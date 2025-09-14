„Deja, užteko tik paragauti: du vaikai apsinuodijo šiomis uogomis

Ryškios ir raudonos kukmedžio uogos – iš pirmo žvilgsnio atrodo labiau skanios nei pavojingos.
„Jos labiau panašesnės į pušį nei į serbentą ar kitus uoginius augalus“, – teigė VU Šiaulių akademijos botanikos sodo vadovas Martynas Kazlauskas.
Deja, užteko tik paragauti, ir du mažamečiai rugsėjo pirmosiomis dienomis pateko į Vilniaus medikų rankas.
„Du mažamečiai, tai yra dviejų ir trijų metų vaikai. Tėvai pastebėjo vieną vaiką renkantį ir skinantį uogas, kitą – jau pavalgiusį“, – sakė Vilniaus klinikinės ligoninės sk. vedėja Violeta Radžiūnienė.
Vaikai ir atvejai tarpusavyje nesusiję – medikai svarsto, matyt, taip sutapo. Laimei, tėvai greit susivokė, jog vaikai valgo nuodus.
„Paskambino greitajai medicinos pagalbai ir buvo pristatyti pas mus. Vaikai pristatyti į stacionarą, išplautas skrandis, supilta anglis, kad absorbuotų galimus nuodus“, – nurodė V. Radžiūnienė.
Mažamečiai dabar jau išleisti namo, bet medikai perspėja tėvus: kukmedžio nuodas – stiprus ir greitai veikiantis. Nuodai tiesiogiai pažeidžia širdies laidžiąją sistemą ir virškinimo traktą – gali sukelti netgi mirtį.
„Vaikams gali užtekti 2–5 uogų ir galime turėti labai liūdnas pasekmes, nes nuodas labai stiprus“, – šnekėjo V. Radžiūnienė.
Kukmedžio uogos vizualiai primena serbentus ar bruknes, dėl to vaikus ir vilioja. Beveik visos jo dalys, išskyrus vaisiaus minkštimą, labai nuodingos. Didžiausia nuodų koncentracija slypi sėkloje, esančioje vaisiaus viduje, o daugiausia toksinų turi spygliai. Anot Klinikinės ligoninės, pernai tokių apsinuodijimų pas juos nefiksuota, o šiemet rugsėjo pradžioje – iškart keli atvejai.
„Tos uogos šiemet labai ryškios“, – aiškino V. Radžiūnienė.
„Tai yra vietinis, ne invazinis augalas, uogos sirpsta vasaros gale, rudens pradžioje“, – kalbėjo VU Šiaulių akademijos botanikos sodo vadovas.
Medikai sako, kad kukmedžiai auga ne tik parkuose, bet ir prie vaikų darželių bei mokyklų.
„Daugiausia auga privačiose sodybose, parkuose, jie sodinami specialiai“, – teigė M. Kazlauskas.
Kur mažamečiai uogų priragavo – ar tai galėjo būti netgi darželio teritorija – medikai nedetalizuoja.
„Kukmedis labai geras augalas“, – sakė Vilniaus parkų kraštovaizdžio architektė Vaiva Marozienė.
Vilniaus vyriausioji sodininkė sako, kad kraštovaizdžio architektai augalo nenurašo: jis iš tiesų randamas mieste, bet jau kuris laikas viešose vietose sodinama speciali veislė – be uogų.
„Iš ankstesnių projektų yra susodinta, kur su uogomis, bet akcentuočiau ne į tai, ar uogos nuodingos, jeigu galvotume apie šį parametrą, mes pusės augalų negalėtume sodinti. Tėvai turi kalbėti su vaikais, kad jeigu tu nepažįsti uogos, būk mielas, nevalgyk jos“, – šnekėjo Vilniaus parkų kraštovaizdžio architektė.
„Kartais vaikai suvalgo ir paragauja kambarinių gėlių lapų“, – sakė V. Radžiūnienė.
Tačiau dabar yra tam tikros taisyklės, jog prie mokyklų ar darželių negali atsirasti nuodingi augalai. Yra visas sąrašas – kukmedis su uogomis įtrauktas.
„Beuogės formos nėra“, – tvirtino V. Marozienė.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
V. Marozienė, paklausta, o jeigu augalas pasodintas iš anksčiau, atsakė: „Jeigu iš seniau pasodintas, dar iki to, kai reglamentas patvirtintas, tai auga ir auga.“
„Turėtų susirūpinti švietimo įstaigos, kad arti nebūtų“, – nurodė V. Radžiūnienė.
Įtarus, kad vaikas paragavo kukmedžio, svarbu kuo greičiau kreiptis į medikus. Anot medikų, kukmedis – tik vienas iš pavojingų augalų. Lietuvoje taip pat auga ricinmedis, jo sėklos yra vienos nuodingiausių pasaulyje, taip pat oleandras, rododendrai ir raganės.
Naujausi komentarai