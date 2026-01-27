Beveik 40 sporto klubų nesilaikė higienos reikalavimų

Anot centro, 39 patikrinimai buvo inicijuoti gavus skundus.
Dažniausiai nustatyti pažeidimai, susiję su sporto klubų patalpų, įrangos ir inventoriaus higiena, – patalpos ne visada buvo tinkamai valomos, o valymo ir dezinfekcijos priemonės naudotos nesilaikant gamintojų nurodymų.
Nustatyti ir dušų, persirengimo patalpų bei tualetų dezinfekcijos trūkumai, fiksuoti vandens tiekimo reikalavimų pažeidimai – kai kuriais atvejais geriamojo vandens temperatūra čiaupe viršijo leistiną 20 laipsnių ribą, o karštas vanduo nebuvo nuolat tiekiamas į dušo patalpas, tualetų praustuves ir persirengimo patalpas.
Kai kur nustatyti mikroklimato neatitikimai: sporto salėse oro temperatūra ne visada atitiko nustatytą 15–24 laipsnių temperatūrą, o persirengimo bei dušo patalpose nesiekė privalomos ne žemesnės kaip 20 laipsnių temperatūros.
Be to, dalis pažeidimų buvo susiję su paslaugų teikimo sauga – nustatyti techniškai netvarkingi ar nesaugūs įrenginiai, teisės aktų reikalavimų neatitinkantys pirmosios pagalbos rinkiniai bei sporto klubų veikla buvo vykdoma neturint higienos paso.
Pasak NVSC, sporto klubo patalpos ir jose esanti įranga turi būti saugios, techniškai tvarkingos ir tinkamai prižiūrimos, kad būtų išvengta nelaimingų atsitikimų, tokių kaip paslydimai, kritimai, susidūrimai, nudegimai ar sužalojimai elektros srove.
Tais atvejais, kai patalpose naudojamos sporto priemonės, galinčios pažeisti aplinką, pavyzdžiui, kamuoliai ar šokdynės, langai ir šviestuvai turi būti apsaugoti nuo dužimo.
Savo ruožtu NVSC pabrėžia, jog saugumas priklauso ne tik nuo paslaugų teikėjo, bet ir nuo pačių lankytojų elgesio. Netinkamai naudojama įranga ar neatsargus elgesys gali lemti įvairias traumas, todėl rekomenduojama laikytis nustatytų taisyklių ir įrangą naudoti pagal paskirtį.
