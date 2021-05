Daugelis „gerųjų“ šalies savivaldybių vėl susirūpinusios dėl COVID-19

Pavyzdžiui, Kaune, iš didžiųjų šalies miestų pirmaujančiame pagal vakcinacijos nuo koronaviruso infekcijos apimtis (Statistikos departamento duomenimis, Kaune jau paskiepyta viena ar abiem vakcinos dozėmis 30,03 proc. gyventojų) savaitinis naujų ligos atvejų pokytis – 28,5 proc. Ir per pastarąsias 14 dienų santykinis sergamumo COVID-19 rodiklis pakilo iki 703 atvejų, tenkančių 100 tūkst. gyventojų. Vien ketvirtadienį Kaune buvo nustatyti 225 nauji infekcijos atvejai.

Kita vertus, mažose savivaldybėse, dar neseniai pasižymėjusiose ypač žemu sergamumo lygiu, nesiekusiu 20 naujų COVID-19 atvejų 100 tūkst. gyventojų, permainos procentine išraiška gali būti tiesiog bauginančios, nors realiai tų atvejų kasdien nustatoma vos vienas kitas. Pamačius, kad savaitinis naujų atvejų pokytis Pagėgių savivaldybės teritorijoje ūgtelėjo net 249,9 procento, reikia atsižvelgti į tai, kad ir tuomet santykinis sergamumas per dvi savaites čia nesiekia 100 naujai nustatytų ligos atvejų (98,3 atv.) – 100 tūkstančių gyventojų. Naujausiais duomenimis, Pagėgiuose paskiepyta 24,92 proc. gyventojų.

Marijampolė, siūlanti skiepytis ne tik senoliams, bet ir juos į vakcinavimo centrą atlydintiems jaunesniems žmonėms, per savaitę naujų COVID-19 atvejų sugebėjo susimažinti 12 proc., bet santykinis sergamumas čia tebėra nemažas,– 755,5 atv. 100 tūkst. gyventojų (per 14 dienų). Vakcinavimo apimtis šioje savivaldybėje – 28,74 proc.

Savaitinis naujų atvejų pokytis didžiausioje šalies savivaldybėje – Vilniaus miesto – irgi su minuso ženklu (-11,4 proc.), tačiau iki atokvėpio dar labai toli, nes santykinis sergamumas – 1024 atv. 100 tūkst. vilniečių. Sostinėje vakcinuota 27,23 proc. gyventojų.

Panašiai tiek pat žmonių paskiepyta ir Panevėžyje (27,11 proc.), kaip penktadienį paskelbta, per 2 pastarąsias savaites patvirtinusiame 464,6 naujo COVID-19 infekcijos atvejo, tenkančio 100 tūkst. gyventojų. Savaitinis atvejų pokytis – 17 proc.

Analogiškai (17,5 proc.) per savaitę paaugęs ir naujų atvejų pokytis per 100 tūkstančių gyventojų jau turinčioje Kauno rajono savivaldybėje (o santykinis sergamumas čia – 546,4 atv.), kur iki šio penktadienio vakcinavimo nuo COVID-19 ligos apimtis siekia 27,55 proc.

Už Kauno rajoną didesniame Vilniaus rajone skiepijimo apimtis kuklesnė, – 20,26 proc. Savaitinis naujų atvejų pokytis, kaip ir Vilniuje, – „minusinis“, - 8,7 proc. Tačiau per dvi savaites čia patvirtinta 969,5 atv. 100 tūkst. gyventojų.

Prie jūros geriau, ir nors savaitinis naujų COVID-19 ligos atvejų pokytis Klaipėdoje – „pliusinis“ (32 proc.), sergamumo rodiklis, atsižvelgiant į tai, kad jis daug kur auga, yra bent kol kas mažesnis nei kitose didžiosiose šalies savivaldybėse (per 14 pastarųjų dienų – 236,8 atv. 100 tūkst. gyventojų). Vakcinavimo apimtis uostamiestyje – 21,44 proc.

Šiauliuose iki šio penktadienio paskiepyta (pirmąja ar abiem vakcinos dozėmis) 23,48 proc. gyventojų. Šiuo metu fiksuotas 18,9 proc. savaitinis COVID-19 atvejų pokytis, per 2 paskutines savaites jų patvirtinta 384,8 100 tūkst. gyventojų.

Galima tik spėti, kad, pavyzdžiui, Birštone COVID-19 liga sparčiau, nei ankstesnėmis savaitėmis, plinta dėl atlaisvintų karantino ribojimų ir poilsiautojų antplūdžio į pamėgtą kurortą prie Nemuno. Šiame kurorte savaitinis naujų infekcijos atvejų „prieaugis“ – 40 proc., o 100 tūkst. gyventojų per 2 savaites santykinai tenka 247,8 atv., nors ne taip seniai šis rodiklis nesiekė 100. Neringoje savaitinis ligos atvejų pokytis dar didesnis, – 66,6 proc., o santykinis sergamumas – 164,9 atv. 100 tūkst. gyventojų. Užtat Druskininkuose – jokių pokyčių (0 proc.), tačiau per 2 per paskutines savaites 100 tūkst. gyventojų patvirtinta 589,1 naujo COVID-19 atvejo. Palangoje savaitinis naujų atvejų pokytis – minus 48,3 proc., santykinis 14 dienų sergamumo rodiklis – 255,8 atv. 100 tūkst. gyventojų.

Mažėjantys savaitiniai ligos atvejų pokyčiai fiksuoti Šilalėje (18,82 proc.), Šalčininkuose (14,9 proc.) bei dar keliose kitose šalies savivaldybėse.