ir at­si­ri­bo­ti nuo dar­bo. Dar­bo­ho­liz­mui plin­tant, žmo­nės vis re­čiau ir ma­žiau ato­sto­gau­ja. JAV at­lik­tuo­se ty­ri­muo­se fik­suo­ja­ma, kad 2017 m. 54 pro­c. ame­ri­kie­čių ne­pa­si­nau­do­jo vi­so­mis ato­sto­gų die­no­mis, pa­ly­gin­ti su 42 pro­c. 2013 m. To­kios ten­den­ci­jos ke­lia ne­ri­mą, nes žmo­gui poil­sis bū­ti­nas.

Įrodyta, kad atostogos padeda sumažinti stresą, nes žmonės atsitraukia nuo sau įprastos, rutiniškos veiklos ir iš tos aplinkos, kurią sieja su stresu ir nerimu.

Įro­dy­ta, kad ato­sto­gos pa­de­da ma­žin­ti stre­są, nes žmo­nės at­si­trau­kia nuo sau įpras­tos, ru­ti­niš­kos veik­los ir iš tos ap­lin­kos, ku­rią jie sie­ja su stre­su ir ne­ri­mu. Ne vie­no kli­ni­ki­nio ty­ri­mo me­tu pa­ste­bė­ta, kad ato­sto­gos pa­de­da su­ma­žin­ti mio­kar­do in­fark­to (šir­dies prie­puo­lio) ri­zi­ką. Darbuotojams grįžus po ato­sto­gų, ste­bi­mas di­des­nis ­jų ak­ty­vu­mas ir įsi­trau­ki­mas į dar­bą (net iki 80 pro­c.). Per ato­sto­gas il­gė­ja mie­go truk­mė, gi­lė­ja jo fa­zės, to­dėl mie­gas tampa ko­ky­biš­kes­nis, ramesnis, žmogus nejaučia miego trūkumo, geriau pailsi.

Atos­to­gų me­tu pa­ša­li­nus stre­so­rius, or­ga­niz­mas tu­ri ga­li­my­bę at­si­gau­ti po lė­ti­nio stre­so po­vei­kio imu­ni­nei sis­te­mai. Įro­dy­ta, kad ato­sto­gos tu­ri įta­kos gy­dant per­de­gi­mo sind­ro­mą, at­si­ku­ria so­cia­li­nės pa­ra­mos ir meist­riš­ku­mo jaus­mas. Lai­kas, pra­leis­tas be stre­so, ir pa­si­nė­ri­mas į pra­mo­gas pa­de­da at­si­gau­ti. Poil­sis di­di­na tei­gia­mą nuo­tai­ką, ug­do pa­si­ti­kė­ji­mą sa­vi­mi.

Mo­te­rys, atostogaujančios du kar­tus per me­tus, re­čiau ser­ga dep­re­si­ja ir lė­ti­niu stre­su. Vy­rams, nei­šė­ju­siems kas­me­čių ato­sto­gų, grė­sė 30 pro­c. di­des­nė mio­kar­do in­fark­to ri­zi­ka ir 20 pro­c. di­des­nė stai­gios mir­ties ri­zi­ka.

Kristina Lebedevaitė
Kristinos Lebedevaitės asmeninio archyvo nuotr.

Lai­ką skir­ti poil­siui yra vie­nas ge­riau­sių bū­dų tap­ti kū­ry­biš­kes­niems, priim­ti ge­res­nius spren­di­mus ir pa­di­din­ti su­si­kau­pi­mą. Kiek­vie­ną kar­tą, kai ima­mės nau­jos veik­los, sme­ge­ny­se su­si­da­ro nau­ji neu­ro­ni­niai ry­šiai. Tai pa­de­da pa­ma­ty­ti da­ly­kus iš skir­tin­gų per­spek­ty­vų ir pa­ge­rin­ti pro­ble­mų spren­di­mo įgū­džius, su­ma­ži­na kai ku­rių stre­so hor­mo­nų kie­kį.

