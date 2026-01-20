 Atskleidė ilgaamžiškumo paslaptį

2026-01-20 15:50
Parengta pagal užsienio spaudą

Mokslininkai rado paaiškinimą, kodėl kai kurie žmonės gyvena ilgiau nei 100 metų. Pasirodo, ilgagaamžių imunitetas nėra tiesiog stiprus, tiesiog jų imuninė sistema veikia kitaip nei daugumos.

Ilgaamžė: Bolivijos gyventoja Julia Flores Colque arba „Mama Julia“ groja čaranga – Andų styginiu instrumentu – švęsdama savo 118-ąjį gimtadienį Sakabos mieste, Bolivijoje, 2018 m. spalio 26 d. / Scanpix nuotr.

San Paulo universiteto (Brazilija) mokslininkai atrado ilgaamžiškumo paslaptį: žmonių, gyvenusių ilgiau nei 110 metų, imuninė sistema veikia kitaip nei daugumos.

Paaiškėjo, kad ilgai gyvenančių žmonių imunitetas nėra tiesiog stiprus – jis yra prisitaikęs prie ilgo gyvenimo.

Jų organizmas atnaujina ir perdirba ląsteles tokiu tempu, kuris paprastai būdingas 30–40 metų jaunesniems žmonėms.

Dėl to organizme nesikaupia defektiniai baltymai ir mutacijos, galinčios sukelti onkologines ar širdies ligas, taip pat demenciją.

Tyrime dalyvavo daugiau nei 140 žmonių, vyresnių nei 100 metų, įskaitant 20 „ilgaamžių“.

Tarp jų – vienuolė Ina Canabarro Lukas, kuri 2025 m. pavasarį mirė, sulaukusi 117 metų.

Beveik visi tyrimo dalyviai išlaikė aiškų protą ir galėjo apsieiti be kitų pagalbos, nepaisant to, kad daugelis iš jų niekada nesinaudojo šiuolaikinėmis medicinos technologijomis.

Genetikas ir klinikos „Healthy Longevity“ generalinis direktorius Peteris Sramekas pažymėjo, kad tokie atvejai yra išimtis.

Jo teigimu, tik apie 2 proc. gyventojų turi unikalią ilgaamžiškumo genų kombinaciją.

„Šie žmonės nebūtinai turi gyventi idealų gyvenimo būdą – kartais net turėdami žalingų įpročių jie gyvena ilgiau ir išlieka sveiki“, – paaiškino P. Sramekas.

