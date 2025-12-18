Dėl augančio sergamumo gripu ir COVID-19 – svarbus raginimas pacientams

„Primename, kad pacientams, kurie karščiuoja ar jaučia peršalimo simptomus, veido kaukių arba respiratorių dėvėjimas yra privalomas viso vizito poliklinikoje metu.
Atvykus į polikliniką ir išvykstant iš jos, nepamirškite dezinfekuoti rankų, laikytis saugaus atstumo, kosėjimo bei čiaudėjimo etiketo. Jei kaukės neturite, jas galima gauti poliklinikos registratūroje.
Rūpinkimės savimi ir aplinkiniais, kad artėjančias didžiąsias metų šventes visi pasitiktume sveiki!“ – teigiama įraše.