Ke­lio­nės su­pa­žin­di­na su nau­jo­mis kul­tū­ro­mis, kal­bo­mis ir pa­tir­ti­mis, sti­mu­liuo­ja sme­ge­nis ir ge­ri­na kog­ni­ty­vi­nes funk­ci­jas. Skir­tin­gų pa­pro­čių pa­ži­ni­mas, orien­ta­vi­ma­sis ne­pa­žįs­ta­mo­je ap­lin­ko­je ir nau­jos veik­los iš­ban­dy­mas pri­si­de­da prie kog­ni­ty­vi­nio lanks­tu­mo, pro­ble­mų spren­di­mo įgū­džių ir kū­ry­biš­ku­mo. Šie pro­ti­niai iš­šū­kiai ska­ti­na sme­ge­nų veik­lą.

Ke­lio­nės tei­kia dau­gy­bę pra­na­šu­mų svei­ka­tai – nuo stre­so ma­ži­ni­mo ir psi­chi­nės ge­ro­vės stip­ri­ni­mo iki fi­zi­nio ak­ty­vu­mo, vi­ta­mi­no D ga­my­bos, kog­ni­ty­vi­nės sti­mu­lia­ci­jos, di­des­nio lai­mės jaus­mo.

Pa­gal Dar­bo ko­dek­są, žmo­gus per me­tus tu­ri tu­rė­ti ne­pert­rau­kia­mą bent de­šim­ties dar­bo die­nų atos­­to­gų lai­ko­tar­pį. Ar to pa­kan­ka?

– Re­mian­tis iki šiol at­lik­tais ty­ri­mais, kad žmo­gus pa­jus­tų ato­sto­gų nau­dą, vi­du­ti­nė jų truk­mė tu­rė­tų bū­ti 8–10 die­nų. Taip yra to­dėl, kad, pra­si­dė­jus ato­sto­goms, mes dar emo­ciš­kai bū­na­me sa­vo kas­die­nė­je dar­bi­nė­je ru­ti­no­je, gal­vo­ja­me apie pa­lik­tus dar­bus, per­leis­tas už­duo­tis ir pan. Daž­nai jau­čia­mas ir mie­go trūkumas, ku­rį sten­gia­mės panaikinti pir­mo­sio­mis ato­sto­gų die­no­mis.

Rei­ka­lin­ga ato­sto­gų truk­mė yra in­di­vi­dua­li. Vie­niems pail­sė­ti už­ten­ka 4–5 die­nų, ki­tiems ir tri­jų sa­vai­čių ma­žai. To­dėl vi­du­ti­niš­kai bent kar­tą per me­tus rei­kė­tų rink­tis il­ges­nes ato­sto­gas – Lie­tu­vo­je tai bū­tų de­šimt dar­bo die­nų. Na, o ki­tos – jau pa­gal po­rei­kį.

Asociatyvi freepik.com nuotr.

Ame­ri­kie­čių at­lik­tas ty­ri­mas at­sklei­dė, kad dar­buo­to­jams, ku­rie per me­tus ato­sto­gau­da­vo ma­žiau nei de­šimt die­nų, ti­ki­my­bė gau­ti di­des­nį at­ly­gi­ni­mą ar pre­mi­ją tre­jų me­tų lai­ko­tar­piu bu­vo 34,6 pro­c., o ato­sto­gau­da­vu­siems dau­giau nei de­šimt die­nų, ji bu­vo net 65,4 pro­c. Tai­gi ne­bu­vi­mas dar­be nesumažino kar­je­ros ga­li­my­bių, priešingai – tu­rė­jo tei­gia­mą po­vei­kį.

Kuo gre­sia dar­bas be ato­sto­gų? Ko­kią įta­ką tai tu­ri mū­sų psichikos ir fi­zi­nei svei­ka­tai?

