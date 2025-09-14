COVID-19 grįžo su trenksmu: įvardijo naują atmainą ir simptomus

Dabar jau permaininga, tačiau šis rugsėjis labiau gražus ir šiltas, tad žmonės stebisi, jog aplink nemažai – su peršalimo simptomais.
„Mano dukrelė atsikėlė su peršalimu, kaimynės dukrelė iš darželio grįžo su COVID-19“, – pasakojo pašnekovė.
O naująją atmainą specialistai vadina taip:
„Nimbus, bet labai daug tų pavadinimų sukurtų“, – teigė NVSC Užkrečiamųjų ligų valdymo skyriaus patarėja Greta Gargasienė.
COVID-19 ligos atvejų kas savaitę skaičius auga ženkliai – paskutiniais duomenimis oficialiai registruotų atvejų beveik 2 tūkst.
„Padidėjimas yra ryškus“, – pabrėžė Naujamiesčio sveikatos priežiūros centro vedėjas Irmantas Aleksa.
„Praeitą savaitę jau registravome vieną mirties atvejį rizikos grupės tarpe“, – kalbėjo G. Gargasienė.
Pagal sergamumo šuolį išsiskiria Panevėžys – savaitinis užsikrėtimų skaičius išaugo beveik 85 procentais. Kas visoje šalyje dabar serga daugiausiai – galbūt į mokyklas ir darželius grįžę vaikai?
„Šiaip darbingo amžiaus žmonės“, – sakė G. Gargasienė.
Kad COVID-19 grįžo, jau kurį laiką pajuto ir vaistininkai. Gyventojai šluoja testus, o medikai atsako, ko galima tikėtis gavus teigiamą atsakymą.
„Temperatūra gali būti gerokai aukštesnė, kartais ir 40 laipsnių Celsijaus, bet vidurkis 37–38“, – nurodė Naujamiesčio sveikatos priežiūros centro vedėjas.
Ar tokia temperatūra medikams kažkas netikėto?
„Tokių atvejų jau anksčiau yra buvę“, – šnekėjo Naujamiesčio sveikatos priežiūros centro vedėjas.
Žmonės perka ir receptinius vaistus. Specialus vaistas nuo COVID-19 skiriamas sunkesniais atvejais, jis veikia viruso dauginimąsi.
„Tarptautinės institucijos sako, kad žiemą nepersirgome, neįgijome imuniteto, nesiskiepijome, tai esame labai imlūs infekcijai, juolab virusas šiek tiek pakito, kai virusas kinta, o mes neturime imuniteto, dėl to esame imlesni“, – kalbėjo NVSC Užkrečiamųjų ligų valdymo skyriaus patarėja.
Kai kurie gydytojai išskiria kaip naujus simptomus labiau užkimusį balsą, paburkusių gleivinių perėjimą į sinusitą ar aukštesnę temperatūrą. Tačiau užkrečiamųjų ligų specialistė sako – vieno naujo specifinio simptomo nėra, viskas priklauso nuo jūsų pačių organizmo.
„Nėra duomenų, kad ji sukeltų sunkesnę ligos eigą ar būtų susiję su didesniu mirtingumu, ar simptomų kitokia gausa. Tai yra Omicron atmaina, tiesiog šiek tiek pakitęs virusas“, – nurodė G. Gargasienė.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
„Nėra greičiau plintanti atmaina, bet mes pamiršome įprastas higienos ir saugojimosi taisykles. Labiau išsiskiria tuo, kad labai greitai pagauna greitieji testai, nuo simptomų pradžios vėliausiai antrą parą būna teigiami“, – pabrėžė I. Aleksa.
„Šiais metais atkeliavo atnaujinta vakcina, kuri pritaikyta viruso pokyčiui. Nebėra to, kad prieš 3 metus pradinėmis dozėmis pasiskiepijome ir jos galioja. Vakcinos nesukuria imuniteto ilgalaikio – apie pusę metų imunitetas gali išsilaikyti“, – kalbėjo NVSC Užkrečiamųjų ligų valdymo skyriaus patarėja.
„Šį sezoną rekomenduoju pasiskiepyti visiems, neišskiriant nė vieno visiškai“, – sakė I. Aleksa.
Anot Visuomenės sveikatos centro, nors daugėja COVID-19 ligos atvejų, tačiau kol kas sergamumas yra perpus mažesnis nei pernai tuo pačiu laikotarpiu.
