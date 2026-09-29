Daugiau nei pusė mirčių Lietuvoje – nuo šių ligų

Higienos instituto Sveikatos informacijos centro duomenimis, per dešimtmetį mirčių nuo kraujotakos sistemos ligų skaičius sumažėjo nuo 23 103 iki 19 232 per metus,. Vis dėlto šalies rodikliai vis dar daugiau nei du kartus viršija Europos Sąjungos vidurkį. Lietuvos rodiklis yra mažesnis nei Latvijoje, bet didesnis nei Estijoje.
„Širdies ligos Lietuvoje turi dvi skirtingas puses: moterys dažniau serga kraujotakos sistemos ligomis, o vyrai dažniau nuo jų miršta. Kalbant apie konkrečias ligas, matome ryškius skirtumus: hipertenzinės ligos dažnesnės tarp moterų, o miokardo infarktas – beveik dvigubai dažnesnis tarp vyrų. Šis skirtumas išryškina prevencijos ir ankstyvos diagnostikos svarbą, ypač vyrų grupėje“, – sakė Higienos instituto Sveikatos informacijos centro atstovė Jonė Jaselionienė.
2025 m. hipertenzinėmis ligomis sirgo 30 proc. Lietuvos gyventojų: 26,8 proc. vyrų ir 33,7 proc. moterų. Hipertenzinių ligų rodiklis buvo didesnis tarp moterų, o vyrų ligotumas augo sparčiau.
2025 m. cerebrovaskulinėmis ligomis sirgo 6,3 proc. gyventojų. Cerebrovaskulinių ligų rodiklis per dešimtmetį padidėjo tiek tarp vyrų, tiek tarp moterų. Tuo metu išeminės širdies ligos dinamika buvo kitokia: vyrų ligotumo rodiklis padidėjo, o moterų – šiek tiek sumažėjo.
Miokardo infarktu vyrai sirgo beveik dvigubai dažniau nei moterys. Insulto rodikliai tarp lyčių buvo panašesni, o pastaruosius penkerius metus vyrų rodiklis – tik šiek tiek didesnis nei moterų.
Svarbu pasitikrinti – net jei ir jaučiatės gerai
Pasak J. Jaselionienės, šie duomenys atskleidžia dvejopą situaciją: „Mirtingumas nuo kraujotakos sistemos ligų mažėja, o ligų paplitimas didėja. Tai reiškia, kad vis daugiau asmenų, sergančių lėtinėmis širdies kraujagyslių ligomis, išgyvena ilgiau. Vis dėlto vien gydymo nepakanka – svarbi išlieka ligų prevencija, jų ankstyva diagnostika ir aktyvesnis gyventojų dalyvavimas prevencinėse programose.“
Higienos institutas kviečia pasirūpinti savo širdies sveikata ir užsiregistruoti į sveikatos stiprinimo programą, skirtą širdies ir kraujagyslių ligų bei cukrinio diabeto profilaktikai. Šią programą vykdo savivaldybėse veikiantys visuomenės sveikatos biurai.
Programa skirta suaugusiems asmenims, turintiems širdies ir kraujagyslių ligų ir cukrinio diabeto rizikos veiksnių, taip pat visiems, siekiantiems sustiprinti savo sveikatą. Norintieji dalyvauti programoje turėtų kreiptis į savo savivaldybės visuomenės sveikatos biurą ar šeimos gydytoją. Programos metu organizuojami teoriniai ir praktiniai sveikos gyvensenos užsiėmimai, skirti širdies ir kraujagyslių ligų ir cukrinio diabeto rizikai mažinti. Lietuvos gyventojams dalyvavimas programoje yra nemokamas.
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