– Dar­bo­ho­liš­kas el­ge­sys ga­li su­kel­ti dau­gy­bę psichikos ir fi­zi­nės svei­ka­tos pro­ble­mų, įskai­tant ne­ri­mą, dep­re­si­ją, ne­mi­gą, šir­dies li­gas, aukš­tą krau­jos­pū­dį, virš­ki­ni­mo su­tri­ki­mus ir ki­tas lė­ti­nes li­gas. Har­var­do uni­ver­si­te­to ty­ri­mas pa­ro­dė, kad su dar­bu su­si­jęs stre­sas kas­met pri­si­de­da prie 120 tūkst. mir­čių.

At­lik­tuo­se kli­ni­ki­niuo­se ty­ri­muo­se pa­ste­bė­ta, kad 3–4 va­lan­dos virš­va­lan­džių per die­ną lė­ti­nių šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų ri­zi­ką di­di­na net 1,6 kar­to.

Dau­gy­bė ty­ri­mų pa­ro­dė, kad pro­fe­si­nis stre­sas ga­li nei­gia­mai pa­veik­ti dar­buo­to­jų fi­zi­nę ir psichikos svei­ka­tą. Nei­gia­mo po­vei­kio pa­vyz­džiai: pa­daž­nė­ja šir­dies su­si­trau­ki­mų daž­nis ir pa­di­dė­ja krau­jos­pū­dis, išauga iše­mi­nės šir­dies li­gos ri­zi­ka, at­si­ran­da me­ta­bo­li­nis sind­ro­mas, virš­ki­ni­mo trak­to ir ypač psi­chi­kos svei­ka­tos pro­ble­mų, to­kių kaip mie­go su­tri­ki­mai ir dep­re­si­ja.

Atos­to­gos pa­de­da at­si­kra­ty­ti stre­so. Kuo pa­vo­jin­gas už­si­tę­sęs ar lė­ti­nis stre­sas?

– Ūmi­nis stre­sas įvyks­ta stai­giai, tu­ri pra­džią ir pa­bai­gą. Jo me­tu iš­si­ski­ria įvai­rių hor­mo­nų, ta­čiau vy­rau­ja ad­re­na­li­nas, no­rad­re­na­li­nas. Šie hor­mo­nai su­ke­lia stai­gų šir­dies su­si­trau­ki­mų daž­nio, krau­jos­pū­džio pa­di­dė­ji­mą, ta­čiau jų vei­ki­mo lai­kas yra trum­pas, to­dėl, pa­si­bai­gus stre­si­nei si­tua­ci­jai, jų kon­cent­ra­ci­ja žy­miai su­ma­žė­ja ir simp­to­mų ne­be­jau­čia­ma. Ūmi­nis stre­sas daž­nai tu­ri ir tei­gia­mą po­vei­kį – ak­ty­vuo­ja, sti­mu­liuo­ja imu­ni­nę sis­te­mą.

Esant lė­ti­niam, už­si­tę­su­siam stre­sui fi­zio­lo­gi­niai me­cha­niz­mai vyks­ta vi­sai ki­taip. Daž­niau­siai lė­ti­nis stre­sas yra dir­gik­lis, ne­tu­rin­tis aiš­kios pa­bai­gos. To­kiu at­ve­ju la­biau vy­rau­ja stre­so hor­mo­nas kor­ti­zo­lis. Esant nuo­lat pa­di­dė­ju­sioms fi­zio­lo­gi­nėms jo kon­cent­ra­ci­joms il­gai­niui ga­li at­si­ras­ti to­kių simp­to­mų kaip gliu­ko­zės kie­kio krau­jy­je pa­di­dė­ji­mas (vė­liau – ne­tgi cuk­ri­nis dia­be­tas), nuo­la­ti­nis krau­jos­pū­džio pa­di­dė­ji­mas, va­di­na­mas ar­te­ri­ne hi­per­ten­zi­ja, silps­ta imu­ni­nė sis­te­ma, daž­niau ser­ga­ma in­fek­ci­nė­mis li­go­mis, žmo­nės, pa­ti­rian­tys lė­ti­nį stre­są, ser­ga il­giau, sun­kiau. Ga­li pra­stė­ti odos būk­lė, at­si­ras­ti ak­nė, lė­čiau gy­ja žaiz­dos. Ga­li pra­dė­ti di­dė­ti kū­no ma­sė, su­trik­ti menst­rua­ci­jų cik­las, net at­si­ras­ti to­kių komp­li­ka­ci­jų kaip kau­lų re­tė­ji­mas (os­teo­po­ro­zė).

