 Dalius Jatužis paskirtas Nacionalinės sveikatos tarybos pirmininku

Dalius Jatužis paskirtas Nacionalinės sveikatos tarybos pirmininku

2025-12-23 16:53
BNS inf.

Lietuvos neurologų asociacijos prezidentas, gydytojas Dalius Jatužis paskirtas Nacionalinės sveikatos tarybos pirmininku.

Dalius Jatužis paskirtas Nacionalinės sveikatos tarybos pirmininku
Dalius Jatužis paskirtas Nacionalinės sveikatos tarybos pirmininku / G. Skaraitienės/ BNS nuotr.

Antradienį už jo paskyrimą balsavo 88 Seimo nariai, prieš buvo šeši, susilaikė dešimt parlamentarų, pranešė Seimas.

D. Jatužis 1991 metais baigė medicinos studijų programą Vilniaus universiteto Medicinos fakultete, 1995 metais įgijo neurologo specialybę, 1999 metais – biomedicinos mokslų daktaro laipsnį, 2012 metais jam suteiktas profesoriaus vardas.

Nuo 1996 metų D. Jatužis iki šiol ėjo įvairias pareigas Vilniaus universitete. 2017–2022 metais jis vadovavo Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Klinikinės medicinos institutui, nuo 2022 metų eina Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto dekano pareigas.

Seimas lapkričio 13 dieną patvirtino naują Nacionalinės sveikatos tarybos sudėtį. Joje iš viso dirbs 15 narių.

Nacionalinė sveikatos taryba – Seimui atskaitinga sveikatos politikos vertinimo ir formavimo patariamoji institucija.

Ji sudaroma ketverių metų kadencijai.

Šiame straipsnyje:
Dalius Jatužis
Nacionalinės sveikatos tarybos pirmininkas
Nacionalinė sveikatos taryba
neurologas

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų