Buvęs parlamentaras taikosi į tūkstantinę išmoką medikams

Šešias kadencijas, arba 24-erius metus, išdirbęs buvęs parlamentaras Antanas Matulas praėjusių rinkimų nelaimėjo, iš valstybės gavo 13 tūkstančių eurų kompensaciją. Grįžo į savo privatų ginekologijos kabinetą Pasvalyje ir, kaip tyčia, dar įsidarbino žmonos vadovaujamoje rajono ligoninėje.
Jokio įdomumo, jei ne viešasis interesas. Jis graužia ir rajono opoziciją.
„Kad padarysime pensininkų daktarų rojų Pasvalyje“, – komentavo rajono tarybos narys Igoris Malinauskas.
Pensiją gaunantis A. Matulas rajono ligoninėje dirba pusantro etato: ne visą – ginekologo, ir visą – gydytojo slaugos skyriuje.
„Pasakiau, kad dirbsiu iki šitų Naujų metų. Tada mane pradėjo kalbinti pavaduotoja ir vyriausioji gydytoja: „Padėk mums kelis metus, nes nebus kas dirba“, – aiškino gydytojas A. Matulas.
A. Matulas tikina, kad privati veikla daug pelningesnė.
„Ligoninės direktorė yra mano žmona. Tikriausiai tas prikalbėjimas yra visada lengvesnis“, – pridūrė A. Matulas.
Į ligoninę A. Matulas grįžo nuo rugsėjo, ginekologu – anksčiau.
„Esu pasvalietis ir jaučiu tam tikrą skolą Pasvaliui dėl to, kad šešias kadencijas žmonės mane rinko. Tikriausiai vien darbas privačiame kabinete būtų per maža grąža gyventojams, tuo labiau kad katastrofiškai trūksta medikų“, – kalbėjo A. Matulas.
Čia įdomioji dalis. Kaip iš dangaus – papildomi 12 tūkstančių eurų metams. Išmokas rajono taryba numatė naujai atvykusiems ir penkerius metus Pasvalyje įsipareigojusiems dirbti medikams. Išeina, kad per penkerius metus iš rajono biudžeto naujokui bus išmokėta 60 tūkstančių eurų. Klausimas suktas – A. Matulą laikyti naujai atvykusiu ar seniai? Jis čia gyveno, gyvena ir dirbo prieš didžiąją politiką.
„Tada, kada svarstėme klausimą apie jaunų daktarų pritraukimą į mūsų rajoną, net negalėjome pagalvoti, net nebuvo minties, kad A. Matulas taip biednai gyvena, kad jam dar reikia pinigų“, – ironizavo I. Malinauskas.
A. Matulas ginasi, kad pritraukimo išmokos neprašė, apie ją nežinojo, pasirašė kone automatiškai. Bet, panašu, kad nieko prieš.
„Jeigu yra programa, ar ji parašyta pagal metus, ar kažkaip? Ar tik jaunam, naujai baigusiam?“ – svarstė gydytojas A. Matulas.
Jis įžvelgia amžiaus diskriminaciją.
„Jeigu yra bendra tvarka nustatyta, tai ta bendra tvarka tikriausiai administracija siekia prisivilioti vieną ar kitą specialistą. Mane, be abejo, reikėjo vilioti. Pavaduotoja viliojo“, – kalbėjo A. Matulas.
„Yra kiaulės akys, kada galima prašyti, jeigu kažkas, priimdami sprendimą, paliko tarpą – gal ne specialiai“, – teigė I. Malinauskas.
Keli naujai atvykę gydytojai išmokas gaus, o A. Matulas kol kas – ne.
„Sunku pasakyti: jis naujai atėjęs dirbti ir, nemanyčiau, kad ta išmoka nepriklauso. Tik reikalas toks, kad jis yra Pasvalio Krikščionių demokratų tėvynės sąjungos skyriaus pirmininkas, o aš esu pirmasis pavaduotojas“, – komentavo Pasvalio savivaldybės administracijos direktorius Povilas Balčiūnas.
Už pritraukimo išmokas kitiems parašą padėjęs P. Balčiūnas dėl A. Matulo nepadėjo – nusišalino.
„Pinigai yra pinigai. Taip, pinigų kvapas vienodas“, – tikino P. Balčiūnas.
Ieškoma, kas kitas ant pinigų prašymo pasirašys. Keblu. Valdžia – konservatorių.
„Kalbėkime apie ligoninės motyvą. Matyt, ligoninė nori, kad vertinamas gydytojas dirbtų, liktų pas juos. Tikiuosi, ir dirbs. Bet išmokos prašyme yra du dalykai – teisinis ir moralinis. Teisinis – viskas tvarkoje. Su moraliniu, deja…“ – komentavo Pasvalio rajono meras Gintautas Gegužinskas.
Pinigų A. Matului iš vargingo rajono biudžeto prašė ligoninės direktorės, arba A. Matulo žmonos, pavaduotoja.