Koks tu­rė­tų bū­ti vi­sa­ver­tis poil­sis? Ko pa­tar­tu­mė­te at­si­sa­ky­ti per ato­sto­gas? Kaip rei­kė­tų ato­sto­gau­ti, kad re­zul­ta­tą jus­tu­me net ir su­grį­žę prie įpras­tos ru­ti­nos?

– Daž­niau­siai vi­du­ti­nės truk­mės (7–10 die­nų) ato­sto­gų efek­tas tę­sia­si iki 30 die­nų po grį­ži­mo į įpras­tą ru­ti­ną. Ta­čiau, pa­ko­re­ga­vus dar­bo ir poil­sio re­ži­mo įpro­čius, šis lai­ko­tar­pis ga­li bū­ti ir il­ges­nis.

Nė­ra vie­no ato­sto­gų re­cep­to, tin­kan­čio vi­siems. Ta­čiau ap­skri­tai per ato­sto­gas rei­kė­tų už­siim­ti jums pa­tin­kan­čia, mėgs­ta­ma veik­la, ku­ri jus įkve­pia, pa­de­da nu­ra­min­ti min­tis, ne­gal­vo­ti apie dar­bo rū­pes­čius. La­bai svar­bu bū­ti pa­kan­ka­mai fi­ziš­kai ak­ty­viam. Ga­li­me rink­tis bė­gio­ji­mą, vaikš­čio­ji­mą, plau­ki­mą.

Asociatyvi freepik.com nuotr.

Jo­kiu bū­du ne­re­ko­men­duo­ja­ma vi­sas dvi sa­vai­tes vien gu­lė­ti ant so­fos. Bū­ti­na lai­ky­tis mie­go re­ži­mo (ei­ti mie­go­ti iki vi­dur­nak­čio). Re­ko­men­duo­ja­ma pa­lai­ky­ti pa­na­šią mie­go ru­ti­ną tiek dar­bo die­no­mis, tiek sa­vait­ga­liais, tiek per ato­sto­ga­s. Rei­kė­tų veng­ti il­gų veik­lų iki pa­ry­čių ir mie­go­ji­mo iki pie­tų, nes toks mie­gas vis tiek ne­bus la­bai pro­duk­ty­vus. Ne­rei­kė­tų var­to­ti al­ko­ho­lio dau­giau, nei įpras­tai var­to­ja­ma, nes tai pra­sti­na mie­go ko­ky­bę, silp­ni­na imu­ni­te­tą, blo­gi­na virš­ki­ni­mą, siau­rė­ja in­te­re­sai. Mi­ty­ba ne­tu­rė­tų bū­ti žy­miai gau­ses­nė nei įpras­tai, ta­čiau ne­rei­kė­tų pra­dė­ti lai­ky­tis nau­jų die­tų.

Svar­biau­sia per ato­sto­gas – bū­ti čia ir da­bar. Nep­ri­sip­la­nuo­ti per daug veik­lų, nes tuo­met ky­la stre­sas. Pa­si­mė­gau­ki­te lai­ku su ar­ti­mai­siais, at­ras­ki­te nau­jų už­siė­mi­mų, ap­lan­ky­ki­te nau­jas vie­tas. Ne­si­jau­din­ki­te dėl to, kas bus, kai grį­ši­te į dar­bus, ko­kias už­duo­tis rei­kės at­lik­ti.

