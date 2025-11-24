Atskleidė, ar pirkinių čekiai gali pakenkti sveikatai

Pasak medicinos studento Mato Pileičiko, šių medžiagų poveikis egzistuoja, nors rizika nėra vienoda visiems.
„Jos gali daryti žalą, nes ten yra, pavyzdžiui, bisfenolių. Tačiau Europos Sąjunga labai griežtai riboja jų kiekį, todėl čekiuose jų būna tikrai nedaug. Tyrimai, kuriuos skaičiau, rodo, kad jei žmogus per dieną paima vieną čekį, žalos greičiausiai nepatirs“, – sakė jis.
Vis dėlto M. Pileičikas pabrėžia, kad didesnė rizika kyla tiems, kurių darbas susijęs su nuolatiniu kvitų lietimu.
„Žmonėms, kurie nuolat ima kvitus, pavyzdžiui, parduotuvių darbuotojams, reikėtų pasirūpinti savo sveikata ir bent jau dėvėti pirštines. Čekiuose esančios kenksmingos medžiagos gali neigiamai veikti hormonus. Jei kontaktas labai dažnas, jos per odą gali patekti į organizmą ir pridaryti žalos. Tačiau tai – reti atvejai, todėl daugeliui žmonių jaudintis nereikia“, – ramino jis.
M. Pileičikas aiškina, kad pavieniai kontaktai tikrai nėra pavojingi.
„Žinoma, nereikėtų kišti kvitų į burną ar liesti jais veido. Ar žala tikrai atsiras? Vertinti sunku, nes kiekiai labai maži. Dažniausiai problemos susidaro per daugelį metų. Tad jei kartą per savaitę paimsite čekį į rankas, žalos tikriausiai nepastebėsite. Jei čiupinėjate juos nuolat, tiesiog užsidėkite pirštines – problema bus išspręsta“, – aiškino studentas.
Bisfenoliai naudojami ne tik čekiuose. Anksčiau jų buvo daug ir kosmetikoje, ir plastikiniuose geriamuosiuose buteliuose. Tačiau šiandien situacija – kitokia.
„Europos Sąjunga mus labai saugo ir riboja šių medžiagų kiekį. Anksčiau jų buvo gana daug kosmetikoje, net plastikiniuose gėrimų buteliuose. Tai iš esmės plastiko sudedamoji dalis. Jei perkame kosmetiką ar plastikinius butelius, verta pažiūrėti, ar yra žyma „BPA free“. Tai reiškia, kad gaminyje nėra bisfenolio A“, – pasakojo jis.
Anot medicinos studento, atsitiktinis čekio paėmimas į rankas žalos nepadarys, tačiau tiems, kurie juos liečia nuolat, rekomenduojama dėvėti pirštines.
