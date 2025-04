Būdingos sveikatos problemos ir kaip jų išvengti

Nerimą keliantys skaičiai

Vaikų sveikatos rodikliai kelia vis didesnį susirūpinimą. Remiantis Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) duomenimis, net 39 mln. vaikų iki 5 metų amžiaus turi antsvorio ar yra nutukę. Lietuvoje, Higienos instituto duomenimis, kas ketvirtas moksleivis susiduria su antsvorio problemomis, o fizinio aktyvumo stoka tampa viena pagrindinių sveikatos blogėjimo priežasčių. Be to, didėja ir psichologinių sutrikimų atvejų skaičius – net 15 proc. vaikų ir paauglių patiria nerimo ar depresijos simptomų.

Dar viena nerimą kelianti problema – vaikų alkoholio ir tabako vartojimas. Naujausi tyrimai rodo, kad Lietuvoje net 20 proc. 15-mečių yra bent kartą bandę rūkyti, o apie 30 proc. – vartoję alkoholį. Ankstyvas žalingų įpročių formavimasis didina riziką susirgti lėtinėmis ligomis ir gali turėti ilgalaikių padarinių fizinei ir psichinei sveikatai.

Sparčiai didėja interneto priklausomybės problema tarp vaikų ir paauglių. Tyrimai rodo, kad vis daugiau jaunuolių praleidžia 6 ar daugiau valandų per dieną prie ekranų, o per didelis technologijų naudojimas siejamas su miego sutrikimais, dėmesio koncentracijos problemomis ir padidėjusia depresijos ir nerimo rizika. Interneto priklausomybė gali neigiamai paveikti vaikų socialinius įgūdžius ir akademinius rezultatus.

Didėja psichologinių sutrikimų atvejų skaičius – net 15 proc. vaikų ir paauglių patiria nerimo ar depresijos simptomų.

Miego trūkumas

Pastaraisiais metais vis daugiau vaikų susiduria su stuburo problemomis. Ilgas sėdėjimas prie kompiuterių ir telefonų, nepakankamas fizinis aktyvumas ir netinkama laikysena mokykloje lemia vis dažnesnes stuburo iškrypimo – skoliozės ir kitų laikysenos sutrikimų – diagnozes. Tyrimai rodo, kad daugiau nei 60 proc. mokyklinio amžiaus vaikų jau turi tam tikrų stuburo problemų.

Daugėja ir vaikų regėjimo sutrikimų. Ilgos valandos, leidžiamos prie ekranų, prastas apšvietimas ir nepakankamos pertraukos tarp užduočių lemia trumparegystės (miopijos) plitimą. Moksliniai tyrimai rodo, kad per pastaruosius 30 metų vaikų, turinčių regos sutrikimų, padaugėjo dvigubai. Prevencinės priemonės, tokios kaip ribotas ekranų laikas, akių mankšta ir geras apšvietimas mokantis, gali padėti mažinti šią problemą.

Vis daugiau vaikų ir paauglių eina miegoti vėliau ir miega trumpiau, nei rekomenduojama. PSO duomenimis, paaugliams rekomenduojama miegoti bent 8–10 valandų per parą, tačiau daugelis jų miega tik 6–7 valandas arba dar mažiau. Tai lemia per didelis technologijų naudojimas, įtempta mokymosi rutina ir nepakankamas dėmesys sveikam miego režimui. Miego trūkumas siejamas su prastesniais akademiniais pasiekimais, silpnesniu imunitetu, didesne nutukimo rizika ir emocinėmis problemomis, tokiomis kaip nerimas ir depresija.

Prasta dantų priežiūra

Dantų ir burnos sveikata yra esminė bendrai organizmo sveikatai, tačiau vis dar dažnai nuvertinama. PSO duomenimis, daugiau nei 530 mln. vaikų visame pasaulyje kenčia nuo dantų ėduonies, kuris yra viena dažniausių vaikų lėtinių ligų. Lietuvoje situacija taip pat sudėtinga – kas antro šešerių metų vaiko dantys – jau sugedę. Netinkama burnos higiena, per didelis cukraus vartojimas ir nepakankama profilaktika prisideda prie šios problemos augimo.