Dar vie­nas la­bai svar­bus da­ly­kas, ko ne­rei­kė­tų da­ry­ti per ato­sto­gas, – neat­sa­ki­nė­ki­te į dar­bi­nius laiš­kus, ži­nu­tes, skam­bu­čius, ne­da­ly­vau­ki­te su­si­rin­ki­muo­se. Ki­taip ato­sto­gos ne­bus ko­ky­biš­kos ir į dar­bus grį­ši­te jau pa­var­gę nuo dar­bi­nių rū­pes­čių.

Ko­dėl kar­tais mums po ato­sto­gų rei­kia ato­sto­gų?

– Vi­si esa­me sa­kę: „Ma­no ato­sto­gos bu­vo pui­kios, bet jau­čiu, kad man rei­kia ato­sto­gų!“

Pe­rė­ji­mas iš ato­sto­gų re­ži­mo į kas­die­nį gy­ve­ni­mą – var­gi­nan­tis pro­ce­sas sme­ge­nims. Pap­ras­tai mums ne­rei­kia daug gal­vo­ti apie tai, ką da­ro­me įpras­tai. Ta­čiau po ato­sto­gų grį­ži­mas į ru­ti­ną ga­li bū­ti per­ne­lyg sti­mu­liuo­jan­tis.

To­kius pe­rė­ji­mus re­ko­men­duo­ja­ma at­lik­ti pa­laips­niui. Jei par­skren­da­te na­mo vi­dur­nak­tį, o į dar­bą grįž­ta­te jau ki­tą ry­tą, tai bus la­bai ne­ma­lo­nu ir su­dė­tin­ga, nes emo­ci­jos – vis dar ato­sto­gų re­ži­me. To­kiu at­ve­ju ge­riau tu­rė­ti dar vie­ną lais­vą die­ną, pra­leis­ti ją na­muo­se, po tru­pu­tį grįž­tant į na­mų dar­bų ru­ti­ną (tvar­ky­ma­sis, skal­bi­mas, mais­to ga­mi­ni­mas, au­gin­ti­nio prie­žiū­ra ir pan.). Tai su­tei­kia ga­li­my­bę grįž­ti prie įpras­to na­mų re­ži­mo prieš pa­si­ne­riant į dar­bo ru­ti­ną.

Daž­nai jau­čia­me stre­są ir per­de­gi­mą vi­su kū­nu. Ste­bė­ki­te, ar neat­si­ran­da nau­jų simp­to­mų, ar ne­pa­sun­kė­ja lė­ti­nės li­gos. Bū­ti­nai ap­tar­ki­te vi­sus pa­ste­bė­tus po­ky­čius su sa­vo fi­zi­nės ir psichikos svei­ka­tos spe­cia­lis­tais. Atos­to­gos ga­li bū­ti la­bai gy­dan­čios, ta­čiau ne­pa­kei­čia me­di­ci­nos prie­žiū­ros. 

Po­žy­miai, kad jums rei­kia ato­sto­gų

Sek­ma­die­nio bai­mė. Ar sek­ma­die­nio va­ka­rą jau­čia­te liū­de­sį, bai­mę ar ne­ri­mą? Tai va­di­na­ma sek­ma­die­nio bai­me. Jei ar­tė­ja pir­ma­die­nio ry­tas ir jau­čia­tės pri­slėg­ti, tai ro­do, kad jū­sų sme­ge­nims rei­kė­tų šiek tiek poil­sio.

  • Iš­se­ki­mas. Ga­li at­ro­dy­ti ne­lo­giš­ka, ta­čiau pa­si­kar­to­jan­čios, leng­vos ar nuo­bo­džios už­duo­tys ga­li su­kel­ti tiek fi­zi­nį, tiek pro­ti­nį (kog­ni­ty­vi­nį) nuo­var­gį.

