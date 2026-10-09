Daugumą staigių kūdikių mirčių siejo vienas dalykas: tėvams svarbu žinoti

Mokslininkai iš JAV Ligų kontrolės ir prevencijos centrų išanalizavo 4 861 staigios netikėtos kūdikio mirties atvejį 31 JAV teritorijoje, dalyvaujančioje specialiame registre – jame kaupiama daugiau informacijos apie mirties aplinkybes, nei galima rasti vien mirties liudijimuose.
Staigi netikėta kūdikio mirtis apibūdina staigios kūdikių mirties sindromą, atsitiktinį uždusimą ar pasismaugimą lovoje ir atvejus, kai tiksli mirties priežastis lieka nenustatyta.
Nesaugios miego sąlygos
Anot mokslininkų, 73 proc. nagrinėtų mirčių buvo susijusios su bent vienu nesaugios miego aplinkos veiksniu.
78 proc. atvejų miego vietoje buvo minkštos patalynės ar kitų minkštų daiktų. 75 proc. kūdikių miegojo ne lovelėje ar lopšyje, 59 proc. dalijosi miego paviršiumi su kitu žmogumi ar gyvūnu, o 46 proc. buvo rasti gulintys ant pilvo arba šono, o ne ant nugaros.
Neretai tam pačiam kūdikiui galėjo būti nustatyti keli rizikos veiksniai.
Lovelėje – tik čiužinys ir paklodė
Amerikos pediatrų akademija rekomenduoja kūdikį kiekvieną kartą migdyti ant nugaros – tiek naktį, tiek dienos miego metu.
Miego paviršius turi būti tvirtas, lygus ir skirtas būtent kūdikiui. Tam tinka saugos standartus atitinkanti lovelė, lopšys arba nešiojama lovelė.
Pačioje lovelėje neturėtų būti pagalvių, antklodžių, lovelės apsaugėlių, minkštų žaislų ar kitų daiktų. Pakanka tvirto čiužinio ir prie jo gerai priglundančios paklodės.
Jeigu tėvai baiminasi, kad kūdikiui bus šalta, vietoje laisvos antklodės siūloma rinktis tinkamo dydžio miegmaišį ar kitus miegui skirtus drabužius.
Tame pačiame kambaryje, bet ne toje pačioje lovoje
Amerikos pediatrų akademija rekomenduoja bent pirmuosius šešis mėnesius kūdikiui miegoti tame pačiame kambaryje kaip ir tėvai, tačiau atskiroje lovelėje ar lopšyje.
Tokia vieta gali stovėti visai šalia tėvų lovos, kad naktį būtų lengviau pamaitinti ar nuraminti kūdikį, tačiau jam miegoti reikėtų atskirai.
Jauni kūdikiai dar negali gerai pajudinti galvos ar kūno, jei kas nors uždengia jų nosį ir burną. Būtent todėl minkšta patalynė gali tapti pavojinga.
Maža to, dalijantis lova atsiranda ir papildoma rizika. Suaugęs žmogus, kitas vaikas ar gyvūnas gali netyčia užgulti kūdikį arba užblokuoti jo kvėpavimo takus. Kūdikis taip pat gali įstrigti tarp čiužinio ir sienos, galvūgalio ar kito daikto.
Dar pavojingesnės gali būti sofos ir foteliai, kur mažylis gali įstrigti tarp pagalvių arba tarp miegančio suaugusiojo ir baldo.
Tarp uždusimo atvejų dažniausiai pasitaikė minkšta patalynė
Iš 919 mirčių, kurias tyrėjai priskyrė uždusimui ir kurios buvo susijusios su nesaugiomis miego sąlygomis, 74 proc. atvejų kvėpavimo takus užblokavo minkšta patalynė.
Maždaug kas ketvirtame atvejyje kūdikio kvėpavimą sutrikdė kitas žmogus ar gyvūnas, o 8 proc. kūdikių buvo įstrigę tarp daiktų. Kai kuriais atvejais veikė daugiau nei vienas mechanizmas.
Ant pilvo – tik tada, kai kūdikis nemiega
Guldant kūdikį miegoti jį visada reikėtų paguldyti ant nugaros.
Laikas ant pilvo svarbus raumenų jėgai ir motoriniams įgūdžiams, tačiau jis turėtų vykti tik tada, kai kūdikis yra pabudęs ir jį prižiūri suaugęs žmogus.
Kai mažylis jau pats geba apsiversti nuo nugaros ant pilvo ir atgal, jo naktį nuolat vartyti nereikia. Vis dėlto kiekvieno miego pradžioje kūdikį rekomenduojama paguldyti ant nugaros.
Šių taisyklių reikėtų laikytis ne tik namuose. Jeigu vaikas miega pas senelius, auklę ar kelionėje, miego sąlygos turėtų būti tokios pačios.
Ką daryti naktį maitinant kūdikį?
Naktinis maitinimas yra sudėtingas, nes pavargusi mama gali netyčia kartu užmigti su kūdikiu.
Praktiškiausia kūdikio lovelę ar lopšį laikyti šalia tėvų lovos. Pamaitinus ar nuraminus mažylį, jį reikėtų grąžinti į atskirą miego vietą prieš pačiam vėl užmiegant.
Jei tėvas ar motina netyčia užmigo maitindami kūdikį lovoje, pabudus jį reikėtų kuo greičiau perkelti į lovelę ar lopšį. Maitinimo metu šalia kūdikio taip pat rekomenduojama nelaikyti pagalvių, antklodžių ar kitų minkštų daiktų.
Amerikos pediatrų akademija taip pat rekomenduoja žindymą ir čiulptuką dienos bei nakties miego metu, nes abu šie veiksniai siejami su mažesne staigios kūdikių mirties sindromo rizika.
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