Būkite atsargūs: trys netikėti dalykai, dėl kurių galite užsikrėsti koronavirusu ir gripu

Kas yra tualeto dulksna, kodėl elektriniai rankų džiovintuvai yra pavojingi, kokius virusus ir bakterijas gali slėpti jūsų išmanusis telefonas ir kaip apsisaugoti, paaiškina biologijos mokslų daktarė, MEDICOM klinikos klinikinės diagnostikos laboratorijos vedėja Anna Michailovna Bojarskaja.
Elektriniai rankų džiovintuvai
2018 m. Konektikuto universiteto ir Kvinipiako universiteto (Quinnipiac University) tyrėjai teigė, kad „kenksmingos“ bakterijos iš oro viešuosiuose tualetuose gali patekti į elektrinius rankų džiovintuvus ir pasklisti ant ką tik nuplautų rankų.
Norėdami tai patikrinti, jie naudojo Petri lėkšteles mikroorganizmams auginti ir atliko du eksperimentus. Pirmasis lėkštelių rinkinys buvo patalpintas kambaryje su išjungtais elektriniais rankų džiovintuvais. Per dvi minutes išaugo viena bakterijų kolonija arba nė vienos. Antrasis lėkštelių rinkinys 30 sekundžių buvo laikomas po karšto oro srove, sklindančia iš džiovintuvo. Bakterijų kolonijų skaičius svyravo nuo 18 iki 60. Vienoje Petri lėkštelėje išaugo net 254 kolonijos.
Tada mokslininkai prie prietaisų pritvirtino specialius oro filtrus, įjungė džiovintuvus ir vėl priartino Petri lėkšteles prie jų. Bakterijų kolonijų skaičius sumažėjo 75 proc. Tai parodė, kad veikimo metu prietaisai įtraukia užterštą orą, iš kurio bakterijos tiesiogiai pernešamos ant nuplautų rankų.
Rankų džiovintuvo išpučiamo oro temperatūra paprastai būna 40–60 laipsnių. Šlapios rankos išdžiūsta per 30–50 sekundžių. Dauguma bakterijų žūsta po kelių minučių, kai jos veikiamos aukštesnės nei 70 laipsnių temperatūros. Virusai, ypač gripo, rotaviruso ir koronaviruso, sunaikinami esant 60–65 laipsnių temperatūrai per 30 minučių ar ilgiau.
Ką gi tuomet daryti?
Galite naudoti rankų dezinfekavimo priemones, vienkartinius rankšluosčius arba kruopščiai nusiplauti rankas muilu. Nusiplovę rankas, užsukite čiaupą ir išeidami iš tualeto atidarykite duris ranka ar alkūne, nes per dieną ant šių paviršių gali kauptis įvairios bakterijos, įskaitant hepatitą A, rotavirusus, adenovirusus, norovirusus, helmintų kiaušinėlius ir kt.
Daugelis bakterijų, ypač koronavirusai ir gripo virusai, turi riebalinę membraną, kurią muilas ardo ir taip jas sunaikina. Nešvarumai, riebalai ir mikroorganizmų lipidinės membranos elementai sudaro emulsiją, kurią lengvai nuplauna vandens srovė.
Vandens nuleidimas tualete
Paspaudus nuleidimo mygtuką, į tualetą patenkantis vanduo veikiamas slėgio liečiasi su atliekomis ir dubens sienelėmis, sukurdamas turbulencinį srautą, kuris sudaro tualeto dulksną.
Vandens slėgis sukuria smulkius, maždaug 0,3–3 mikrometrų skersmens lašelius. Jie kyla į orą dėl greitos srovės, susidarančios dubens viduje. Kai kurie lašeliai nusėda ant dangčio ir sienelių, tačiau dauguma jų yra išmetami aukštyn į orą – iki 1,5 metro aukščio ir iki 2 metrų atstumo. Aerozolio debesis ore išlieka 5–8 minutes, ypač prastai vėdinamose patalpose.
Tualeto dulksnoje gali būti E. coli, fekalinių enterokokų, hepatito A, gripo virusų ir šlapimo druskų pėdsakų, kurie kaupiasi ant grindų, tualeto dangčio ir šiukšliadėžės. Jie išgyvena ant paviršių nuo kelių valandų iki kelių savaičių ir perduodami kontakto būdu.
Manoma, kad bakterijos ir virusai nusėda ant odos paviršiaus nuleidžiant vandenį ir gali prisidėti prie bėrimų atsiradimo. Tačiau nėra klinikinių tyrimų, kurie tai patvirtintų. Daugeliu atvejų patogenai, sukeliantys odos dirginimą, ant odos patenka per rankas. Kartais juos sukelia ir vidaus ligos, vitaminų trūkumas, hormoniniai pokyčiai, odos priežiūros priemonių pasikeitimai ir kt.
Tualeto dulksna nėra „toksiškas debesis“, o tik mikroskopinės vandens dalelės, kuriose yra bakterijų ir virusų fragmentų. Jos patenka į organizmą per kontaktą: rankos – paviršius – burna (valgant) arba gleivinės (trinant akis).
Jei įmanoma, prieš nuleisdami vandenį uždarykite tualeto dangtį. Tačiau bet kokiu atveju po to kruopščiai nusiplaukite rankas.
Mobilusis telefonas
Telefonu naudojamės dešimtis kartų per dieną: viešajame transporte, gamindami ar valgydami, darbe, prieš miegą ir kt. Jis nuolat liečiasi su mūsų rankomis, o rankos – su įvairiais paviršiais.
Ant išmaniojo telefono gali būti aptinkama:
-
SARS-CoV-2;
-
gripo virusų;
-
E. coli (šlapimo takų ar žarnyno infekcijos);
-
auksinio stafilokoko (furunkulai, pneumonija);
-
mikrokokų (endokarditas, meningitas nusilpusią imuninę sistemą turintiems žmonėms);
-
salmonelių;
-
juodligę sukeliančių bacilų sporų.
Gydytojų grupė išanalizavo 2020–2023 m. atliktus išmaniųjų telefonų tyrimus ir nustatė, kad 45 proc. jų buvo užsikrėtę koronavirusu. Tyrimas apėmė 10 šalių ir 511 įrenginių — tai nėra didelis skaičius, tačiau jis leidžia susimąstyti, kur naudojame telefoną ir kada paskutinį kartą jį dezinfekavome.
Bakterijos ir virusai ant paviršių ir ore išgyvena nevienodą laiką, todėl būtina reguliariai ir taisyklingai plauti rankas su muilu, ypač prieš valgant. Netrinkite akių nešvariomis rankomis ir nelieskite veido. Nevalgykite laikydami telefoną rankose ar dirbdami prie kompiuterio. Kas valandą vėdinkite patalpas, valykite darbo paviršius ir nepamirškite pasiskiepyti bei reguliariai tikrintis sveikatą.