  • Per di­de­lis krū­vis. Jei­gu jū­sų il­ga­me dar­bų, veik­lų ir įsi­pa­rei­go­ji­mų są­ra­še net ir ma­ži da­ly­kai at­ro­do kaip di­de­li, jau­čia­tės taip, lyg vi­siems iš jū­sų ko nors rei­kia. Jei at­ro­do, kad vis­ko per daug, ne­be­ga­li­te su­si­tvar­ky­ti, va­di­na­si, jū­sų stre­so ly­gis yra la­bai aukš­tas.

  • Ne­ryž­tin­gu­mas. Pa­gal­vo­ki­te, kaip rea­guo­ja­te į di­de­lius (ar ma­žus) klau­si­mus. Ar jau­čia­te „sme­ge­nų rū­ką“? Ar at­sa­ko­te, neap­gal­vo­ję pa­da­ri­nių? Tai spren­di­mų nuo­var­gio po­žy­miai, o tai vie­nas iš per­de­gi­mo sind­ro­mo ženk­lų.

  • Pe­si­miz­mas. Švie­sių­jų pu­sių ir tei­gia­mų as­pek­tų pa­pras­tai trūks­ta, kai su­si­du­ria­me su kog­ni­ty­vi­niu nuo­var­giu. Toks nei­gia­mas ir ci­niš­kas mąs­ty­mas ga­li pa­veik­ti vis­ką – nuo pa­si­ti­kė­ji­mo sa­vi­mi ir so­cia­li­nio gy­ve­ni­mo iki fi­zi­nės svei­ka­tos.

  • Emo­ci­jų dis­re­gu­lia­ci­ja. Atk­reip­ki­te dė­me­sį, jei jus leng­viau suer­zin­ti nei įpras­tai ar­ba jū­sų nuo­tai­ka stai­giai kei­čia­si. Kai sme­ge­nims rei­kia per­trau­kos, esa­me jaut­res­ni ir ma­žiau kont­ro­liuo­ja­me emo­ci­jas.

  • Sun­ku su­si­kaup­ti. Dau­ge­liui iš mū­sų sun­ku su­si­kaup­ti net ir pa­čio­mis ge­riau­sio­mis ap­lin­ky­bė­mis. Ta­čiau kai su­si­du­ria­ma su kog­ni­ty­vi­niu nuo­var­giu, dar sun­kiau nu­si­sta­ty­ti prio­ri­te­tus ir su­si­telk­ti ties už­duo­ti­mi.

  • Mo­ty­va­ci­jos sto­ka. Ar pra­dė­jo­te pra­ras­ti su­si­do­mė­ji­mą tuo, kas jums pa­pras­tai pa­tin­ka? Ar jau­čia­tės taip, lyg dar­bas, ku­rį dir­ba­te, bū­tų ne­svar­bus? Mo­no­to­ni­ja ga­li pa­vers­ti net ge­riau­sius dar­bus be­pras­miais.

  • Ven­gi­mas. Jū­sų ata­skai­ta ne­baig­ta, bet vir­tu­vė ne­prie­kaiš­tin­gai šva­ri. Ži­no­te, kad bū­ti­nai tu­ri­te pa­skam­bin­ti, bet ką tik sa­va­no­riš­kai pa­si­siū­lė­te nu­vež­ti klien­tą į oro uos­tą ir nu­pirk­ti puo­de­lių šven­ti­niam va­ka­rė­liui. Svar­bių už­duo­čių ven­gi­mas yra daž­nas per­de­gi­mo sind­ro­mo simp­to­mas.

  • Ma­žė­jan­tis na­šu­mas ir efek­ty­vu­mas. Kai per il­gai ne­pail­si­te, su­ma­žė­ja jū­sų grei­tis, kū­ry­biš­ku­mas ir pro­duk­ty­vu­mas. Re­zul­ta­tas – pra­stes­nė ko­ky­bė. Tai ypač ak­tua­lu, jei jū­sų ru­ti­na – la­bai griež­ta.

