 Birželio 14-oji – Pasaulinė kraujo donoro diena

Birželio 14-oji – Pasaulinė kraujo donoro diena

2026-06-14 05:30
Brigita Juodelytė

Birželio 14-ąją minima Pasaulinė kraujo donoro diena. Ši diena skirta pagerbti savanorius kraujo donorus ir atkreipti visuomenės dėmesį į neatlygintinos kraujo donorystės svarbą. Kraujo donorai kasdien prisideda prie gyvybių gelbėjimo, todėl jų indėlis į sveikatos apsaugos sistemą yra neįkainojamas.

<span>Birželio 14-oji – Pasaulinė kraujo donoro diena</span>
Birželio 14-oji – Pasaulinė kraujo donoro diena / E. Ovčarenko/ BNS nuotr.

Ši data pasirinkta neatsitiktinai. Birželio 14 dieną gimė austrų mokslininkas Karlas Landšteineris, kuris atrado žmogaus kraujo grupes ir sukūrė kraujo grupių sistemą. Už šį atradimą jis buvo apdovanotas Nobelio premija, o jo darbai iki šiol laikomi vienais svarbiausių medicinos istorijoje.

Pasaulinė kraujo donoro diena oficialiai pradėta minėti 2005 metais, kai tokį sprendimą priėmė Pasaulio sveikatos asamblėja. Pagrindinis šios dienos tikslas – skatinti žmones reguliariai ir neatlygintinai aukoti kraujo bei didinti visuomenės supratimą apie donorystės naudą.

Pasaulio sveikatos organizacijos duomenimis, kraujo perpylimai kasmet padeda išgelbėti milijonus gyvybių. Donorų kraujas būtinas sudėtingų operacijų metu, gydant sunkius sužalojimus, onkologines ligas, taip pat gelbstint gimdyves ir naujagimius kritinėse situacijose.

Specialistai pabrėžia, kad kraujo atsargų poreikis išlieka nuolatinis. Kadangi kraujo dirbtinai pagaminti neįmanoma, vienintelis jo šaltinis yra žmonės, savanoriškai aukojantys kraują. Todėl kiekvienas donoras gali tapti žmogumi, kuris tiesiogine prasme išgelbsti kitam gyvybę.

Pasaulinė kraujo donoro diena primena, kad vos kelios minutės, skirtos kraujo donorystei, gali suteikti kitam žmogui galimybę pasveikti, gyventi ir grįžti pas savo artimuosius.

Šiame straipsnyje:
Pasaulinė kraujo donoro diena
kraujo donoras
kraujo donorystė
kraujo aukojimas
kraujo grupės
Pasaulio sveikatos organizacija
PSO
donorystė
kraujo perpylimas
Sveikatos apsauga
neatlygintina donorystė
Sveikata
medicina

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Daugiau naujienų