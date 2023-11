„Burbulai“ – pirmoji lietuviška programėlė visų neurotipų vaikams

15-20 proc. pasaulio žmonių yra neuroskirtingi. Daugiau nei 1 proc. yra autistiški, daugiau nei 4 proc. turi aktyvumo ir dėmesio sutrikimą, net 30 proc. yra turėję nerimo sutrikimų. Turbūt jau kiekvienoje klasėje ar darželio grupėje rasime vaiką, kuriam buvo diagnozuota neurologinė būklė, pavyzdžiui, autizmas, arba buvo nustatyti mokymosi sutrikimai, pavyzdžiui, disleksija. Šie vaikai išorėje atrodo kaip visi, jų iššūkiai nėra matomi, todėl mažiau visuomenės suprantami , o jų individualūs poreikiai dažnai ignoruojami.

„Autistiški, aktyvumo ir dėmesio sutrikimą, disleksiją ar intelekto sutrikimą turintys vaikai dažnai patiria atskirtį, nes įprastos raidos bendraamžiams vaikams kurtas turinys jiems būna sunkiau suprantamas ar netinkamas: per aštrūs garsai, per greitas tempas, per sudėtingi tekstai. Kurdami programėlės „Burbulai“ turinį į tai atsižvelgėme: taisėme tekstus, mokėme įgarsinusius aktorius išlaikyti lėtesnį skaitymo tempą, su neuroskirtingais vaikais testavome ir atrinkome garsus“ – pasakojo B.Suisse, kurios autistiškas sūnus buvo vienas iš pirmųjų programėlės testuotojų.

draugiskiautizmui.lt nuotr.

Programėlės „Mybe“, kurią išbandė daugiau nei 20 tūkst. šeimų, kūrėja Eglė Karmazienė pabrėžia siekusi, kad visi vaikai patys galėtų naudotis programėlės turiniu – valdymas būtų paprastas, paremtas vaizdine informacija, jeigu vaikas nemokėtų skaityti: „Esu labai dėkinga vaikų su negalia dienos centrams, kurie savo patarimais padėjo kurti programėlę. Pamatėme, kokius svarbius momentus praleidžia turinio vaikams kūrėjai. Toliau bendradarbiausime su ugdymo įstaigomis ir atsižvelgsime į jų pasiūlymus tiek naudojimo, tiek turinio, kurį pildysime kas mėnesį, klausimais.“

Programėlei garsus atrinkinėjusi psichologė, muzikos terapeutė Jurgita Žalgirytė-Skurdenienė pabrėžia, kad neuroskirtingų vaikų sensorika yra ypatinga ir vieni garsai gali labai erzinti, o kiti, kad ir labai neįprasti, labai patikti: „Burbuluose“ rasite ne tik įvairių garsų, kurie padeda nurimti, bet ir garsų, kurie padeda susikaupti - laikrodžio tiksėjimą, siurblio burzgimą, viryklės ūžimą. Neuroskirtingus vaikus tokie garsai dažnai traukia, nes padeda jiems nusiraminti ir susikaupti.“

draugiskiautizmui.lt nuotr.

Programėlė tinkama naudoti ne tik šeimoje, bet ir ugdymo įstaigoje. Vilniaus m. kompleksinių paslaugų centro „Šeimos slėnis“ socialinė darbuotoja Lina Butvidienė pasakoja, kad „Burbulų“ naudojimas jiems padeda kasdienėse dienos centro grupės veiklose: „Kai su vaikais grįžtame po išvykos, šiek tiek pavargę ar išsiblaškę, 10 minučių pagulime ir paklausome įrašų nusiraminimui. Autistiškam vaikui ar vaikui su intelekto sutrikimu, kaip turbūt ir bet kuriam, juk nepasakysi „Nurimk“, tai neveiks. O štai susitelkimas į ramų balsą, lengvai suprantamas tekstas kaip kvėpuoti dažnai padeda.“

Vaikas, pamėgęs įrašus, dažnai nori jų klausytis ir namų aplinkoje. „Laikas šeimoje kartu su neuroskirtingu vaiku gali būti tiek įkvepiantis, tiek keliantis iššūkių – kaip lietus ir vaivorykštė kartu danguje. Ir kartais idėjų užimtumui bei būdų nusiraminimui tikrai pritrūksta. „Burbulų“ programėlės naudojimas nereiškia, kad vaiką tik paliekame vieną su įrenginiu. Pavyzdžiui, aš mėgstu kartu su autistišku sūnumi atsigulti namie ant grindų ir klausytis įrašų ramybei, o kai keliaujame automobiliu, visa šeima klausomės lietuviškų pasakų įrašų. Tai tarsi vaiko saugumo uostas nerimo jūroje – ar mokykloje, ar namuose,“ – sakė B. Suisse.

Programėlę galima nemokamai atsisiųsti tiek „Apple“ (App Store), tiek ‚Android“ (Google Play) įrenginiams ir savaitę naudoti visą joje esantį turinį. Lietuvos ugdymo įstaigas šis produktas pasieks iki metų pabaigos ir bus suteikta galimybė jį naudoti nemokamai neribotą laiką.