  • Tei­gia­mas ato­sto­gų po­vei­kis:

  • ma­ži­na emo­ci­nį iš­se­ki­mą ir per­de­gi­mą;

  • di­di­na įsi­trau­ki­mą į dar­bą;

  • ge­ri­na svei­ka­tą;

  • di­di­na pa­si­ten­ki­ni­mą gy­ve­ni­mu;

  • ge­ri­na gy­ve­ni­mo ko­ky­bę;

  • ge­ri­na san­ty­kius su ar­ti­mai­siais;

  • ge­ri­na vy­rų po­ten­ci­ją;

  • at­ku­ria ir ska­ti­na kū­ry­biš­ku­mą.

    Apie kog­ni­ty­vi­nį nuo­var­gį

    Dir­bant be poil­sio il­gai­niui at­si­ran­da kog­ni­ty­vi­nis (pro­ti­nis) nuo­var­gis – sunkiau atlikti užduotis, su­si­kaup­ti, pra­stė­ja dė­me­sio kon­cent­ra­vi­mas ir at­min­tis. Pro­ti­nis nuo­var­gis ga­li bū­ti ža­lin­gas ir pa­veik­ti įvai­raus am­žiaus ir kil­mės as­me­nis – ir dir­ban­čius suau­gu­siuo­sius, ir be­si­mo­kan­čius jau­nuo­lius. Pa­sak psi­cho­lo­go Da­vi­do Tzal­lo, Psy. D – kog­ni­ty­vi­nio nuo­var­gio – simp­to­mai ga­li skir­tis. Kai ku­rie ro­dik­liai:

  • sun­ku­mas su­si­kaup­ti ir iš­lik­ti su­si­kau­pu­siam at­lie­kant už­duo­tis, prii­mant spren­di­mus ir da­ly­vau­jant po­kal­biuo­se;

  • pro­ti­nėms už­duo­tims, ku­rias anksčiau at­lik­da­vo­te grei­tai, reikia daugiau laiko;

  • už­mar­šu­mas ir sun­ku­mas pri­si­min­ti in­for­ma­ci­ją ar įvy­kius;

  • su­ma­žė­jęs ge­bė­ji­mas spręs­ti su­dė­tin­gas pro­ble­mas ar kri­tiš­kai mąs­ty­ti;

  • ribotas kūrybiškumas;

  • dažnesnės klaidos.

    Kaip iš­veng­ti kog­ni­ty­vi­nio nuo­var­gio ar­ba jį su­ma­žin­ti?

  • Mie­gas: kai žmo­nės ne­pa­kan­ka­mai mie­ga, ga­li at­si­ras­ti kog­ni­ty­vi­nis nuo­var­gis. Sten­ki­tės ge­rin­ti mie­go ko­ky­bę. Jei ko­ky­biš­kai iš­si­mie­go­ti ne­pa­vyks­ta, rei­kė­tų kreip­tis į spe­cia­lis­tą.

  • Tvar­ka­raš­tis ir užim­tu­mas: per di­de­lis pla­na­vi­mas ar­ba per daug kon­ku­ruo­jan­čių rei­ka­la­vi­mų taip pat ga­li su­kel­ti pro­ti­nį nuo­var­gį. Sup­la­nuo­ki­te per­trau­kas, kad pro­tas ir kū­nas ga­lė­tų at­si­gau­ti.

  • Fi­zi­nis krū­vis: re­gu­lia­riai mankš­ti­nan­tis sme­ge­ny­se iš­ski­ria­mos vi­sos ge­ros sa­vi­jau­tos che­mi­nės me­džia­gos, ku­rios ga­li pa­dė­ti iš­veng­ti nuo­var­gio. Be to, užsiimdami są­mo­nin­gu­mo veik­la, pvz., me­di­ta­ci­ja, ga­li­te at­si­pa­lai­duo­ti ir pa­dė­ti su­telk­ti dė­me­sį į da­bar­ti­nę aki­mir­ką.