Be to, visame pasaulyje stebima tendencija, kad tiek vaikai, tiek suaugusieji suvartoja per mažai vaisių ir daržovių. PSO rekomenduoja per dieną suvartoti bent 400 gramų vaisių ir daržovių, tačiau daugelis žmonių šių normų nepasiekia. Per didelis cukraus vartojimas, perdirbtų produktų gausa ir nesubalansuota mityba tampa viena pagrindinių antsvorio, diabeto, širdies ir kraujagyslių ligų priežasčių.

Suaugusiesiems burnos sveikata taip pat kelia susirūpinimą – dantenų ligos ir dantų netekimas gali turėti rimtų padarinių ne tik bendrai sveikatai, bet ir gyvenimo kokybei. Reguliari dantų priežiūra, sveika mityba ir apsilankymai pas odontologą gali padėti išvengti šių problemų.

Suaugusiųjų gyvenimo būdas

Suaugusieji susiduria su dar didesniais iššūkiais. PSO skelbia, kad širdies ir kraujagyslių ligos yra pagrindinė mirties priežastis visame pasaulyje, o jų riziką didina nesveika mityba, rūkymas ir fizinio aktyvumo trūkumas. Lietuvoje daugiau nei 55 proc. gyventojų turi antsvorio ar yra nutukę, o 25 proc. reguliariai neranda laiko fiziniam aktyvumui. Vis daugiau dėmesio skiriama psichikos sveikatai – depresijos ir nerimo sutrikimai tapo viena iš dažniausiai diagnozuojamų ligų.

Cukrinis diabetas yra viena sparčiausiai plintančių ligų pasaulyje. PSO duomenimis, per pastaruosius 30 metų diabetu sergančių žmonių skaičius patrigubėjo, o šiuo metu pasaulyje diabetu serga daugiau nei 537 mln. žmonių. Lietuvoje ši liga taip pat tampa vis didesne problema – oficialiais duomenimis, apie 110 tūkst. gyventojų serga cukriniu diabetu, o nemaža dalis atvejų lieka nediagnozuoti. II tipo diabetas glaudžiai susijęs su gyvenimo būdo veiksniais – antsvoriu, nesubalansuota mityba ir nepakankamu fiziniu aktyvumu.

Bent 30 minučių fizinio aktyvumo per dieną gali sumažinti širdies ir kraujagyslių ligų riziką.

Ką galima padaryti?

Sveikatos stiprinimas prasideda nuo kiekvieno iš mūsų. Keletas pagrindinių veiksmų, kurie gali padėti pagerinti bendrą sveikatos būklę: bent 30 minučių fizinio aktyvumo per dieną gali sumažinti širdies ir kraujagyslių ligų riziką. Sveika, subalansuota mityba su pakankamai vaisių ir daržovių gali padėti išlaikyti sveiką svorį ir stiprinti imunitetą. Reguliari emocinė savistaba, laiko skyrimas poilsiui ir profesionali pagalba – sumažinti psichikos sutrikimų riziką. Reguliarus dantų valymas, profilaktiniai apsilankymai pas odontologą ir subalansuota mityba gali užkirsti kelią dantų problemoms. Profilaktiniai sveikatos tikrinimai leidžia anksti nustatyti galimas ligas ir užkirsti joms kelią. Švietimas apie alkoholio, tabako ir kitų priklausomybių žalą gali padėti sumažinti jų vartojimą tarp jaunimo. Ribojamas ekranų laikas ir akių mankšta padeda užkirsti kelią regos sutrikimams, ankstyvas miego laikas ir pakankamas poilsis gali pagerinti vaikų ir suaugusiųjų sveikatą ir emocinę būklę.

Pasaulinė sveikatos diena yra puiki proga susimąstyti apie savo ir artimųjų sveikatą ir pradėti pokyčius, galinčių turėti ilgalaikį teigiamą poveikį. Sveikata yra didžiausias turtas, todėl pasirūpinkime ja jau dabar.