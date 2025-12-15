Baltijos šalių ministrai sutarė dėl nepetraukiamo kraujo tiekimo ekstremalių situacijų metu

Kaip skelbiama pirmadienį išplatintame pranešime, Lietuvos sveikatos apsaugos ministrė Marija Jakubauskienė, Estijos socialinių reikalų ministrė Karmen Joller ir Latvijos sveikatos apsaugos ministras Hosamas Abu Meris susitarimas pasirašė penktadienį Rygoje vykusioje Baltijos Asamblėjos konferencijoje.
Memorandumu sutarta ekstremalių situacijų metu glaudžiai bendradarbiauti sveikatos priežiūros srityje, skatinti neatlygintiną kraujo donorystę, tiekiant kraujo komponentus, įrangą ir medžiagas kraujo ir jo komponentų naudojimui humanitariniais tikslais tarp Baltijos šalių.
Ministrų pasirašytas susitarimas apima klausimus, susijusius su bendradarbiavimu tiekiant kraują ir jo komponentus, įrangą ir medžiagas krizinėse situacijose, ypač esant laikiniems trūkumams, kurie galėtų sukelti sveikatos apsaugos krizę.
„Šis dokumentas pasirašytas reaguojant į besitęsiančią nepateisinamą Rusijos agresiją prieš Ukrainą, kuri kelia grėsmę ir kitoms šalims bei reikalauja veiksmingo nenumatytų situacijų planavimo, bendradarbiavimo šalių sveikatos priežiūros srityse“, – rašoma pranešime.
Pagal šį memorandumą Nacionalinis kraujo centras (NKC) yra įgaliotas užmegzti tiesioginius kontaktus ir sudaryti papildomus susitarimus tarp šalių, juos įgyvendinti ir prižiūrėti.
NKC direktoriaus Daumanto Gutausko teigimu, Lietuvos kraujo donorystės sistema jau ir dabar yra pasirengusi veikti ekstremaliomis sąlygomis, nes nuolat atnaujinami taktiniai planai, vertinant užsienio šalių, ypač Ukrainos, patirtis.
„Ypač svarbu užtikrinti kraujo komponentų saugumą, kai nuolat sulaukiama raketų smūgių, trūksta elektros energijos. Šis memorandumas leis dar labiau sustiprinti pasirengimą dirbti krizinėmis sąlygomis, nes Baltijos šalių kraujo donorystės centrai bet kada prireikus galės imtis papildomų veiksmų, pasitelkdami vieni kitų pagalbą, turimus resursus“, – cituojamas NKC vadovas.
Pasak jo, kritiniu metu norint išlaikyti sklandžią kraujo donorystės veiklą, būtina ne tik telkti kraujo donorus, bet ir numatyti, kaip bus pasirūpinta priemonėmis kraujui ir jo komponentams ruošti, tvaria logistika.
