Biohakeris paskelbė, kada bus nemirtingas: įminė amžinojo gyvenimo paslaptį?

48-erių ilgaamžiškumo ekspertas, kuris teigia esąs biologiškai daugiau nei dešimtmečiu jaunesnis, platformoje „X“ rašė, kad su kiekvienais metais jo „biologinis amžius išlieka toks pat“, rašo „Daily Mail“.
B. Johnsonas teigė, kad tikisi pasiekti nemirtingumą iki 2039 m. Nors jis pripažino, kad tiksliai nežino, kaip tai padaryti, užsiminė, kad dirbtinis intelektas galėtų būti pagrindinis veiksnys.
„Dirbtinis intelektas iš asistento tampa mokslininku. Jis suteikia dabartiniams tyrėjams galimybę skatinti atradimus ir plėtrą“, – teigė jis.
Tarp B. Johnsono metodų, skirtų sumažinti jo biologinį amžių ir kainuojančių 2 milijonus dolerių per metus, – kraujo perpylimas iš paauglio sūnaus ir erekcijos matavimas naktį.
Anot jo, per pastaruosius šešerius metus jo kūnas prilygo 18-mečio fizinei būklei, įskaitant širdies darbą, vaisingumą ir hormonų lygį.
Tačiau biohakeris pažymėjo, kad jo smegenys yra „anatomiškai 42 metų amžiaus“ ir kad jis turi lengvą arba vidutinio sunkumo klausos praradimą kairėje ausyje.
Kai kurie tyrėjai mano, kad per ateinančius kelis dešimtmečius gyvenimo trukmė gali pailgėti.
Stephenas Austadas, amžėjimo biologijos tyrėjas iš Alabamos universiteto Birmingeme, anksčiau šį mėnesį teigė manantis, kad pirmasis žmogus, sulaukęs 150 metų, greičiausiai jau gyvena tarp mūsų.
Tuo tarpu B. Johnsonas teigimu, nemirtingumas – pats šauniausias tikslas.
„Man sunku patikėti, kad iš visų kada nors gyvenusių žmonių būtent mes turime galimybę įgyvendinti šį tikslą“, – sakė jis.
